Michele Morrone, chi è e quanto guadagna il noto attore italiano

Michele Morrone è il nome che sta spopolando sui social grazie al film di Netflix 365 giorni. Chi è? Attore, cantante, modello e stilista, Michele Morrone ha appena firmato un contratto con lo stilista Paul Marciano.

Il film che lo ha lanciato, ovvero 365 giorni, è stato accusato di esaltare la violenza sessuale e di essere specchio della cultura dello stupro. Accanto alle critiche, la carriera di Morrone è però decollata; tanto che presto finirà al cinema e non più sul piccolo schermo, in un film insieme all’attrice Megan Fox.

Ma chi è Michele Morrone? Una carriera in ascesa e ricchi contratti firmati con la moda e il mondo dello spettacolo. Scopriamo quando guadagna il noto attore italiano.

leggi anche Quanto guadagna Kenan Yildiz alla Juventus?

Chi è Michele Morrone: biografia e carriera

Michele Morrone è nato il 3 ottobre 1990 a Melegnano (Milano). Prima di diventare famoso in tutto il mondo grazie alla trilogia di 365 giorni disponibile su Netflix, ha studiato recitazione nella città di Pavia, presso il Teatro Fraschini. Ultimo di quattro figli, la sua famiglia è originaria di Bitonto, in provincia di Bari e si è trasferita a Melegnano in cerca di lavoro.

La sua carriera come attore inizia nel 2011, quando viene scelto per recitare insieme a Raul Bova nella miniserie televisiva Come un delfino 2. Recita anche in Che Dio ci Aiuti 3, Squadra Antimafia 6 e Provaci ancora Prof! 6.

Nel 2016 ha partecipato a Ballando con le stelle e nel 2017 ha attenuto il suo primo ruolo da protagonista nella fiction Sirene, con il ruolo del tritone Ares. Sarà però interpretando il boss mafioso Massimo Torricelli nella saga di 365 giorni che otterrà fama internazionale.

Morrone ha anche tentato la via della musica e della moda, pubblicando un album Dark Room (tra cui si trovano le colonne sonore di 365 giorni) e ha lanciato un marchio di abbigliamento da mare da donna.

leggi anche Quanto guadagna Lewis Hamilton? Stipendio e guadagni del pilota vicino alla Ferrari

Quanto guadagna Michele Morrone?

Conoscere i guadagni di un personaggio noto è sempre piuttosto difficile. Infatti nella maggior parte dei casi i compensi per i film o per le serie tv non sono resi noti. A questo si aggiunge un altro problema: la difficoltà di capire fin dove si spingono gli investimenti.

Morrone per esempio non è solo un attore, ma anche un modello, un cantante con un album che è arrivato anche secondo in classifica in Polonia e uno stilista con un proprio brand di costumi. Sappiamo però che insieme a Paul Marciano, uno dei fondatori del marchio Guess, ha firmato un contratto a sei cifre. Il lavoro con il brand include servizi fotografici, obblighi sui social media e apparizioni pubblica.

Non va neanche sottovalutata la presenza social dell’attore, che vanta un profilo Instagram da quasi 16 milioni di follower. In conclusione: non è facile quantificare i guadagni di Michele Morrone, ma la sua carriera è appena iniziata e il suo patrimonio non potrà che crescere.