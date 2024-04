Migliori enoteche online 2024. Dove acquistare il vino?

Se sei alla ricerca delle migliori enoteche online 2024 dove acquistare vino buono e di qualità comodamente da casa, sei nel posto giusto. In questa guida Money.it classifica e raccoglie i migliori siti dove comprare vino online.

Che tu sia un grande appassionato o ti piace bere vino solo in alcune occasioni, magari quando hai amici a cena, o ancora se devi fare un regalo andando sul sicuro le migliori enoteche online possono essere di aiuto per acquistare buon vino e avere sempre una scorta di bottiglie di vino da utilizzare al momento giusto.

Ecco la classifica con le migliori enoteche online 2024.

Migliori enoteche online dove comprare vino nel 2024

Nell’era digitale, l’acquisto di vini di qualità non è mai stato così semplice e accessibile, grazie alle numerose enoteche online che offrono vasti assortimenti di etichette prestigiose da tutto il mondo, come anche di prodotti di media qualità adatti a tutte le tasche.

Partiamo, allora, alla scoperta delle migliori enoteche online del 2024, evidenziando i loro punti di forza, l’offerta di prodotti, e i servizi al cliente.

1) Bernabei

Tra i migliori e-commerce di vini online, Bernabei è uno dei più conosciuti e apprezzati. Un wine shop con ottimi prezzi e una scelta davvero interessante.

In Italia, oltre all’e-commerce, è presente con le sue enoteche e con una catena di wine corner in franchising. Il nome Bernabei è associato ai vini dal 1933 e i pilastri dell’attività sono da sempre affidabilità e competenza. Scegliere la bottiglia giusta sarà una sfida tra le 3000 disponibili (oltre a liquori e distillati) ma vale la pena fare un tentativo. Per avere tutte le news della piattaforma basta iscriversi alla sua newsletter.

L’obiettivo principale di Decanto.it è non ridurre l’acquisto di vino online a una semplice scelta da un catalogo, ma offrire un’esperienza interattiva a 360° ai suoi utenti. Oltre a una vasta selezione di vini naturali, artigianali e biologici, da acquistare in modo veloce e semplice, esiste la sezione “il mio decanto” dove i clienti possono lasciare commenti, creare delle schede di degustazione personali e molto altro. Disponibili anche tanti approfondimenti degli esperti per scegliere la bottiglia perfetta.

3) Tannico

Tannico è un vero colosso tra le enoteche online, una delle più importanti piattaforme e-commerce per il vino presenti in rete. I suoi numeri lo dimostrano: 14 mila etichette, 2600 cantine e 150 mila clienti soddisfatti. Dalle piccole produzioni di vini biologici alle etichette rare, il marketplace può soddisfare qualunque appassionato, con consegna entro massimo 48 ore. Inoltre, sul sito è presente anche una vasta scelta di liquori, distillati e birre. Tannico presto non sarà più solo un’enoteca online, perché aprirà i suoi primi due wine bar a Milano.

4) Call Me Wine

Call me Wine non poteva mancare nella nostra lista delle migliori enoteche online 2022, perché tra quelle italiane è una delle più storiche e importanti. Lo shop offre ben 9000 etichette da oltre 1500 aziende (con tanto di biografia) e ogni bottiglia è descritta con dovizia da esperti sommelier. L’interfaccia del sito è davvero user friendly, sono presenti anche sezioni per tipologia di vino, con una grande attenzione per quelli artigianali, o di vitigno, oltre a una selezione di champagne.

Questo shop online può contare su oltre 7.500 etichette tra vini (provenienti da tutto il mondo), distillati, oli pregiati e birre di oltre 2.000 produttori. Per accedere all’ampia offerta bisogna iscriversi, ma è facilissimo navigare il sito, che permette di filtrare la ricerca a vari livelli, anche per abbinamento con i cibi, e che si può collegare al proprio account Facebook. Nella pagina c’è anche una sezione cocktail e per ogni ricetta proposta si possono acquistare gli ingredienti necessari.

6) Vivino

Vivino è stata a lungo la community di riferimento per gli appassionati di vino e digitale. Di origini danesi, con la sua app sul mondo wine permette di scansionare l’etichetta di una bottiglia con lo smartphone per avere tutte le info necessarie, lasciare recensioni, leggere le opinioni degli altri utenti e acquistare le più votate con offerte flash. Ha raccolto un nutrito numero di seguaci (40 milioni) e ora è diventata anche un marketplace che vorrebbe posizionarsi come la più grande vetrina per altri wine store nel mondo.

7) Eataly

Eataly è un nome che non ha bisogno di presentazioni, ma forse i suoi negozi fisici sono più conosciuti dello shop online. Eppure, se non lo avete mai visitato, vale la pena di esplorarlo, anche per la nutrita selezione di vini presente: oltre 1200 referenze, tra bianchi, rossi, dolci, passiti, rosati, prosecchi e molto altro. Ovviamente, l’e-shop ospita anche molti altri prodotti, dal food alle idee regalo, dagli oggetti per la casa fino ai corsi di degustazione.

8) Xtrawine

Nata nel 2008 da un’idea di un gruppo di informatici, sommelier e imprenditori che già si occupavano di vendite online. Oggi, XtraWine è una delle realtà più solide nella vendita di vino online, non solo in Italia, ma anche all’estero. Oltre 4mila le etichette a disposizione dei clienti. La spedizione è garantita in due giorni lavorativi ed è gratis per una spesa di oltre 120 euro.

9) Winelivery

Nata nel 2015 Winelivery è un’app punto di riferimento per l’acquisto di vini, snack e altri tipi di bevande, compresi i cocktail a domicilio, una delle ultime mode della mixology. Si presenta come una sorta di enoteca diffusa, con sedi in tutta Italia, che garantiscono un servizio di consegna rapido ed efficiente. Nelle principali città italiane, anche in soli 30 minuti.

10) DoYouWine

DoYouWine alle grandi aziende e alle etichette più note preferisce le piccole realtà produttive italiane indipendenti. Dietro il sito c’è la mano di Alessandro Morichetti, marchigiano, appassionato di vini e blogger. Egli lascia sempre al fianco dei prodotti in vendita sulla sua piattaforma, selezionati da lui, una recensione puntuale e ispiratrice. È il sito che fa per voi se vi piace curiosare tra le new entry del settore, assaggiare chicche sconosciute e al catalogo da migliaia di referenze preferite la trasposizione online del negozio “dietro l’angolo”.