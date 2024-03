Martina Oliviero, chi è e quanto guadagna la manager della nota azienda dolciaria

Martina Oliviero è la manager della nota azienda dolciaria Oliviero, leader italiana nella produzione di torrone e cioccolata con sede a Monteforte Irpino. La giovane alla guida dell’azienda familiare è stata anche protagonista della prima puntata della nuova edizione di “Boss in Incognito”, dove sotto mentite spoglie si è messa in gioco a fianco dei dipendenti.

In questa occasione abbiamo potuto scoprire l’azienda Oliviero dall’interno, guardare oltre al successo e ai prodotti amati da molto italiani. I racconti personali dei dipendenti hanno fatto emergere appieno una realtà aziendale attenta, equilibrata e meritocratica che dà spazio a lavoratori con difficoltà di salute, familiari ed economiche senza lasciare nessuno indietro e contro ogni discriminazione.

Proprio Martina Oliviero ha interpretato la parte di una nuova dipendente alle prese con il lavoro, potendo conoscere meglio i collaboratori e esaudendo in seguito le richieste che le avevano confidato non conoscendo la sua identità. La puntata, che andrà in onda come replica proprio questa sera, oltre alle qualità empatiche della manager mette in luce anche parte della sua storia professionale e personale. Ecco chi è Martina Oliviero e quanto guadagna alla guida dell’azienda.

Chi è Martina Oliviero e quanto guadagna

Martina Oliviero, 30 anni, è la manager dell’azienda dolciaria di famiglia insieme al padre Filippo e alla sorella Annachiara, di 3 anni più grande e con una laurea in Tecnologie alimentari. Quest’ultima si occupa quindi della ricerca e dello sviluppo di nuovi prodotti, mentre Martina si è definita come un Jolly.

Tra i suoi compiti, la definizione dell’organizzazione, della produzione, degli investimenti e dei finanziamenti, ma anche delle risorse umane e del reclutamento del personale. Insieme a un’azienda esterna, Martina Oliviero dirige anche il marketing e le comunicazioni. Impegni che sottraggono diverse ore al suo tempo libero, ma che non le impediscono di perseguire le passioni per il viaggio e lo sport.

Nel corso di un’intervista per Il Corriere, ha rilasciato anche qualche sintetica parola sulla sua vita personale, raccontando di essere fidanzata ma per il momento molto concentrata sulla carriera e sulla sua realizzazione professionale, essendo in procinto di andare a vivere da sola. L’impegno in azienda le ha richiesto molto sacrificio, che però racconta con gioia e soddisfazione.

Martina Oliviero, infatti, lavora nell’azienda fondata dal bisnonno nel 1910 fin dall’età di 18 anni, quando il padre parlò con lei e la sorella dell’intenzione di ampliare la crescita dell’azienda. Il proposito della famiglia è stato senza dubbio mantenuto, dato che l’azienda dolciaria colleziona un traguardo dopo l’altro.

Lo stabilimento di Monteforte Irpino si estende su 10.000 metri quadrati e produce ogni anno più di 5.000 quintali di torrone e utilizza 8.000 quintali di cioccolata. Un volume d’affari complessivo intorno ai 20 milioni di euro, con il 35% della produzione destinato all’internazionalizzazione (la Oliviero esporta i prodotti in 18 paesi, tra cui Australia e in Giappone) e il restante al mercato italiano.

Quindi quanto guadagna Martina Oliviero? Impossibile ipotizzare numeri precisi, ma di certo molto diginitosamente. Come raccontato da lei stessa, lei, la sorella e il padre hanno pari quote dell’azienda. Quest’ultima ha registrato nel 2022 un fatturato di 19.896.656,00 euro, ma non si dispone ancora pubblicamente dei dati pubblici relativi al 2023. Sappiamo, tuttavia, che quest’anno consta di 105 dipendenti (più 35 stagionali, con l’80% di quote rosa) e un capitale sociale di 830.000,00 euro. L’utile, sempre relativo al 2022, è invece stato di 1.208.280,00 euro.

L’azienda ha avuto riconoscimento anche nel premio “Industria Felix 2023” che la annovera come migliore impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria della Campania. Una crescente popolarità che rende la Oliviero tra le attività italiane più apprezzate dal pubblico, grazie ai valori condivisi, alla cura dei dipendenti e all’attenzione alla valorizzazione del territorio.