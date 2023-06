Meteo, weekend rovinato: in arrivo maltempo e temporali, ecco dove

In concomitanza dell’arrivo ufficiale dell’estate il 21 giugno, ecco che l’Italia ha accolto la prima ondata di gran caldo dell’anno e in diverse città il termometro è arrivato a sfiorare i 40 gradi. Purtroppo però questa condizione non è destinata a durare perché già questo fine settimana ci sarà l’arrivo di una perturbazione nordatlantica che porterà piogge e temporali, anche violenti, localmente ma soprattutto un abbassamento della temperature anche di 10 gradi.

Si tratta di un fenomeno che in meteorologia è chiamano «flash storm», ovvero di breve durata e in modo disorganizzato. Una perturbazione che non dovrebbe durare parecchio. Ecco le previsioni per questo fine settimana.

Che tempo farà nel fine settimana

Già da venerdì sera una perturbazione nordatlantica persistente tra Regno Unito e Mare del Nord raggiungerà il nostro paese portando un peggioramento delle condizioni meteo. La massa d’aria fredda spazzerà via, anche se per breve tempo, l’anticiclone africano Scipione generando temporali anche localmente forti in alcune zone. Nel corso della giornata di venerdì i rovesci temporaleschi hanno raggiunto il Nordest e le Marche. Nella giornata di sabato è previsto un peggioramento delle condizioni meteo su Abruzzo, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia. Aumento della nuvolosità è attesa anche sulle isole maggiori. Previsti piovaschi locali abbastanza disomogenei. Al Nord invece inizieranno le prime schiarite.

Trattandosi di un fenomeno di rapida risoluzione già domenica 25 giugno tornerà a splendere il sole su tutta la penisola garantendo la giornata di mare a chi vorrà recarsi in spiaggia. La nota positiva è che questa perturbazione porterà una diminuzione delle temperature anche di 10 gradi in alcune zone. Quel che è certo è che per alcuni giorni afa e caldo asfissiante non faranno parte delle nostre giornate.

Le previsioni per le prossime settimane

Dopo un primo assaggio di gran caldo, l’anticiclone africano allenterà un po’ la morsa e almeno fino a fine giugno le previsioni parlano di un’alternanza di caldo e instabilità. Colpa dell’anticiclone delle Azzorre che sarà ancora sul Nord Europa e trascinerà su Mediterraneo e Italia correnti di aria fresca. Quindi non mancherà il caldo ma sarà più sopportabile e meno afoso con piogge che potranno interessare soprattutto i rilievi nelle prime ore pomeridiane.

Anche per l’inizio di luglio la situazione dovrebbe restare tale con clima caldo ma non afoso e possibili temporali locali alternati al bel tempo. È dalla seconda parte del mese che gli esperti prevedono un ritorno prepotente dell’anticiclone con tempo stabile e aumento delle temperature. Anche in questo caso però non è previsto il gran caldo afoso dei giorni scorsi. Le proiezioni di agosto parlano poi dell’arrivo vero e proprio dell’anticiclone con l’intero mese caratterizzato da gran caldo e temperature record in alcune zone.

Molti esperti considerano quest’anno come uno dei più caldi di sempre. Staremo a vedere se sarà realmente così. Di certo anche settembre potrebbe essere caratterizzato ancora da gran caldo visto un mese di giugno, che almeno nella prima parte, non ha dato grandi problemi a chi soffre il caldo.