Meteo weekend, «Sole e caldo, ma anche temporali: ecco dove». L’intervista a Edoardo Ferrara (3B Meteo)

Dopo il maltempo che si è abbattuto negli ultimi giorni in molte regioni di Italia, che ha causato trombe d’aria e diversi danni, nel fine settimana ci sarà una «progressiva rimonta dell’alta pressione da Ovest sull’Italia e ci saranno ancora correnti moderatamente instabili in quota».

Sole e caldo nel fine settimana, ma con qualche piovasco improvviso. Si preannuncia un fine settimana incerto, almeno in alcune zone del Paese, per via delle correnti fresche che causeranno variabilità sulle Alpi orientali e parte dell’Appennino. Il contesto generale sarà soleggiato. Intanto, al Sud l’anticiclone proverà a farsi strada e a ridurre i fenomeni di instabilità. Situazione che viene confermata anche da Edoardo Ferrara, meteorologo di 3BMeteo.

Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend all’insegna del sole e dell’instabilità: non mancherà il sole, ma bisognerà fare i conti anche con qualche rovescio improvviso. «Progressiva rimonta dell’alta pressione da Ovest sull’Italia e ci saranno ancora correnti moderatamente instabili in quota», come spiega Edoardo Ferrara, «il sole non mancherà su gran parte della penisola ma dovremo fare i conti con qualche occasionale rovescio temporale. Questi saranno più probabili, sia per la giornata di sabato 10 settembre che per domenica 11, nelle zone interne del Centro-Sud e in particolare lungo la dorsale appenninica, ma occasionalmente non esclusi anche sui litorali Adriatici. Stiamo parlando di fenomeni molto localizzati, quindi, il sole comunque non mancherà durante il fine settimana».

In quale zona sarà più stabile il tempo? «Tempo più stabile al Nord e in particolare al Nord-Ovest, dove il bel tempo sarà dominante; mentre al Nord-Est avremo sole prevalente ma anche qui la possibilità di sporadici piovaschi, in particolare sulle Alpi e sul Friuli Venezia Giulia».

Come saranno le temperature nel fine settimana? «Le temperature saranno ancora pienamente estive con clima abbastanza caldo ma contenuto. Le massime spazieranno infatti mediamente tra i 25 e i 30 gradi, con qualche punta superiore non esclusa nelle isole maggiori (Sardegna e Sicilia)».

Le previsioni meteo per l’inizio della prossima settimana

Un inizio settimana estivo, almeno fino a mercoledì, con temperature che torneranno a crescere e poi inversione di tendenza nel corso della settimana, come ha spiegato Edoardo Ferrara ai microfoni di Money.it: «L’inizio della prossima settimana vedrà invece la rimonta più decisa dell’alta pressione. Lunedì fatta eccezione per qualche residua instabilità avremo tanto sole fino ad almeno la giornata di mercoledì con calda intensificazione e punte nuovamente oltre i 32/33 gradi al Centro-Sud. Attenzione che, però, da mercoledì in avanti è probabile un nuovo peggioramento al Centro Nord per l’arrivo di una perturbazione dalla Francia».