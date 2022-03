Allerta meteo, arriva il vortice di primavera. Ferrara, 3B Meteo: «Tornano vento e pioggia». Ecco dove

Nel primo week end di primavera (24-26 marzo) l’Italia è ancora una volta divisa a metà: una parte caratterizzata da un clima soleggiato e secco e l’altra interessata da nuvole e rovesci. Un vortice afro-mediterraneo in avvicinamento infatti porterà nubi e qualche pioggia su parte della penisola. L’altra invece rimarrà ancora una volta a secco.

Ne abbiamo parlato con Edoardo Ferrara, meteorologo di 3B Meteo: «Le temperature miti che ci sono in tutta Italia già da qualche giorno regaleranno un assaggio di primavera. Ma potrebbe non durare». Che tempo farà dunque nei prossimi giorni? Entriamo nel dettaglio.

Il meteo del week end 24-26 marzo

Primo week end di primavera, ma ancora una volta l’Italia sarà divisa in due: una parte caratterizzata da clima secco e soleggiato, l’altra dalla presenza di nubi e piovaschi. «Per quanto riguarda il nord - spiega Ferrara - non c’è nulla da segnalare, ci sarà un meteo stabile e solo qualche nuvola di passaggio. Ancora una volta il settentrione resta a secco andando a incrementare la situazione di preoccupante siccità».

Diversa la situazione per il centro sud. «Al centro - continua il meteorologo di 3B Meteo - ci sarà un sabato soleggiato con nubi alte di passaggio. La domenica sarà caratterizzata da maggiore variabilità, con qualche pioggia sul basso Lazio verso sera. Mentre al sud e sulle isole maggiori, il week end sarà variabile. Qualche piovasco in Sardegna già da sabato, mentre domenica locali piogge tra Sicilia, Calabria e Campania. Fenomeni scarsi o assenti sul resto del sud».

Le temperature rimarranno miti su tutta Italia, pur con un lieve abbassamento termico al centro sud. «Le massime - continua Ferrara - saranno comprese ovunque tra i 17 e i 22 gradi. Per quanto riguarda i venti, avremo un rinforzo dello scirocco al sud e sul Tirreno specie domenica. Si verificherà ancora il fenomeno del pulviscolo sahariano in sospensione. Ma attenuato rispetto alla scorsa settimana».

Il meteo della prossima settimana, stop alla primavera?

Nel corso della prossima settimana l’anticiclone lascerà il posto a una saccatura fredda di matrice artica che interesserà tutta l’Europa centro occidentale e l’area mediterranea, Italia compresa. Ci sono speranze dunque che le grandi piogge possano tornare a visitare l’Italia, soprattutto il nord a secco da mesi. «A fine mese - conclude Ferrara, meteorologo di 3B Meteo - potrebbero arrivare piogge e abbassamento delle temperature su gran parte d’Italia. Sono dati ancora da verificare, ma la primavera potrebbe andare in pausa».