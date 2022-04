Meteo week end 1° maggio, in arrivo acquazzoni e calo delle temperature. Ferrara, 3B Meteo: «Ecco dove pioverà»

Meteo del week end del 1° maggio, il bel tempo degli ultimi giorni lascia spazio alla variabilità. A rischio i tradizionali pic-nic del 1° maggio, il sole infatti si alternerà ad acquazzoni improvvisi, collegati anche a un calo delle temperature.

Nel corso del fine settimana 29 aprile-1° maggio dovremo aspettarci dunque un certo indebolimento dell’anticiclone alle nostre latitudini, insediato da una depressione che arriva dall’Europa centrale. Non solo. Le regioni meridionali e insulari saranno alle prese con una perturbazione nordafricana.

Ne abbiamo parlato con Edoardo Ferrara, meteorologo di 3B Meteo: «Si prospetta un week end a due volti, in parte soleggiato in parte instabile». Ecco in quali regioni pioverà, entriamo nel dettaglio.

Meteo week end del 1° maggio

Il week end del 1° maggio sarà caratterizzato da un meteo variabile su tutta Italia, con differenze tra regione e regione. «A livello generale - spiega Ferrara a Money.it - c’è un indebolimento dell’alta pressione, che già in queste ore si sta verificando su tutta Italia. Il fine settimana dunque sarà caratterizzato da un tempo a due volti, in parte soleggiato e in parte instabile».

Sarà soprattutto la parte nord ovest del paese (quella rimasta a secco per quasi tutto l’inverno) a essere più colpita. «In particolare nella giornata di sabato - continua il meteorologo di 3B Meteo - si registrerà una variabilità nel nord ovest, con locali acquazzoni alternati a momenti soleggiati. Tempo variabile anche nel resto del settentrione, in particolare a ridosso dei settori alpini, prealpini e appenninici. Occasionalmente anche in pianura padana e sulle zone costiere. Sul resto del centro sud il tempo sarà prevalentemente soleggiato».

Domenica 1° maggio la variabilità si estende sul resto della penisola. «Il 1° maggio - continua Ferrara - in linea generale ci sarà una maggiore instabilità. Sole e acquazzoni si alterneranno al centro nord. Piovaschi sparsi anche sul Lazio, le piogge più probabili sono a ridosso dei rilievi».

Il 1° maggio arriva la pioggia anche in alcune zone del sud. «Prevista instabilità nella bassa Calabria e in Sicilia, soprattutto nella zona sud orientale. Qualche piovasco anche in Basilicata, Campania e alta Puglia. Ci saranno acquazzoni occasionali, ma meno che al centro nord».

Le temperature del week end del 1° maggio

Nel corso del fine settimana del 1° maggio, le temperature miti subiranno un lieve calo. «Dopo il rialzo di questi ultimi giorni - conclude Ferrara - nel week end ci sarà un calo termico, soprattutto domenica 1° maggio. La diminuzione delle temperature sarà percepita soprattutto al nord, meno al centro sud. Domenica le massime si aggireranno tra i 15-20 gradi al nord e tra i 17-22 gradi al centro sud. Sabato al centro sud si potranno superare punte di 24 gradi. Venti da sud est, ovest e sud ovest tra deboli e moderati. Più sostenuti sul Ligure e sul Tirreno».