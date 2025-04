La migliore catena di alberghi dove lavorare in Italia cerca dipendenti, ecco le posizioni aperte

Come investire in borsa?

Hilton non è solo ma migliore catena di alberghi dove lavorare in Italia: la classifica Best Workplaces Italia 2025 redatta da Great Place to Work Italia la pone in cima alle migliori aziende in assoluto in cui essere impiegati, almeno tra quelle con un numero di dipendenti compreso tra 500 e 999. E non solo in Italia: lo stesso riconoscimento è stato ottenuto in altri 19 Paesi, dimostrazione di come la politica adottata dalla società sia vincente.

Si tratta di un riconoscimento importante, utile anche per coloro che non cercano solamente un lavoro ma un ambiente dove esprimere al meglio le proprie capacità e capace di valorizzarli anche sul piano economico attraverso stipendi adeguati al costo della vita. A essere determinante è il fatto che il premio di migliore azienda dove lavorare in Italia è stato dato proprio dai collaboratori di Hilton, per i quali quindi l’esperienza in azienda è stata più che positiva.

Se stai cercando lavoro ed hai già esperienze nel settore ricettivo, ti farà piacere sapere che Hilton sta assumendo. E attenzione, perché non si cerca solamente il personale da impiegare direttamente in albergo: trattandosi di un’azienda molto grande sono diverse le aree in cui è possibile fare carriera. Dal settore amministrativo a quello della gestione patrimoniale e del rischio, dalle risorse umane all’ambito legale. E ancora, uno dei settori più stimolanti, quello dell’architettura, design e sviluppo.

A tal proposito, sul proprio sito Internet - nella parte riservata alle offerte di lavoro - è possibile selezionare il percorso più affine al proprio profilo, specificando ad esempio se si cerca un lavoro aziendale oppure direttamente in struttura, e candidarsi per le offerte di lavoro di Hilton in tutto il mondo.

Di seguito ci siamo concentrati sull’Italia, selezionando quelle che sono le migliori opportunità di lavoro per coloro che non intendono trasferirsi all’estero. Vi anticipiamo però che da noi Hilton cerca solamente personale per le proprie strutture ricettive, ecco quali sono gli ultimi annunci pubblicati che trovate anche sul portale Indeed.

Marketing and pubblic relations manager Tra le ricerche avviate in queste ore c’è quella per la posizione di marketing and public relations manager per il suo hotel a Venezia, una figura che ricopre un ruolo strategico nello sviluppo e nell’esecuzione del piano annuale di marketing e comunicazione con l’obiettivo di rafforzare la visibilità del brand e supportare le performance commerciali della struttura. Tra le responsabilità principali, segnalate nell’annuncio, troviamo la gestione delle attività promozionali, relazioni con i media, coordinamento dei canali social, supporto alle vendite e alla ristorazione, oltre alla supervisione di un team dedicato. È richiesta un’esperienza consolidata in ambito marketing, preferibilmente nel settore alberghiero, ottime capacità organizzative e relazionali, e una forte propensione al lavoro di squadra

Housekeeping floor supervisor Avviata anche la selezione, sempre per l’hotel di Venezia, di un housekeeping floor supervisor, figura responsabile del coordinamento operativo del servizio ai piani garantendo standard elevati di pulizia e accoglienza in tutta la struttura.

Il ruolo prevede l’assegnazione delle attività quotidiane al team, l’ispezione delle camere e delle aree comuni, la gestione di eventuali criticità tecniche, il monitoraggio delle forniture e la supervisione delle pulizie straordinarie. Si occuperà anche della formazione del personale e dell’assistenza agli ospiti, compresi vip e clienti con esigenze speciali. È richiesta esperienza nel settore, capacità organizzative, attenzione al dettaglio e un forte orientamento al servizio.

Front desk supervisor Nella struttura di Milano, invece, si cerca un front desk supervisor, ruolo che prevede la supervisione delle attività di reception, dal check-in al check-out, fino alla gestione delle richieste degli ospiti, dei servizi concierge e delle promozioni interne.

Questo sarà responsabile del coordinamento del team durante il proprio turno, garantendo alti standard di accoglienza e servizio. Tra le attività: supporto alla vendita di servizi aggiuntivi, gestione di reclami o esigenze particolari, controllo della qualità del front office e formazione dello staff. Il profilo ideale ha esperienza nel settore alberghiero o retail, ottime capacità comunicative e organizzative, un approccio orientato al cliente e una buona conoscenza dell’italiano e dell’inglese.

Cameriere Per l’hotel Hilton di Como è stata avviata la selezione di un cameriere o di una cameriera che sarà responsabile del servizio in sala, garantendo un’accoglienza cordiale ed efficiente e contribuendo a offrire un’esperienza di qualità agli ospiti.

Il ruolo prevede la gestione delle ordinazioni, il servizio di cibi e bevande nel rispetto delle normative vigenti, e la conoscenza dettagliata del menù. È inoltre richiesta cura del proprio aspetto, attenzione alla mise en place e capacità di affrontare eventuali richieste o problematiche con professionalità. La posizione è full-time e in sede, adatta anche a candidati con esperienza minima, ma con buone doti comunicative, spirito di squadra e flessibilità. Pregressa esperienza nel settore e conoscenza delle norme igienico-sanitarie costituiscono comunque un vantaggio ai fini dell’assunzione. leggi anche Curriculum Vitae cameriere, come scriverlo: mansioni, competenze e attitudini

Food and beverage manager Nella struttura di Sorrento si seleziona un food and beverage manager per la gestione completa dei punti ristoro. L’obiettivo è garantire un’esperienza di alto livello agli ospiti, mantenendo gli standard del brand e operando nel rispetto dei parametri di budget. La figura sarà responsabile del coordinamento operativo del reparto, dalla supervisione dei costi e della qualità del servizio, alla formazione del team, fino allo sviluppo del menù e al monitoraggio della soddisfazione dei clienti. Il ruolo prevede anche il reclutamento e la valutazione periodica del personale, oltre alla definizione di obiettivi e procedure interne. Si richiede esperienza manageriale nel settore food & beverage, capacità di lavorare sotto pressione, attenzione al dettaglio, e un forte orientamento al cliente.