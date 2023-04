Meteo weekend e 1 maggio, in arrivo il maltempo: piogge e freddo nei giorni di ponte

La primavera ha appena iniziato a intiepidire l’ambiente, che in Italia è in arrivo il maltempo. Il meteo per il weekend e il 1° maggio è infatti piuttosto scoraggiante, dovranno cambiare tutti i piani per chi sognava scampagnate e passeggiate all’aria aperte. I giorni di ponte saranno infatti caratterizzati da freddo e piogge, con un brusco peggioramento delle condizioni climatiche su tutto il territorio nazionale.

Il meteo per il ponte del 1° maggio

L’anticiclone africano ha garantito finora delle temperature piuttosto miti, anche in Italia dove per qualche settimana il clima sembrava finalmente essersi stabilizzato come primaverile. In Spagna, addirittura, il caldo ha toccato picchi da record per questo periodo dell’anno. L’assaggio di primavera non è però destinato a durare, l’ultimo weekend di aprile porterà maltempo e freddo, con un repentino peggioramento tra l’ultima domenica del mese e il 1° maggio.

Da sabato sera nel Nord Ovest si riusciranno a intravedere i primi segnali di un’intensa perturbazione nordatlantica che culminerà domenica 30, con un importante quantitativo di piogge, che ormai da mesi mancano nel settore nordoccidentale caratterizzato dalla siccità. Antonio Sanò, fondatore del sito de Il Meteo, prevede addirittura 1 metro di neve fresca sulle Alpi occidentali oltre i 1.900 metri. Più in particolare:

Sabato 29 aprile nel Nord Ovest ci sarà un peggioramento dalla sera, mentre per il centro si prevedono piovaschi sulla Toscana interna e sugli Appennini, con piogge in aumento sulle Adriatiche. A sud il cielo resterà lievemente nuvoloso e il clima rimarrà caldo in Sicilia.

nel Nord Ovest ci sarà un peggioramento dalla sera, mentre per il centro si prevedono piovaschi sulla Toscana interna e sugli Appennini, con piogge in aumento sulle Adriatiche. A sud il cielo resterà lievemente nuvoloso e il clima rimarrà caldo in Sicilia. Domenica 30 aprile ci sarà un drastico peggioramento del maltempo sul nord e il centro Italia, in particolare nel Nord Ovest. Il sud, invece, vedrà un aumento delle nubi.

ci sarà un drastico peggioramento del maltempo sul nord e il centro Italia, in particolare nel Nord Ovest. Il sud, invece, vedrà un aumento delle nubi. Il 1° maggio, poi, tutto il paese dovrà vedersela con piogge e nubi, con la sola eccezione delle Isole.

Le condizioni meteorologiche dovrebbero poi iniziare a migliorare dal 2 maggio, con il ritorno della bassa pressione che inizierà gradualmente a diminuire i rovesci su buona parte della nazione. Chi aveva pianificato weekend fuori porta all’aria aperta dovrà quindi rivedere il programma, ma questo sembra essere un piccolo effetto collaterale ben ripagato dal beneficio che potranno apportare le piogge.

Maltempo in arrivo, una manna per la siccità

La crisi dell’Anticiclone africano si farà sentire principalmente nel Nord Ovest, apportando un beneficio al Piemonte e alla Valle d’Aosta, che da almeno 2 anni versano in una profonda crisi idrica. Tra domenica e lunedì 1° maggio le piogge alluvionali al Nord Ovest dovrebbero, infatti, superare i 100-150 mm di pioggia, ossia fino a 150 litri d’acqua (circa il contenuto di una vasca da bagno) per ogni metro quadrato.

Gli accumuli maggiori sono previsti proprio nel Piemonte, dove forniranno un grande contributo alle condizioni idriche (si stima che sul territorio piemontese ci sia una carenza di ben 500 mm di acqua), permettendo per lo meno un’inversione di tendenza. A beneficiare degli ampi rovesci sarà quindi il fiume Po, che ha ormai raggiunto il minimo storico per la portata in questo periodo dell’anno.

In ogni caso, il maltempo si diramerà via via su tutte le Regioni italiane, con particolare attenzione al Centro Nord. Si prevedono, infatti, fenomeni alluvionali in Piemonte e Liguria per il 1° maggio, mentre i rovesci di domenica si spargeranno in modo disomogeneo su quasi tutta l’area centro-settentrionale. Da martedì 2 maggio, poi, il ciclone inizierà a puntare verso il Sud, dove probabilmente farà sentire i suoi effetti fino al 5 maggio. Di conseguenza, almeno fino a metà della settimana in arrivo le condizioni meteo saranno instabili e tutto il paese subirà un abbassamento delle temperature, con l’eccezione di Sicilia e Sardegna. Queste ultime dovrebbero, difatti, rimanere fino a domani intorno a massime di 30°C.