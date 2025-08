Mercedes nasconde il vero motivo del suo declino

Che il settore dell’automotive sia in crisi non c’è dubbio, ma tra tutte le case automobilistiche quella che sta attraversando un periodo particolarmente negativo è Mercedes. Il brand tedesco ha reso noti i dati del secondo trimestre del 2025, dai quali emergono ancora evidenti criticità.

Nella prima metà dell’anno, il fatturato è sceso a 66,4 miliardi di euro (meno 8,5%) rispetto all’anno precedente. L’utile netto del secondo trimestre del 2025 è diminuito di quasi il 70 percento rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Si prevede un ritorno sulle vendite del 4-6% per l’intero anno. Nel 2022, era di poco inferiore al 15%. Il ritorno sulle vendite rettificato si è dimezzato al 5,1 percento nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Insomma, in tutti i dati chiave dell’azienda i numeri sono in calo rispetto all’anno scorso o a periodi precedenti. Cosa sta accadendo?

Il presidente del cda Mercedes e il direttore finanziario hanno indicato come cause della crisi i dazi, la concorrenza cinese e il difficile contesto di mercato. Anche il consiglio di sorveglianza sembra voler dare ancora fiducia ai vertici aziendali, lasciandoli lavorare nonostante trimestri e trimestri di difficoltà. Purtroppo però nessuno osa svelare il reale motivo del declino di Mercedes, ovvero una strategia completamente errata: puntare sul lusso e sull’elettrico. Una scelta che sta portando il brand tedesco in un vicolo cieco.