Le migliori università per laurearsi in Medicina: la classifica italiana e mondiale

Conseguire la laurea in Medicina è il sogno di molti studenti in Italia, mentre si preparano al test di Medicina, sperando di superarlo in modo da poter cominciare a frequentare le lezioni all’ateneo. A volte una delle difficoltà più grandi - oltre a quella di dover superar il temibile test - è proprio quella di dover scegliere l’Università migliore.

Infatti, pur essendo pronti a studiare Medica, sognando a occhi aperti il conseguimento del titolo di Dottore o Dottoressa, potrebbe risultare più complicato scegliere dove studiare, in quanto un buon ateneo offre maggiori garanzie nella formazione e continui aggiornamenti sulle scoperte in ambito medico. Consapevoli che avere la possibilità di frequentare l’università può costituire un privilegio non accessibile a chiunque, coscienti delle proprie disponibilità economiche e ambizioni, è naturale che ogni futuro studente di Medicina si domandi come scegliere e soprattutto qual è il miglior ateneo.

In questa difficoltosa decisione, ci si può avvalere di un valido strumento: la ricerca condotta dal Qs World University ranking, che ha valutato oltre 1300 università in tutto il mondo, stilando una classifica delle migliore Università 2022 per laurearsi in Medicina. La ricerca amplia in questo modo il proprio orizzonte d’ambizione. Se si è a conoscenza di una seconda lingua, potrebbe essere opportuno valutare le facoltà di Medicina anche all’estero, e non sono in Italia. Di seguito le classifiche: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Le migliori Università per laurearsi in Medicina: la ricerca

A fronte delle proprie risorse economiche è naturale che ogni studente desideri frequentare una delle migliori Università per laurearsi in Medicina, sia che si desideri rimanere in Italia o volare all’estero. È per questo motivo che è consigliabile conoscere la classifica stilata da Qs World University ranking, un sistema che prende in considerazione diversi aspetti delle facoltà, come il programma, la responsabilità sociale, l’inclusività, il lavoro post-laurea e non solo. Il grande merito che va a questa ricerca è di poter creare la propria classifica selezionando gli indicatori di maggiore interesse.

Quindi cliccando sul sito dedicato alla classifica è possibile verificare e selezionare gli indicatori che si ritengono più importanti, in modo che lo studente possa scegliere l’Università migliore, secondo i propri standard. Non tutti gli studenti a esmepio sognano l’università migliore per la ricerca, altri potrebbero essere guidati da altri principi etici come un minor impatto ambientale(SDG ratings - Sustainable Development Goals).

Per stilare una classifica globale generale - poi modificata con l’aggiunta di valori specifici - il Qs ha valutato 1300 università, utilizzando degli indicatori. I principali sono:

La “ Reputazione accademica ”, per la qualità dell’insegnamento e della ricerca;

”, per la qualità dell’insegnamento e della ricerca; L’“ Occupabilità ” indica le università da cui provengono il maggior numero di impiegati (su un campione di 75mila interviste ai datori di lavoro);

” indica le università da cui provengono il maggior numero di impiegati (su un campione di 75mila interviste ai datori di lavoro); Il “ Rapporto docenti/studenti ” indica come e in che misura gli studenti riescono ad avere accesso ai docenti;

” indica come e in che misura gli studenti riescono ad avere accesso ai docenti; La “ Citazioni per facoltà ” misura la qualità della ricerca, a seconda del settore di riferimento;

” misura la qualità della ricerca, a seconda del settore di riferimento; Il “Rapporto Facoltà Internazionale” misura la capacità dell’università di attrarre docenti e studenti da tutto il mondo, suggerendo quindi una prospettiva dell’università che tende al globale.

Dopo aver conosciuto quali sono gli strumenti con i quali valutare le Università, stilando una propria classifica personale, restringendo o allargando il campo geografico di ricerca, selezionando uno continente o un paese nello specifico, è opportuno conoscere le classifiche generali delle migliori facoltà di Medicina in tutto il mondo e in Italia.

Medicina, le migliori Università in tutto il mondo: la classifica

Se si desidera studiare all’estero Medicina, in modo da avere accesso al campo internazionale della ricerca, è necessario conoscere le migliori. Ecco, quindi, quali sono le migliori università di Medicina in tutto il mondo elaborate dal Qs World University ranking con i punteggi:

Università di Cambridge (Cambridge Regno Unito) Università di Oxford (Oxford, Regno Unito); Università Stanford (Stanford,Stati Uniti); Università di Cambridge (Cambridge Regno Unito); Università Johns Hopkins (Baltimora, Stati Uniti); Università della California (Los Angeles, Stati Uniti); University College London - UCL (Londra, Regno Unito); Imperial College London (Londra, Regno Unito); Università di Yale (New Haven, Stati Uniti); Università di Toronto (Toronto, Canada).

Medicina, le migliori Università in Italia: la classifica

Nel caso in cui si desideri studiare Medicina in Italia è opportuno selezionare i migliori atenei presso cui condurre i propri studi, in modo da rimanere aggiornati sulle nuove scoperte scientifiche. Le migliori università di Medicina in Italia, secondo il Qs World University ranking sono:

Università di Milano (81° nella classifica globale);

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;

Università di Roma “la Sapienza”;

Università di Padova;

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano;

Università di Milano –Bicocca;

Università di Pisa;

Università di Torino;

Università di Napoli - Federico II;

Università di Roma «Tor Vergata».

Sono quindi queste le classifiche delle migliori università in Italia e nel mondo. È giusto ricordare che queste sono solo classifiche generali e che ogni studente che desiderasse ricercare la migliore università secondo altri criteri, potrà selezionarli sul sito e scoprire quale sia la migliore Università dove intraprendere i propri studi.