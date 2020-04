Le mascherine sono davvero utili? Risponde l’OMS

Utili, quasi indispensabili eppure introvabili in questo momento cruciale per la diffusione del coronavirus: sono le mascherine. Cosa ne pensa l’OMS? Nella conferenza stampa di oggi, 6 aprile, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato alcuni importanti aspetti del dispositivo di protezione.

Serve davvero per evitare il contagio? E, soprattutto, chi dovrebbe avere la precedenza nell’uso? Il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha nuovamente spronato i Paesi a fare sempre di più per arginare velocemente la pandemia. Le mascherine, infatti, potrebbero rivelarsi inefficaci nella lotta al coronavirus.

leggi anche La tua mascherina ti protegge dal Coronavirus? Cosa fare per scoprirlo

OMS: mascherine sì, ma non basta. Ecco chi dovrebbe davvero metterle

L’Organizzazione Mondiale della Sanità si sta dando un gran da fare nel ricordare al mondo che la sfida alla diffusione della COVID-19 deve essere assolutamente vinta.

Per fare questo, però, occorrono interventi mirati e, soprattutto, estesi in tutti gli Stati colpiti, anche in quelli con pochi casi di contagi. Per tale motivo, anche sull’utilità delle mascherine, l’OMS ha voluto fare chiarezza:

“Le mascherine da sole non possono fermare la pandemia.”

Lo ha annunciato in modo esplicito il direttore generale: senza un impegno a tutto campo degli Stati l’uso generalizzato di questi dispositivi di protezione risulterà vano per sconfiggere il coronavirus.

Tedros Adhanom Ghebreyesus ha aggiunto che: “i Paesi devono continuare a trovare, testare, isolare e curare ogni caso e a rintracciare ogni contatto”.

Inoltre, le mascherine vanno utilizzate nel modo giusto e indossate secondo criteri appropriati, così come devono essere seguite delle specifiche linee guida su come toglierle e lavarle. Altrimenti, il loro impiego sarà vano.

La raccomandazione che ha dato l’OMS sulle mascherine è che queste protezioni andrebbero potenziate: “in comunità in cui altre misure, come quelle di lavarsi le mani o il distanziamento sociale, sono più difficili per la mancanza di acqua o perché si vive in spazi ristretti.”

I nodi da sciogliere sulle mascherine

Due sono, quindi, le conclusioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulle mascherine: usarle va bene, ma non basta come contenimento del contagio. E poi, andrebbero impiegate specialmente nei Paesi poveri e più in difficoltà, dove è difficile anche lavarsi le mani.

Purtroppo, però, questi dispositivi scarseggiano negli Stati più ricchi, come quelli occidentali. In Italia, per esempio, ora c’è l’obbligo di indossare le mascherine in Lombardia e in Toscana, ma risultano introvabili in farmacia.

Cosa ne sarà dei Paesi africani o asiatici dove la stessa distanza sociale è impossibile? Quali e quante mascherine arriveranno in queste parti del mondo, anch’esse affette dalla pandemia?