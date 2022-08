Meteo ultima settimana di agosto, allerta temporali: l’estate è già finita?

L’estate sembra avviarsi ormai al suo declino, almeno per quest’ultimo weekend di agosto caratterizzato da improvvisi e inaspettati rovesci.

Durante il weekend, che segna la fine delle vacanze estive e delle riposanti ferie, i cittadini dovranno fare i conti con un cielo “ballerino”. Un fine settimana in cui potranno alternarsi improvvisi temporali con assolate giornate da trascorrere all’ombra alla ricerca del fresco.

E se il sole non mancherà lungo la nostra penisola, così si manterranno calde le temperature, degne di un agosto giunto al termine. E se si era deciso di approfittare dell’ultimo week end d’agosto per un’ultima gita fuori porta, prima di riprendere i ritmi cittadini lavorativi e scolastici, è bene conoscere quali saranno le zone più a rischio per il maltempo. Andiamo quindi a vedere che cosa dicono le previsioni meteo a riguardo.

Meteo, allerta temporali: l’estate è già finita?

Davanti ai primi rovesci instabili, è naturale pensare tristemente che l’estate sia ormai giunta al termine, in realtà l’unica cosa certa è che nonostante i primi temporali le temperature rimarranno calde ed estive, senza particolari eccessi con massime comprese tra i 28°C-32°C.

Sembra quindi che l’ultimo weekend di agosto si prospetti decisamente dinamico in tutta Italia; un tempo inaffidabile che potrebbe portare con se piacevoli, quanto spiacevoli sorprese, rendendo difficile l’ardua impresa ai cittadini di un fine settimana fuori porta in totale tranquillità.

Se, infatti, il sole non mancherà in tutta la penisola, non sono da escludere temporali improvvisi e irregolari sul territorio. Questo accade perché in realtà verrà meno una vera e propria perturbazione “organizzata”; ciò vuol dire che si sarà in balia di “infiltrazioni instabili” sia provenienti dall’Atlantico che dal Nord Est. Tale situazione comporterà un ulteriore indebolimento dell’alta pressione, che si sposterà verso il Mediterraneo.

Il risultato? Intere località potrebbero essere investite da improvvisi rovesci e altre, magari limitrofe ai fenomeni temporaleschi, completamente asciutte. Non sono da escludersi inoltre locali nubifragi, colpi di vento e puntuali grandinate, data la presenza di aria calda e umida e temperature dei nostri mari elevate. Per chi deciderà quindi di partire è importante che non dimentichi l’ombrello: unica vera arma con cui affrontare un week end ballerino.

Meteo, allerta temporali: quali le zone più a rischio?

L’allerta temporali di certo non scoraggia chi è intenzionato a godersi l’ultimo week end delle vacanze estive, sia che si decida di passarlo in città che decidendo di trascorrere l’ultimo fine settimana in un’altra zona della penisola.

Eppure a fronte di un tempo altamente instabile, di sicuro tornerà utile sapere quali sono le zone più a rischio di fenomeni temporaleschi. Stando alle ultime previsioni meteo, sembra essere certa la presenza di temporali nelle zone montuose, Alpi, Prealpi e Appennino, ma occasionalmente i fenomeni potranno interessare anche coste e pianure, in particolare del Nordest, del medio versante tirrenico e in generale lungo il versante adriatico.

Eppure non è da escludere la possibilità che si verifichi qualche cluster temporalesco in mare aperto, in particolare sul Tirreno, coinvolgendo Sardegna e Sicilia.

Meteo ultima settimana di agosto: le previsioni

Volendo scendere nel dettaglio, conoscendo le previsioni meteo giorno per giorno di questo weekend “ballerino”: