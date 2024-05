I migliori smartphone sotto i 300 euro, la classifica

Nella mondo degli smartphone è in atto una continua «battaglia» all’ultimo modello e alle caratteristiche migliori. Ciò che molti non notano, presi dalla grande pubblicità riservata ai prodotti di punta dei grandi marchi, è che esiste una nutrita e interessante fascia medio-bassa - per quanto riguarda il prezzo e non la qualità, ovviamente - nella quale cercare dispositivi dalle caratteristiche spesso sorprendenti e che poco hanno da invidiare ai colleghi più costosi.

A meno di 300 euro è possibile, infatti, acquistare un telefono cellulare con ottime feature, in grado di offrire affidabili esperienze di utilizzo senza svuotare il portafogli.

Ecco i la classifica dei migliori smartphone della fascia di prezzo tra i 250 e i 300 euro che è possibile acquistare sul mercato odierno.

Come scegliere uno smartphone di fascia media?

Quali sono i migliori smartphone sotto i 300 euro e quale comprare? Coloro che vogliono risparmiare e optare per telefoni a prezzo contenuto possono ritrovarsi a pensare a lungo su quale smartphone scegliere tra i modelli più economici e convenienti.

Sono molti, infatti, gli elementi da tenere a mente tra cui stabilità, efficienza, resistenza all’acqua e alla polvere, connettività e caratteristiche della fotocamere. Se Apple e iPhone risultano fuori portata per il tipo di budget prefissato, il mondo Android (e non solo) riserva diverse sorprese: nel corso degli anni sono molti i brand che hanno fatto del low price il loro punto di forza, creando un’importante leva su cui elevare il proprio core business.

Il primo consiglio è pensare a quale tipo di utilizzo farai del tuo futuro smartphone - se è per uso personale o per un regalo, ad esempio. Fatto questo, valuta la tipologia di connessioni e connettività offerte, la resistenza agli urti, i materiali (spesso la plastica si rivela meglio di un vetro sì accattivante ma probabilmente poco resistente). Guarda anche allo schermo e alla tecnologia che lo alimenta; soprattutto se l’intento è quello di passare molte ore operando e agendo con il device, gli occhi potrebbero risentirne oltre a comprometterne la qualità di lettura.

La fotocamera è importante ma trovare un buon obiettivo a poco prezzo non è oggi un’impresa impossibile. Valuta anche la memoria interna e la possibilità di usufruire di slot microSD o nanoSD per avere più GB di archiviazione a disposizione.

I migliori smartphone sotto i 300 euro

Sei indeciso su quale modello acquistare? Te ne proponiamo di seguito diversi, divisi per marca, caratteristiche e fascia di prezzo, con un’analisi delle caratteristiche principali.

Da Huawei a Xiaomi fino a Oppo e Samsung e tante altre marche che, puntando a uno zoccolo duro di utenti entry level, hanno fatto del rapporto qualità prezzo la loro forza trainante sul mercato: ecco la classifica dei migliori smartphone sotto i 300 euro.

Smartphone Memoria ROM Memoria RAM Batteria Dimensione dello schermo Prezzo di listino Xiaomi Poco X6 Pro 256 GB 12 GB 5100 mAh 6,7 pollici 263 euro realme 12 5G 256 GB 8 GB 5000 mAh 6,7 pollici 279 euro Samsung Galaxy A34 256 GB 8 GB 5000 mAh 6,6 pollici 276 euro Xiaomi Redmi Note 13 256 GB 8 GB 5000 mAh 6,67 pollici 299 euro Oppo A91 128 GB 8 GB 4000 mAh 6,4 pollici 251 euro Motorola moto g84 256 GB 12 GB 5000 mAh 6,5 pollici 300 euro Huawei P40 Lite 128 GB 6 GB 4200 mAh 6,4 pollici 299 euro Unihertz Titan Slim 256 GB 6 GB 4100 mAh 4,2 pollici 299 euro

Xiaomi Poco X6 Pro, per le alte prestazioni

Alte prestazioni a un prezzo accessibile (sotto i 300 euro, naturalmente), lo Xiaomi Poco X6 Pro offre tante estensioni fluide sul fronte del sistema operativo e al tempo stesso supporta le ultime tecnologie in tema NFC, LTE e Wi-Fi, oltre al 5G. La tecnologia è, ovviamente, Android.

Monta un lettore di impronte digitali e il riconoscimento facciale, mentre il display è di ottima qualità come le foto che scatta attraverso la sua fotocamera da 64 MP. La RAM è ampia, 12 GB, così come la memoria che arriva a 256 MB. Presente la possibilità di inserire due schede (Dual SIM)

realme 12 5G, uno smartphone che ha davvero tutto

Del realme 12 5G sono tante le cose da elogiare: dalla memoria RAM+ROM da 8+256 GB alla fotocamera ritratto con zoom 3x da 108 MP, passando per il display anti-riflesso a 950 nit.

