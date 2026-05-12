Chi sperava in un mese di maggio mite, soleggiato e con il primo vero assaggio d’estate sta restando deluso. Il quinto mese dell’anno, infatti, si sta rivelando uno dei più imprevedibili degli ultimi anni, capace di alternare giornate dal caldo quasi estivo a temperature ben sotto la norma, con temporali improvvisi e valori termici più simili a quelli di fine marzo.

Le previsioni per la settimana attuale, che va dall’11 al 18 maggio, mostrano infatti un quadro di forte instabilità atmosferica. Le anomalie di pressione presenti sull’Europa favoriscono il passaggio di impulsi d’aria più fresca, impedendo una stabile espansione dell’alta pressione subtropicale, principale responsabile del caldo e del bel tempo. Il risultato sarà un’Italia divisa in due: al Nord è attesa una nuova perturbazione che riporterà instabilità su diverse regioni, con rovesci e temporali anche intensi.

Il clima resterà comunque piuttosto mite su gran parte della Penisola, mentre al Sud e sulle Isole la situazione sarà più tranquilla, con maggiore presenza di sole, meno precipitazioni e temperature vicine alla media stagionale. Le regioni settentrionali saranno invece le più esposte a fenomeni temporaleschi frequenti, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Le aree alpine e prealpine rappresentano le zone a maggior rischio, anche se episodi di forte instabilità potrebbero coinvolgere pure le pianure.

Il Centro Italia vivrà una situazione di variabilità diffusa, con schiarite alternate a momenti di maltempo. Sui versanti tirrenici le condizioni saranno leggermente migliori, con precipitazioni meno frequenti, ma il clima resterà comunque dinamico e ventilato, a tratti persino fresco durante le ore serali e notturne, soprattutto in presenza di cieli coperti.

Uno degli aspetti che colpiscono maggiormente in questa fase è la presenza di temporali violenti e grandinate anche senza temperature particolarmente elevate. A metà maggio, infatti, il sole è già abbastanza forte da riscaldare rapidamente il terreno durante le ore centrali della giornata. Quando però arriva aria fredda in quota, il contrasto termico diventa molto intenso. In pochi minuti si può così passare da un cielo irregolarmente nuvoloso a rovesci violenti, raffiche di vento e grandinate improvvise.

Le previsioni fino alla fine del mese

Secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare, anche la terza settimana di maggio sarà caratterizzata dalla presenza di correnti umide sulla nostra Penisola, responsabili di tempo instabile e temperature sotto la media. Sarà quindi elevata la probabilità di una continua alternanza tra giornate dal sapore quasi estivo e bruschi peggioramenti accompagnati da temporali. Una situazione che potrebbe proseguire almeno fino alla fine del mese.

In sostanza, chi pensava di effettuare il cambio di stagione definitivo, mettendo da parte gli abiti più pesanti a favore di un guardaroba completamente estivo, rischia di dover attendere ancora. Anche chi sperava di trascorrere già i primi weekend al mare potrebbe restare deluso, perché per l’arrivo della vera estate, con caldo stabile e temperature elevate, bisognerà aspettare probabilmente giugno. Da quel momento la situazione dovrebbe cambiare in modo più deciso, con luglio destinato a confermarsi il mese più caldo dell’anno. Le prime tendenze stagionali indicano inoltre che l’estate potrebbe protrarsi a lungo, con temperature elevate e condizioni generalmente stabili anche nel mese di settembre.