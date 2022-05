Meteo, ponte del 2 giugno rovente: punte di 40 gradi. Ferrara, 3B Meteo: «In alcune zone pioverà, ecco dove»

Meteo ponte del 2 giugno, caldo e afa in gran parte d’Italia. Ma in alcune zone arriva la pioggia. L’anticiclone africano la farà da padrone su gran parte della penisola nel corso di tutto il maxi ponte del 2 giugno.

Ma l’ingresso di correnti atlantiche potrebbe favorire lo sviluppo di qualche temporale di calore pomeridiano o pre serale. Dove pioverà dunque nel week end del 2 giugno e dove invece si potrà optare per un tuffo al mare con «pinne, fucile ed occhiali»? Ne abbiamo parlato con Edoardo Ferrara, meteorologo di 3B Meteo: «Tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Ecco dove pioverà». Entriamo nel dettaglio.

Meteo ponte del 2 giugno: ecco dove pioverà

Tutti al mare? Il ponte del 2 giugno si preannuncia rovente. Temperature anomale sopra la media, con caldo e afa a farla da padrone su gran parte d’Italia. Tuttavia, alcune correnti atlantiche potrebbero portare rovesci e temporali improvvisi.

«Il ponte del 2 giugno - spiega Ferrara - sarà caratterizzato da un rinforzo dell’anticiclone africano, con tempo in prevalenza stabile e soleggiato, soprattutto al centro sud. Il sole non mancherà neanche al nord che tuttavia sarà lambito da correnti con aria più instabile. Correnti che potranno innescare qualche rovescio o temporale anche di forte intensità, in particolare sulle Alpi. Ma sporadicamente non esclusi rovesci anche su Prealpi e in pianura a nord del Po’. In particolare entro domenica sera i temporali potrebbero farsi più diffusi, specie tra Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto».

Dunque, tutti al mare al centro sud. Con qualche temporale o rovescio in alcune zone del nord Italia. Tratto saliente del fine settimana, saranno le temperature anomale, decisamente sopra la media. «Caldo particolarmente intenso durante il week end - spiega il meteorologo di 3B Meteo - con punte di 34-35 grandi al centro. Picchi di 36-38 al sud, fino a sfiorare i 40 gradi in Sardegna. Qualche grado in meno al nord, ma con afa elevata in pianura Padana e sensazione di disagio fisico».

Aggiunge Ferrara: «Sulle coste la canicola verrà particolarmente smorzata dai venti di brezza. Ma ci sarà una maggiore umidità. Ideale per stare in acqua al mare».

Che tempo farà la prossima settimana?

Edoardo Ferrara, meteorologo di 3B Meteo, conclude parlando del tempo della prossima settimana: «Probabile attenuazione del caldo nei prossimi sette giorni, al prezzo di qualche temporale in più in particolare al centro nord. Ma il caldo continuerà. In questo momento con le temperature siamo ben al di sopra della media, fino a 8-10 gradi al nord».