La batteria massiva da 5.000 mAh è resistente e assicura una ricarica SUPERVOOC da 45 W. Presente, ovviamente, il supporto al 5G. Il chipset Dimensity 6100+ 5G MediaTek octa-core è dotato di un processore avanzato TSMC a 6 nm e di una CPU con velocità di clock fino a 2,2 GHz, in grado di fornire una migliore efficienza di elaborazione e un consumo energetico ridotto.

Samsung Galaxy A34, uno dei modelli più amati

Una delle migliori scelte possibili in campo entry level, se così lo vogliamo chiamare: il Samsung Galaxy A34 è un telefono di fascia media che unisce, però, le caratteristiche e il design dei modelli di fascia più alta. Non a caso risulta uno degli smartphone più amati e acquistati del mercato online e non solo.

Tra le caratteristiche più importanti troviamo un display FHD+ Super AMOLED da 6.6”, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna espandibile. Da segnalare anche la batteria da 5.000 mAh, in media considerando i concorrenti della nostra classifica. La fotocamera principale conta ben 48 MP.

Xiaomi Redmi Note 13, per delle foto perfette

Altra ottima scelta è lo Xiaomi Redmi Note 13, versione di media fascia ma un ottimo punto di partenza per chi desidera un device completo e a poco prezzo. Redmi Note 13

è dotato di una fotocamera (tripla) da ben 108 Megapixel Superclear, resa ancora più efficiente dallo schermo luminosissimo e dalle cornici ultrasottili.

Efficiente grazie al MediaTek Dimensity 6080 con supporto per il 5G. Approvato anche il display da 6,67 pollici e, come se non bastasse, la batteria garantisce una durata davvero lunga, grazie ai 5.000 mAh che possono essere rapidamente ricaricati con 33 W.

Oppo A91, compatto e che bada al sodo

Sotto i 300 euro troviamo anche l’A91 di Oppo: lo smartphone è un entry level completo con display 6,4 AMOLED, 4 fotocamere principali, 128 GB di memoria espandibili e batteria da 4.000 mAh. Inoltre è disponibile la tecnologia Dual Sim, per chi avesse la necessità del doppio numero.

Gli 8 GB di RAM sono sufficienti, mentre un punto sicuramente a favore è il design: compatto, sottile e minimalista, con colorazioni molto interessanti e distintive.

Motorola moto g84, un top di gamma

Al limite del budget imposto (300 euro tondi tondi), ma il Motorola moto g84 rappresenta un ottimo top di gamma che ha subito un calo di prezzo notevole da poter permettere l’acquisto in offerta e con un forte taglio di prezzo rispetto al punto di vista iniziale (considerando che spesso si trova con il 30% di sconto).

Tecnologia 5G, ovviamente, doppio obiettivo da 58 MP complessivi (50+8 MP), display pOLED Full HD+ da 6,5 pollici e batteria da 5000 mAh. Considerati anche i 12 GB di RAM e i 256 GB di ROM, il Motorola moto g84 è davvero un telefono top «prestato» alla fascia media.

Huawei P40 Lite, un’alternativa molto interessante

Le versioni Lite dei dispositivi Huawei continuano a regalare soddisfazioni e a vendere bene.

Il P40 Lite vanta un sistema operativo Android Open Source 10.0 con HMS App, 6 GB di RAM e 128 GB espandibile con microsd da 256 GB. La fotocamera prevede 48 + 8 + 2 + 2 MP, apertura grandangolo f/1.8, obiettivo ultra grandangolare, obiettivo macro e lente bokeh.

Il display è di 6,4 pollici dotato di Full HD con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel. La batteria da 4200 mAh assicura comunque prestazioni notevoli.

Unihertz Titan Slim, per distinguersi in tutto e per tutto

Unihertz Titan Slim è il nuovo smartphone 4G con tastiera QWERTY, basato su Android 11 e dotato di tecnologia NFC. Questo cellulare, a differenza dei competitor, offre un’esperienza di digitazione eccellente grazie alla tastiera fisica che garantisce una buona risposta tattile nonostante i tasti compatti.

Il Titan Slim è equipaggiato con uno schermo rettangolare da 4,2 pollici e una fotocamera migliorata da 48MP, oltre a funzioni avanzate come gli infrarossi e il supporto per doppia SIM nano. Con una memoria di 6GB di RAM e 256GB di storage, supporta il riconoscimento sia delle impronte digitali che del volto per lo sblocco.

Inoltre, il dispositivo è compatibile con LTE a livello globale e dispone di una batteria da 4100mAh, garantendo un utilizzo prolungato e affidabile.