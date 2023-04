Meteo Pasqua e Pasquetta 2023, rischio pioggia e temperature invernali: le previsioni aggiornate

Si avvicina il fine settimana di Pasqua e come ogni anno gli italiani sono preoccupati soprattutto per come sarà il tempo il lunedì di Pasquetta che molti dedicheranno a gite fuori porta e picnic in montagna. Nonostante quest’anno Pasqua sia ricaduta quasi a metà aprile con un mese di marzo dove le temperature sono state molto primaverili, da inizio mese la situazione meteorologica sulla nostra penisola è radicalmente cambiata.

Colpa di una perturbazione artica dalla Norvegia che ha riportato il freddo e porterà anche piogge di forte intensità su alcune regioni. Questa perturbazione purtroppo - stando alle indicazioni degli esperti - persisterà almeno fino al prossimo lunedì. Dati alla mano sarà una Pasqua più fredda dello scorso Natale, una situazione quasi paradossale.

Vediamo le ultime indicazioni sulle previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta 2023.

Atteso un peggioramento delle condizioni meteo

Secondo le indicazioni del colonnello Mario Giuliacci dopo un mese di marzo caratterizzato dal caldo e condizioni meteo stabili su tutto il paese, aprile si è aperto con un peggioramento che purtroppo persisterà almeno fino a lunedì prossimo su alcune regioni. Dopo una prima perturbazione che ha portato temperature in picchiata con valori che sulle Dolomiti sono scesi fino a – 17 gradi, -13 gradi sulle montagne abruzzesi e gelate con -4°C anche in Valpadana, venerdì è atteso un nuovo peggioramento che porterà acquazzoni e temporali soprattutto al Nord-Ovest tra il pomeriggio-sera.

Sabato il maltempo raggiungerà anche il Sud e la quota neve su Alpi e Appennini scenderà fino a 800-1000 metri.

leggi anche Uova di pasqua solidali 2023: le 10 da comprare per fare beneficienza

Pasqua e Pasquetta all’insegna dell’instabilità

Purtroppo anche nella giornata di Pasqua il maltempo persisterà soprattutto sulle regioni meridionali mentre al Nord si registrerà un miglioramento. Ci saranno temporali localmente accompagnati anche da grandine soprattutto sulle regioni centro meridionali e il Nord est.

Per lunedì di Pasquetta si registrerà un miglioramento delle condizioni soprattutto al Nord, ma al Sud dopo una mattinata di bel tempo, dal pomeriggio è atteso un peggioramento delle condizioni con probabili piogge soprattutto tra Campania e Calabria.

Discorso diverso per il Nord Ovest e la Sardegna, dove, grazie alla rimonta dell’anticiclone il tempo resterà in prevalenza sereno. Le temperature resteranno sotto la media con le massime che non supereranno i 15 gradi mentre le minime soprattutto nelle ore notturne potrebbero tornare di nuovo vicino allo zero.

Da martedì 11 aprile tutto cambierà nuovamente. L’anticiclone africano dal Sahara tornerà a far capolino sul nostro paese portando di nuovo sole e caldo. Il caldo si farà sentire maggiormente sul versante tirrenico e al Nord ovest, con valori diffusamente oltre i 22-24°C durante le ore pomeridiane.