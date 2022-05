Meteo week end, estate in anticipo in molte zone d’Italia. Ferrara, 3B Meteo: «Punte di 28-39 gradi, ecco dove»

Ombrelloni e sdraio ai blocchi di partenza, primo assaggio d’estate nel week end 13-15 maggio. Nei prossimi giorni l’arrivo dell’anticiclone subtropicale proveniente dalle Azzorre porterà sole su quasi tutta la penisola, con qualche occasionale acquazzone residuo sui rilievi dell’estremo sud.

Insomma, un clima prevalentemente estivo da nord a sud. Nel week end l’alta pressione subtropicale diventerà a componente africana con un’impennata delle temperature ben al di sopra della media stagionale. Tutti al mare dunque? Ne abbiamo parlato con Edoardo Ferrara, meteorologo di 3B Meteo: «Attese punte di 28-30 gradi». Ecco dove.

Meteo giovedì 12 e venerdì 13 maggio

L’arrivo dell’anticiclone subtropicale proveniente dalle Azzorre ha comportato un sensibile aumento delle temperature su tutta la penisola, soprattutto al centro nord. «Nei prossimi giorni - ha spiegato Ferrara a Money.it - rimonta l’alta pressione subtropicale che da prima avrà una componente azzorriana e poi diventerà africana. Questo significa che avremo sole prevalente su tutta Italia, salvo qualche occasionale acquazzone residuo sui rilievi dell’estremo sud».

Insomma già da domani giovedì 12 e per tutta la giornata di venerdì 13 il bel tempo la farà da padrone quasi ovunque.

Meteo sabato 14 e domenica 15 maggio

Quello di metà maggio può essere considerato il primo week end estivo (fuori stagione). Il sole sarà prevalente, previsto solo qualche rovescio in alcune zone d’Italia. «Nel corso del fine settimana - continua Ferrara - potrà essere registrato qualche acquazzone e temporale in più su Alpi e Prealpi e occasionalmente anche in Pianura Padana. Oltre che lungo l’Appennino. Per il resto, prevalenza di sole».

Le temperature previste per sabato 14 e domenica 15 maggio sono da pieno giugno, con punte tra i 28 e i 30 gradi. «Per quanta riguarda le temperature - continua il meteorologo di 3B Meteo - ci aspettiamo un primo assaggio d’estate. Già da venerdì sono attese punte di 28-30 gradi, soprattutto in Pianura Padana e nelle regione del medio versante tirrenico. Ovvero Toscana, Umbria e Lazio». Si tratta di valori decisamente sopra la media. «Si conferma un trend termico sopra le medie del periodo e soprattutto la mancanza di perturbazioni organizzate che possano risollevare il deficit idrico che ha colpito diverse zone d’italia, soprattutto il nord».

Conclude Ferrara: «Ci sarà qualche grado in meno lungo le coste e in generale sul versante adriatico e al sud».

Per quanto riguarda i prossimi giorni, se con l’inizio della nuova settimana ci potrebbe essere qualche locale lieve diminuzione, nella seconda parte possibile nuovo aumento con il superamento della soglia dei 30°C su diverse regioni.