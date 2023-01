Meteo, quando arriva il maltempo: la mappa

Continua il toto meteo alla ricerca dell’inverno. Dopo settimane di stabilità con lievi perturbazioni, a partire da domenica 15 gennaio lungo la penisola italiana arriverà una fase invernale. L’inverno 2023 sarà caratterizzato da forti piogge e un graduale calo delle temperature, che rimangono però sopra le medie stagionali.

In arrivo anche la neve sugli Appennini oltre 700 metri, che si abbasseranno a 300 metri durante la settimana con un peggioramento sensibile del freddo. Il fine settimana, ancora incerto, dovrebbe essere segnato da giornate più fredde e nevose. Prima di questa “fase fredda” nelle prossime ore ci saranno sole e temperature alte per la media stagionale.

Il weekend del 14 e 15 gennaio segnerà l’inizio di un inverno timido, ma che non risparmierà freddo e nevicate anche a bassa quota. Ecco nel dettaglio la mappa del maltempo in arrivo sulla penisola italiana.

Svolta temperature: finalmente è in arrivo l’inverno

Questo sarà l’ultimo weekend non invernale. L’inizio dell’anno è stato segnato da temperature fuori dalla media stagionale, complice l’anticiclone africano che ha respinto l’inverno. Secondo gli esperti siamo ora a una svolta, con l’arrivo di piogge, forti venti e neve.

Infatti dopo l’anticiclone africano è in arrivo un vortice polare che dovrebbe ristabilire delle condizioni più tipiche della stagione invernale, anche se non si tratterà di gelo, ma di un crollo termico comunque al di sopra della media stagionale. Il freddo non arriverà soltanto in Italia, ma su tutta l’Europa dove aveva tentennato a manifestarsi come negli scorsi anni.

La tendenza, destinata con molta probabilità a mutare, mostra all’arrivo dell’aria polare intorno al 17-19 gennaio, ma già a partire da domenica 15 gennaio 2023 da Nord arriverà un’aria più fredda con piogge e nevicate.

Protagonista di questa seconda parte del mese di gennaio sarà il vento che sfreccierà in alcune Regioni anche fino ai 100 km/h, come in Sardegna e renderà burrascoso e a tratti tempestoso anche il Mar Mediterraneo.

Mappa del maltempo in Italia: il freddo prende il posto del clima mite

Il maltempo dividerà la mappa della penisola in due, con il freddo in arrivo al Nord e al Centro-Nord, mentre il Sud vivrà ancora alcune fasi di bel tempo. A partire da domenica 15 gennaio 2023 da Nord è in arrivo un peggioramento delle condizioni, con temperature sopra la media, ma in netto calo rispetto alla settimana appena trascorsa.

La settimana in arrivo invece si aprirà con piogge e nevicate anche a bassa quota al Nord e venti forti sulle coste. A partire da metà settimana, tra mercoledì e giovedì, l’irruzione dell’aria artica colpirà anche il Centro e il Sud.

Nel dettaglio dalla giornata di domani, domenica 15 gennaio 2023, sono attese le piogge in Liguria, Toscana e Valle d’Aosta, con uno spostamento verso Est nella giornata. La perturbazione si sposterà poi verso Sud dove non ci saranno piogge, ma il cielo inizierà a coprirsi di nuvole. Infatti dal lunedì 16 gennaio in poi, mentre al Nord scenderà la neve, al Centro e al Sud ci saranno piogge sparse e tempo molto variabile dovuto anche al forte vento.

Non si può certo definire un inverno tradizionale quello del 2022-2023, soprattutto per via delle temperature e dell’assenza di perturbazioni e importanti nevicate. L’aria fredda dal Nord dell’Europa sta però portando una sensazione di timido inverno che potrebbe inasprirsi nel mese di febbraio.