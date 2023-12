Le 20 migliori app per guadagnare soldi nel 2024

Quali sono le migliori app per guadagnare soldi?

Il mondo digitale offre un vasto territorio di opportunità per chi è alla ricerca di metodi nuovi e creativi per fare soldi. Esistono diverse app che consentono di guadagnare senza la necessità di investire o rischiare di perdere denaro.

Alcune di queste app ti pagano per partecipare a sondaggi, giochi o quiz online. Alcune per fare attività fisica, per camminare o scattare foto. Altre permettono di vendere ciò che non usi più, di ottenere cashback o buoni Amazon. Altre ancora, pensate per i professionisti freelance, consentono di trovare nuovi clienti.

Ecco quindi la classifica di Money.it sulle migliori app per fare soldi nel 2024.

Migliori app per guadagnare nel 2024

Per chi vuole avere un’entrata secondaria con l’arrivo del nuovo anno, o vuole arrotondare lo stipendio o, semplicemente, guadagnare di più, il web offre infinite opportunità.

Tuttavia non è sempre semplice distinguere tra le occasioni serie e concrete e quelle dietro le quali si cela una truffa.

Per questo motivo Money.it ha stilato una classifica delle 20 migliori app per guadagnare nel 2024.

1) BeMyEye

BeMyEye è un’applicazione che permette di guadagnare grazie a piccoli lavori. L’app si occupa di rilevazioni puntuali per conto di grandi marchi. Questi ultimi si rivolgono a quest’azienda per avere un feedback sui loro prodotti presenti nei negozi di tutta Europa.

Una volta registrati, gli utenti possono visualizzare le «missioni» disponibili nella loro area geografica. Ogni missione ha istruzioni dettagliate su cosa fare e quali informazioni raccogliere.

Gli utenti si recano fisicamente nel luogo indicato dalla missione e svolgono le attività richieste. All’utente puà venir cheisto di verificare la presenza di prodotti sugli scaffali di un negozio o di raccogliere i prezzi. Ma anche di valutare il layout di un punto vendita e altro ancora.

Gli utenti vengono pagati con denaro o buoni regalo. L’importo varia in base alla difficoltà delle missioni e in base al tempo richiesto.

2) YouGov

Esistono molti siti web e app che retribuiscono gli utenti per partecipare a ricerche di mercato e sondaggi.

YouGov è una società di ricerca di mercato e analisi con sede nel Regno Unito. La società è nota proprio per la sua attività di raccolta dati attraverso sondaggi online. Dopo essersi registrati, gli utenti ricevono degli inviti per partecipare a diversi tipi di sondaggi.

La piattaforma non prevede guadagni in denaro ma, di solito, offre altri tipi di compensi. Partecipando ai sondaggi, infatti, si raccolgo punti successivamente riscattabili in buoni regalo.

3) Satispay

Come guadagnare con le app di cashback? Un esempio è Satispay. L’applicazione di mobile payment permette di fare acquisti nei negozi, di pagare bollettini e imposte e non solo. Con Satispay puoi fare anche ricariche telefoniche o trasferire soldi agli amici.

Satispay prevede diversi tipi di cashback:

il cashback su ogni pagamento effettuato (per esempio il 20% su tutti gli acquisti);

effettuato (per esempio il su tutti gli acquisti); il cashback sul primo acquisto in un negozio convenzionato;

in un negozio convenzionato; il cashback incrementale. Che consiste in una percentuale maggiore di rimborso (5% sul primo, 10% sul secondo, 15% sui successivi ecc) per ogni nuovo pagamento.

Invitando un amico ad iscriversi a Satispay e a impostare un budget, l’utente può inoltre ricevere un bonus fino a 20 euro.

4) Vinted

Ci sono tantissimi siti e app che permettono di guadagnare soldi vendendo le cose che non si usano più. Anche gli e-commerce di moda più famosi ormai hanno aperto sezioni dove vendere e comprare l’usato.

Vinted è una delle app più facili da usare. Basta registrarsi, caricare le foto degli articoli che si vuole vendere e creare l’annuncio. Una volta venduto un articolo, i soldi vengono caricati sul proprio Saldo Vinted e si possono spendere per fare acquisti sulla piattaforma oppure caricarli sul proprio conto corrente.

I costi di spedizione sono a carico dell’acquirente. Chi vende deve provvedere solo a stampare l’etichetta con i dati di spedizione creata dalla piattaforma, fare il pacco e portarlo all’ufficio postale o al centro di spedizione (UPS, Bartolini, ecc.) più vicino a casa.

5) Upwork

Upwork è una piattaforma online che connette professionisti freelance a aziende o clienti che hanno bisogno di servizi specifici. Questa piattaforma è particolarmente usata da copywriter, grafici, programmatori, marketing manager, traduttori e molti altri.

È molto facile da usare. Dopo aver effettuato la registrazione verrà chiesto all’utente di indicare le proprie competenze, esperienze e di inserire il portfolio. A questo punto, l’utente può proporsi per dei progetti o ricevere proposte direttamente dai clienti.

Si tratta di una piattaforma flessibile che consente alle persone di lavorare da remoto, ampliare la propria rete professionale e accedere a un’ampia varietà di opportunità di lavoro.

6) LetyShops

LetyShops è una piattaforma di shopping online. Permette di ricevere cashback dagli acquisti online effettuati attraverso il loro sito web o l’app. Gli utenti registrati possono accedere alle offerte dei negozi partner, effettuare acquisti e ricevere una percentuale del denaro speso. Con più di 3000 negozi partner, la piattaforma copre un’ampia varietà di categorie, tra cui moda, elettronica, cibo, viaggi e molto altro.

Gli utenti possono guadagnare anche invitando gli amici. Per farlo basta ricorrere al sistema indicato sul sito o sull’app di LetyShops.

leggi anche Come fare soldi velocemente?

7) Foap

Foap è un’app che consente agli utenti di monetizzare sulle fotografie scattate dal proprio smartphone. Grazie a questa applicazione, i fotografi amatoriali possono guadagnare dalla loro passione. Caricando le proprie foto su Foap, si entra in contatto con aziende in cerca di contenuti autentici e creativi per le loro attività di marketing e pubblicità.

Per iniziare a utilizzarla, dopo averla scaricata, è sufficiente caricare le proprie foto direttamente sulla piattaforma. Per migliorare la visibilità, si consiglia di aggiungere tag e descrizioni pertinenti. Quando un’immagine viene acquistata, l’utente riceve una percentuale del prezzo di acquisto.

8) Poll Pay

Scaricabile da Google Play o Apple Store, Poll Pay è una delle più famose app per guadagnare con i sondaggi. Intuitiva e facile da usare, questa cash app ti paga per ogni sondaggio a cui rispondi.

Possono essere brevi sondaggi d’opinione o ricerche di mercato più lunghe. Per iniziare a guadagnare soldi bisogna scaricare l’app, completare i sondaggi e scegliere un metodo di pagamento su cui ricevere il denaro accumulato. Si può scegliere di trasferire il saldo su PayPal o di riceverlo sotto forma di gift card Amazon, Netflix, iTunes o Xbox.

9) Rover

Rover permette di guadagnare come dog sitter. La piattaforma mette in contatto padroni bisognosi di qualcuno che si prenda cura dei loro animali e dog sitter.

Per guadagnare come dog sitter sull’app basta registrarsi e selezionare “Diventa un sitter”, creare il profilo e impostare tariffe e orari. I pet sitter su Rover devono avere almeno 18 anni e sono considerati collaboratori indipendenti. Una cosa da sapere è che pet sitter e dog walker guadagnano l’85% sul totale di ogni prenotazione. Ai proprietari viene addebitata una commissione di servizio del 15% (ma non può superare i 49 euro) sul totale della prenotazione.

10) Beruby

Beruby è un servizio che offre cashback e promozioni online molto simile a LetyShops. Attraverso l’app o il sito web, gli utenti possono accedere a offerte speciali e sconti. Possono anche ricevere rimborsi in cashback presso i negozi online partner.

Inoltre, offre la possibilità di guadagnare partecipando a sondaggi, cliccando su annunci o visitando determinati siti web.

11) WeWard

Fare soldi camminando è il motto di WeWard. L’app, disponibile per iOS e Android, è diventata molto popolare nell’ultimo periodo. Presente in Italia già da qualche anno, questa app ti paga se fai attività fisica. Il suo funzionamento è semplice. L’app calcola i passi fatti utilizzando il contapassi dell’app Salute di Apple o Google Fit.

Ci sono delle sfide da completare per guadagnare Ward bonus, convertibili in denaro spendibile nei negozi convenzionati o nei luoghi della cultura. Si può anche usufruire di cashback e sconti.

12) Sweatcoin

Sweatcoin Pedometro Contapassi è una delle app di Salute e benessere più votate dell’App Store. App simile a WeWard, Sweatcoin converte i tuoi passi in gadget, kit sportivi e fitness, servizi ed esperienze.

Ti paga per muoverti e fare esercizio. Come funziona? Converte i passi in unità di valuta chiamate sweatcoin, spendibili in beni, servizi ed esperienze nel marketplace dell’app.

13) AppJobber

AppJobber è un’app che consente agli utenti di guadagnare denaro eseguendo piccoli compiti e missioni locali. Gli utenti possono accedere a varie missioni disponibili nella loro zona, come fare foto ai negozi, verificare prezzi o raccogliere dati di mercato.

