I migliori detersivi per la lavatrice e 4 marchi da non comprare assolutamente

Forse per alcune persone la scelta del detersivo per la lavatrice può sembrare banale, ma le implicazioni per l’ambiente, sulla pelle e la stessa efficacia sui capi sono questioni da non sottovalutare e che cambiano sensibilmente a seconda del prodotto. Scegliere il marchio giusto richiede attenzione e non si parla solo della rimozione delle macchie, ma anche agli effetti ambientali e alle possibili reazioni allergiche.

Altroconsumo, il gruppo di consumatori francesi “Que Choisir” e la famosa rivista francese “60 Millions de consommateurs” hanno condotto test approfonditi su diversi marchi, rivelando quali detersivi si distinguono per qualità e impatto ambientale e quali invece sarebbe proprio meglio evitare. Ecco una guida per orientarsi tra i migliori e i peggiori detersivi per lavatrice.

I migliori detersivi per lavatrice

Anzitutto, secondo il test di Altroconsumo, i migliori detersivi per la lavatrice non appartengono ai brand più pubblicizzati (come ad esempio Dash o Dixan), ma si trovano tra le etichette ecologiche o le marche dei supermercati. Ecco le scelte considerate più valide:

Carrefour Eco Planet Lavatrice - Mughetto e Lavanda : questo detersivo liquido ha ottenuto 73 punti su Altroconsumo, risultando il miglior prodotto sia per qualità che per sostenibilità ambientale. È considerato un ottimo acquisto green per l’attenzione agli ingredienti e l’impatto ridotto sull’ambiente.

: questo detersivo liquido ha ottenuto 73 punti su Altroconsumo, risultando il sia per qualità che per sostenibilità ambientale. È considerato un ottimo acquisto green per l’attenzione agli ingredienti e l’impatto ridotto sull’ambiente. Winni’s Aleppo e Verbena : Altroconsumo lo indica tra le migliori scelte ecologiche ed è apprezzato per il basso impatto ambientale combinato con l’efficacia su varie macchie.

: Altroconsumo lo indica tra le migliori scelte ecologiche ed è apprezzato per il basso impatto ambientale combinato con l’efficacia su varie macchie. Ecoblu Marsiglia : ecco un altro detersivo ecologico che combina efficacia e rispetto per l’ambiente. La parte più interessante è che è particolarmente indicato per coloro che desiderano un prodotto ipoallergenico.

: ecco un altro detersivo ecologico che combina efficacia e rispetto per l’ambiente. La parte più interessante è che è particolarmente indicato per coloro che desiderano un prodotto ipoallergenico. Crai Eco Detersivo Lavatrice Ipoallergenico : anche questo è consigliato per chi ha una pelle sensibile. Offre una buona efficacia senza risultare aggressivo sui tessuti o sull’ambiente.

: anche questo è consigliato per chi ha una pelle sensibile. Offre una buona efficacia senza risultare aggressivo sui tessuti o sull’ambiente. Chanteclair Vert Ecodetergente Lavatrice: ha un buon livello di sostenibilità, è il prodotto ottimo per chi cerca un’alternativa ecologica senza rinunciare alla pulizia dei capi.

Ma non finisce qui. Tra le altre scelte valide troviamo anche Dexal Classico Monodosi (Eurospin), Eco Lavatrice (PAM&Panorama) e il detersivo generico di Esselunga. In generale, tutti questi prodotti hanno una buona efficacia sulle macchie, funzionano bene nel rispetto dei colori e hanno un ridotto impatto ambientale.

I peggiori detersivi per lavatrice

Ma quali sono invece i detersvi da non comprare? Ci viene in aiuto l’indagine condotta da “Que Choisir”. L’indagine francese ha evidenziato i rischi di alcuni detersivi che contengono elevate quantità di fragranze allergizzanti, tra cui quindi anche composti noti per causare reazioni cutanee o respiratorie. Nonostante le etichettature come “ipoallergenica” o “per pelle sensibile”, alcuni marchi presentano ingredienti problematici, spesso oltretutto senza una chiara indicazione in etichetta. Tra i peggiori troviamo:

Dash Capsules 2 in 1 Ambra & Orchidea : questo detersivo è risultato particolarmente problematico. Ha sette fragranze allergizzanti che sono superiori ai limiti di sicurezza. Un composto tra questi raggiunge addirittura 2.442 mg/kg, che è un livello decisamente elevato.

: questo detersivo è risultato particolarmente problematico. Ha sette fragranze allergizzanti che sono superiori ai limiti di sicurezza. Un composto tra questi raggiunge addirittura 2.442 mg/kg, che è un livello decisamente elevato. Ariel 3 in 1 Pods Alpine : anche questo prodotto contiene diverse fragranze allergizzanti, quindi non è ovviamente adatto a chi soffre di sensibilità cutanea. In generale è sconsigliato.

: anche questo prodotto contiene diverse fragranze allergizzanti, quindi non è ovviamente adatto a chi soffre di sensibilità cutanea. In generale è sconsigliato. Lenor Fresh Air Sensitive : è un prodotto commercializzato come ipoallergenico, ma contiene invece quattro fragranze allergizzanti, una delle quali supera di molto sopra i limiti consigliati.

: è un prodotto commercializzato come ipoallergenico, ma contiene invece quattro fragranze allergizzanti, una delle quali supera di molto sopra i limiti consigliati. Ariel Power Alpine: secondo l’opinione della famosa rivista francese “60 millions de consommateurs”, è classificato nella categoria più critica (E) per impatto su salute e ambiente. La rivista sottolinea la presenza di enzimi irritanti e conservanti potenzialmente dannosi.

I detersivi da evitare assolutamente

Riprendendo lo studio della rivista francese “60 millions de consommateurs” emergono quattro marchi di detersivi ancor peggiori. Questi sono considerati estremamente problematici per la salute e l’ambiente, ma queste valutazioni devono essere prese con cautela poiché si riferiscono al mercato francese e potrebbero differire in altri paesi. I marchi indicati sono:

Omo Essenze Naturali - Rose e Lillà Bianchi

Prezzemolo con Sapone di Marsiglia

Bouquet de Provence XTra Tre in Uno con Sapone di Marsiglia

Ariel Power Alpine

Questi prodotti sono considerati particolarmente problematici perché hanno ottenuto il punteggio peggiore per la presenza di composti chimici irritanti con rispettivi effetti dannosi per la salute e l’ambiente. Tuttavia, poiché il test è stato condotto in Francia, è consigliabile verificare eventuali differenze nelle formulazioni locali.

Ormai abbiamo capito: la scelta di un buon detersivo non riguarda solo l’efficacia nella pulizia, ma anche la sicurezza per la salute e l’impatto ambientale. In generale, prima di acquistare un detersivo è sempre meglio leggere attentamente le etichette e fare attenzione agli ingredienti che possono compromettere il benessere della pelle e la qualità dell’ambiente.