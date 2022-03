Allerta meteo, torna l’inverno nel week end. Corazzon, 3B Meteo: «Pioggia, freddo e vento». Ecco dove

Stop alla primavera nel week end 18-20 marzo. L’aria fredda in arrivo dall’est Europa farà abbassare le temperature in tutta Italia, con piogge e rovesci su alcune regioni. Il clima più «dolce» degli ultimi giorni lascerà dunque il passo a un ritorno temporaneo dell’inverno.

Il freddo russo spira nuovamente verso l’Italia e nel fine settimana riuscirà a oltrepassare la zona dei Balcani. Tornano dunque le precipitazioni, ma ancora una volta l’Italia sarà divisa in due parti. Ne abbiamo parlato con Paolo Corazzon, meteorologo di 3B Meteo.

Il meteo del week end 18-20 marzo

Com’era stato annunciato dagli esperti, nel week end il clima mite degli ultimi giorni lascerà il passo a freddo e calo delle temperature in tutta Italia. Ma ancora una volta la penisola sarà divisa in due: le zone interessate dalle precipitazioni saranno le isole maggiori, Sardegna e Sicilia e il centro sud. Il nord ancora una volta resterà all’asciutto.

«Torna aria più freddina proveniente dall’est Europa - spiega Corazzon a Money.it - le temperature diminuiranno un po’. Valori massimi sotto i 15 gradi, il tepore primaverile resta lontano in tutta italia». E in alcune regioni torna la pioggia: «Un po’ di nuvole e un po’ di precipitazioni saranno causate dal contrasto tra l’aria fresca dell’est Europa e l’aria umida del mediterraneo. Annuvolamenti e piogge dunque sulla Sardegna e sulle estreme regioni meridionali, come Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania e parte della Puglia. Il sud sarà interessato anche dal vento soprattutto Sardegna e Sicilia».

Non è tutto. Domenica 20 marzo la variabilità interesserà, oltre al sud, anche le regioni centrali. «Piovaschi - continua Corazzon - anche nel centro italia, Abruzzo, Molise e Lazio».

Il caso nord Italia, ancora «a secco»

Per l’ennesima settimana, il settentrione resta fuori «dai giochi». Le perturbazioni infatti interesseranno solo il centro sud. Lasciando il nord Italia a secco.

«Ancora una volta il nord resta fuori dai giochi - spiega Corazzon - sarà un week end di sole, con qualche nuvola in montagna. Il motivo contingente è sempre un’aria di alta pressione sulle regioni settentrionali. Ma più in generale è un discorso di cambiamento climatico. Sull’Italia le precipitazioni diventano sempre meno frequenti».

E aggiunge: «La situazione potrebbe protrarsi ancora, non si vede la fine. C’è bisogno d’acqua, i fiumi sono in secca. Per quanto riguarda la neve ci sarà qualche fiocchettino sulle Alpi occidentali, ma ormai ce la stiamo lasciando alle spalle. E quest’anno è stata pochissima».

Le previsioni della prossima settimana

Corazzon conclude accennando alle previsioni dei prossimi sette giorni, a partire da lunedì 21 marzo. «Non avremo una settimana mite nella prima parte, con valori contenuti delle temperature. Da metà settimana dovrebbero salire a 20 gradi, arriva la primavera».