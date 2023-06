Micaela Gelera, chi è e quanto guadagna la commissaria straordinaria dell’Inps?

Sarà Micaela Gelera la nuova commissaria straordinaria dell’Inps, a stabilirlo il Dpcm, firmato il 15 giugno 2023 dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per la nomina dei commissari di Inps e Inail, di cui il governo Meloni voleva riformarne l’organizzazione.

Dopo aver fatto decadere i presidenti dei due Istituti, Pasquale Tridico e Franco Bettoni - nominati dal governo Conte 1 - diversi erano stati i nomi ipotizzati per le due cariche, e solo in questi giorni si sono scoperti i veri volti che d’ora in poi si troveranno alla guida dei due enti nazionali.

A sostituire Bettoni per la presidenza dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) sarà Fabrizio D’Ascenzo, preside della Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma. Mentre a sostituire Tridico all’Inps sarà Gelera. Eppure, se ancora non si sa molto su chi sia Micaela Gelera, la sua nomina è già finita al centro di polemiche a causa dello stipendio che la premier Meloni ha deciso di attribuirle. Ecco chi è e quanto guadagna.

Micaela Gelera, chi è la commissaria straordinaria dell’Inps?

Micaela Gelera è la prima donna a diventare commissaria straordinaria dell’Inps. Nata a Roma nel 1972, si è laureata nella facoltà di Statistica ed è iscritta all’Albo degli attuari, figura professionale che svolge numerose attività tra queste la costruzione e la valutazione di prodotti finanziari, assicurativi e previdenziali, elaborando analisi statistiche e occupandosi di gestione dei dati.

È stata coordinatrice della Commissione Pensioni dell’Ordine degli Attuari. E dal 1996 è socia dello Studio Attuariale Orrù e Associati (oggi Studio Orion), fondato da Giuseppe Orrù, l’ex presidente dell’Ordine degli attuari, conoscente della ministra del Lavoro Marina Calderone. Lo studio offre consulenze alle assicurazioni, alle banche, ai fondi pensioni e anche ad enti ed istituzioni e nel 2022 è stato anche consulente della Camera dei deputati per un importo di 41.811 euro. E firma il bilancio dell’Enpacl, l’ente di previdenza dei Consulenti del lavoro. Davanti a un simile curriculum Gelera è stata ritenuta dall’attuale governo la figura più idonea a guidare l’Inps.

La stessa Gelera è ritenuta vicina alla ministra del Lavoro Calderone e di certo non è sconosciuta per Giorgia Meloni, con la quale nel 2008 aveva partecipato a un convegno organizzato dai Consulenti del Lavoro.

Micaela Gelera, quanto guadagna la commissaria straordinaria dell’Inps?

Pur essendo stata appena nominata, Gelera fa già discutere e non di certo per la sua formazione ma per quanto guadagnerà. Infatti, stando al decreto firmato dalla premier Meloni, alla neo-commissaria straordinaria dell’Inps spetterà lo stesso stipendio che spetta alla carica di Presidente dell’Inps: 150 mila euro lordi l’anno.

La stessa cifra per la quale Giorgia Meloni gridava allo scandalo e allo sperpero di denaro pubblico, quando tale stipendio fu attribuito a Pasquale Tridico al passaggio da commissario straordinario (al quale spettavano circa 103mila euro lordi l’anno) a presidente dell’Inps, scrivendo in un post:

Da Tridico a “triplico”. Quando scopri che al presidente dell’Inps Tridico, tanto caro al M5s, è stato quasi triplicato lo stipendio capisci che siamo in un’Italia a due velocità: quella degli amici dei grillini che prendono stipendi spropositati e quella dei cittadini comuni, che non hanno amici nei palazzi e aspettano ancora la cassa integrazione.

Ora la stessa cifra, per la quale la Meloni si era indignata, sembra essere più che legittima. Eppure, come ricorda Il Fatto Quotidiano, se lo stipendio di Tridico in qualità di presidente era inferiore rispetto i “240mila euro previsti dalla legge”, lo stipendio della Gelera come commissaria straordinaria rappresenta ben “il 50% in più di quanto prendeva Tridico nello stesso ruolo”.