Marca da bollo da 2 euro, quando si applica sulle fatture e chi paga

Nel 2025, l’applicazione della marca da bollo da 2 euro su fatture e ricevute fiscali è regolata dal D.P.R. n. 642/1972, che prevede l’obbligo di apporre la marca da bollo su documenti fiscali di importo superiore a 77,47 euro non soggetti a IVA. Questo obbligo si estende sia alle fatture cartacee che a quelle elettroniche.

Per le fatture elettroniche, l’imposta di bollo deve essere assolta in modalità virtuale, indicando l’assolvimento nel campo specifico del file XML. Il versamento dell’imposta avviene trimestralmente, con scadenze fissate al 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Se l’importo totale dell’imposta dovuta per il primo trimestre non supera i 5.000 euro, il pagamento può essere posticipato al trimestre successivo .

È importante notare che l’imposta di bollo non si applica alle fatture che includono importi soggetti a IVA, in quanto l’IVA e l’imposta di bollo sono alternative e non possono coesistere sullo stesso documento.

In caso di omissione dell’applicazione della marca da bollo, è possibile regolarizzare la situazione tramite il ravvedimento operoso, evitando sanzioni più gravi. Ma ecco a cosa serve, come si usa e chi paga la marca da bollo da 2 euro su fatture e ricevute fiscali.

Come detto, la marca da bollo da 2 euro deve essere applicata su fatture e ricevute fiscali di importo superiore a 77,47 euro non soggette a IVA , secondo quanto previsto dal D.P.R. 642/1972 e successive modifiche . Non si tratta di un’imposta sostitutiva dell’IVA, come talvolta erroneamente si pensa, ma di un’imposta autonoma dovuta in determinati casi per rendere il documento fiscalmente valido , come previsto dalla normativa di riferimento.

Modalità di assolvimento: fisico e virtuale

L’imposta di bollo può essere assolta in due modi, a seconda del formato del documento:

Marca da bollo fisica

Per i documenti cartacei, l’imposta viene assolta mediante l’applicazione di una marca da bollo adesiva da 2 euro, acquistabile in tabaccheria. Il contrassegno deve essere:

applicato sull’originale della fattura prima della consegna al cliente;

prima della consegna al cliente; datato: la data stampata sul contrassegno deve essere uguale o anteriore alla data di emissione della fattura, pena l’invalidità fiscale.

Marca da bollo virtuale (digitale)

Per le fatture elettroniche, l’imposta di bollo si assolve in modo virtuale, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 e aggiornamenti successivi. Non è più necessario richiedere un’autorizzazione preventiva all’Agenzia delle Entrate. Il sistema SDI (Sistema di Interscambio) verifica in automatico la presenza dell’obbligo di bollo in base al contenuto della fattura e comunica trimestralmente l’importo dovuto al contribuente.

Il pagamento deve essere effettuato:

tramite F24 entro le scadenze trimestrali (31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio);

entro le scadenze trimestrali (31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio); oppure con addebito diretto su conto corrente, se si è abilitati a questo metodo.

Se l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere rinviato al terzo trimestre, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate.