Meteo, ma quale primavera: allerta meteo in 7 regioni, pioggia e freddo in arrivo

Marzo è conosciuto come il “mese pazzo”, quello nel quale caldo e sole si alternano rapidamente a giorni di freddo e pioggia. Con questo tempo ballerino si accoglie ogni anno la primavera, anche se quest’anno sembra iniziato molto prima.

La primavera è un periodo di contrasti, fino anche alla neve. Nella prima parte della stagione mite questo aspetto pazzerello è evidente, tanto che le condizioni meteo sono tra le più variabili dell’anno, con casi di cambi repentini anche nell’arco di una giornata.

L’Italia, dopo un inverno mite, sembra essersi abituata al caldo sole quasi estivo, ma nei prossimi giorni tutto potrebbe cambiare. Infatti si torna al maltempo e in alcune Regione si corre persino il rischio di un “allerta meteo”. Sulla base delle previsione disponibili al momento, il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse (allerta di livello giallo).

Ecco quali saranno le Regioni colpite dalla variabilità meteo tipica di marzo e su quali è stato emanato un annuncio di rischio meteorologico di allerta livello giallo. I dettagli meteo delle giornate di martedì 14 e mercoledì 15 marzo 2023.

Meteo, allerta gialla per 7 Regioni: pioggia, neve e vento

Il Dipartimento della Protezione Civile ha lanciato l’allerta per 7 Regioni italiane. Il livello del rischio meteo è di colore giallo. Si legge, sui social della Protezione Civile, che le date fissate per l’allerta meteo sono il 14 marzo e 15 marzo 2023 sui territori di Abruzzo, parte della Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Basilicata.

Si tratta di un’imminente forte perturbazione in arrivo sull’Italia, che farà cadere pioggia e neve sulle Regioni sopra citate (Alpi e Appennini) e che presenterà anche un vento forte. Gli esperti parlano di una perturbazione che si estenderà dai Pirenei alle Alpi prima di fare il suo ingresso sull’Italia.

Ancora più nello specifico si tratta di un fronte intenso, con contrasti termini tra la massa di aria fredda dal nord Atlantico e quella calda in risalita dalla zona sub tropicale (Marozzo). Un fronte instabile di maltempo, con fenomeni intensi, ma anche molto rapidi e che permetterà di sbloccare l’allerta meteo nel giro di circa due giorni.

Dettaglio meteo:

martedì 14 marzo : residui di rovesci sparsi su Piemonte e Liguria, mentre il temporale scoppierà su Lombardia e Emilia-Romagna; neve sulle Alpi e temperature in calo su tutte le Regioni centrali tirreniche;

: residui di rovesci sparsi su Piemonte e Liguria, mentre il temporale scoppierà su Lombardia e Emilia-Romagna; neve sulle Alpi e temperature in calo su tutte le Regioni centrali tirreniche; mercoledì 15 marzo: nuovo impulso freddo sull’Adriatico, con rovesci e neve sugli Appennini. Temperatura in diminuzione e venti forti, con mari mossi e molto mossi.

Addio primavera? Marzo torna a essere freddo

Addio alla dolce e calda primavera che stava caratterizzando i primi giorni di marzo. Dopo un inverno caldo, il mese di marzo si comporta come da statistica e media stagionale. Infatti la primavera in Italia è segnata da una prima parte instabile, con forti sbalzi dal caldo al freddo, tra sole e piogge e una seconda parte di avvicinamento all’estate.

Il mese di marzo fin qui trascorso è stato fin troppo mite per la media stagionale e l’arrivo della perturbazione riporta alla normalità la stagione. Le piogge, per quanto possano rovinare i piani delle scampagnate o intasare le città, sono essenziali per tentare di minimizzare gli effetti della sistematica siccità che l’Italia sta affrontando con fin troppo anticipo rispetto all’estate 2022.

Le temperature torneranno a salire nella penultima settimana di marzo, prima di una probabile flessione verso freddo e pioggia nell’ultima settimana. Insomma, marzo si conferma il mese “pazzo”.