Ogni missione completata genera un compenso, variabile a seconda della complessità del compito, che viene accreditato all’account dell’utente.

14) Revolut

Revolut è un’app fintech di digital banking. Si tratta di un conto bancario associato a una carta di debito Visa, Mastercard o Maestro. Il servizio permette di fare acquisti, bonifici, gestire il denaro e investire in modo facile e smart.

Un vantaggio per chi usa quest’app è sicuramente la possibilità di ottenere cashback. Questo può essere ottenuto facendo shopping o prenotando hotel e appartamenti. Per i clienti Metal è inoltre possibile ottenre cashback effettuando pagamenti con carta fisica e virtuale.

leggi anche Lavoretti per minorenni: 10 idee per fare soldi da giovani

15) Friendz

Friendz è un’app che permette di guadagnare scattando delle fotografie. Quest’app permette alle aziende, disposte a pagare molti soldi per realizzare la loro campagna marketing, di lanciare dei contest di fotografia.

Le migliori vengono scelte e utilizzate dalle aziende per le loro campagne. I vincitori vengono pagati con dei crediti, che possono poi essere scambiati per dei buoni.

16) Toluna

Toluna è un’app per guadagnare con i sondaggi. Il meccanismo è molto semplice. Una volta iscritti si può iniziare a rispondere ad alcuni questionari, i quali, fanno guadagnare dei punti.

Questi possono essere scambiati per dei premi, come ad esempio, i buoni Amazon. Ogni settimana Toluna invia dai 3 ai 7 sondaggi per utente. Partecipare a questi sondaggi può quindi rappresentare un buon modo per arrotondare.

17) Swagbucks

Swagbucks è una piattaforma online che permette agli utenti di guadagnare premi, buoni regalo e denaro attraverso varie attività online.

Per guadagnare gli utenti possono effettuare ricerche online attraverso il motore di ricerca Swagbucks o acquistare prodotti online da negozi partner tramite il loro sito web. Inoltre, l’app prevede un compenso anche per la partecipazione a sondaggi o per la visualizzazione di video promozionali e pubblicità.

18) Wallapop

Wallapop è un’app che consente agli utenti di comprare e vendere articoli di seconda mano. Qui è possibile vendere una vasta gamma di categorie di oggetti, tra cui abbigliamento, elettronica, mobili e molto altro.

Per massimizzare le vendite è consigliabile fornire descrizioni accurate, immagini degli articoli di qualità e impostare prezzi ragionevoli adeguati ad articoli di seconda mano.

19) TopCashback

Con TopCashback è possibile ottenere rimborsi su un’ampia varietà di acquisti online. Per ottenerli, occorre registrarsi alla piattaforma e fare acquisti attraverso i link forniti dall’app.

Una volta completato l’acquisto, l’utente riceverà una percentuale del denaro speso come cashback. Il denaro può essere riscattato anche sotto forma di bonifico bancario o buoni regalo.

20) Google Opinion Rewards

Anche Google ha creato un’app che ti permette di guadagnare con i sondaggi in modo facile. Google Opinion Rewards è un’applicazione che invia periodicamente all’utente dei sondaggi cui bisogna rispondere per ottenere una ricompensa. Questa si aggira dagli 8 ai 75 centesimi a sondaggio.

In questo caso però il compenso non sarà “reale”. È previsto un credito bonus da poter spendere su Play Store scaricando applicazioni a pagamento, film o canzoni.

Quanto si può guadagnare con le app online?

L’utilizzo di ognuna delle 20 app sopra elencate può rappresentare un modo intelligente e veloce per arrotondare. Tuttavia, difficilmente può essere considerato come una fonte stabile di guadagno.

A causa della disponibilità irregolare di opportunità, della variabilità dei compensi per le attività svolte e della concorrenza tra professionisti in piattaforme come Upwork, i guadagni da queste app non possono essere considerati fonti stabili di reddito.

Guadagnare con le app online è sicuro?

Oltre al reddito, è essenziale considerare la sicurezza. Partecipando a ai sondaggi, per esempio, potresti essere tenuto a condividere informazioni personali. Per questo è essenziale accertarsi che la piattaforme rispettino la tua privacy e garantiscano la sicurezza dei tuoi dati.

Inoltre, specialmente quando si tratta di app che coinvolgono transazioni finanziarie o scambi di beni potresti incappare in truffe o frodi finanziarie. È quindi molto importante distinguere le piattaforme affidabili da quelle poco sicure o che promettono cifre elevate in pochi minuti, a volte chiedendo semplicemente di partecipare a dei giochi. Si consiglia di leggere sempre le recensioni prima di iscriversi.