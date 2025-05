Mappe di Apple sfida Google Maps e Waze con la funzionalità più richiesta dagli utenti

Quando si tratta di dover scegliere a quale app di navigazione affidarsi sul proprio smartphone, ci sono diversi elementi che spingono gli utenti verso l’una o l’altra scelta. C’è chi utilizza le Mappe di Apple perché ha un iPhone, chi Google Maps per via delle sue indicazioni sempre precise e aggiornate, chi Waze per le segnalazioni circa la presenza di autovelox o controlli della polizia.

Ognuno di questi servizi ha le sue peculiarità e i suoi svantaggi, sebbene si stia lavorando per assottigliare le differenze e arrivare a un prodotto completo per tutti. In tal senso, di recente Apple ha rilasciato un nuovo update per la sua app Mappe che accontenta le tante richieste arrivate nel corso degli anni: l’ultima funzionalità è tra le più attese di sempre.

Mappe di Apple aggiunge le recensioni “prestigiose” Le recensioni di ristoranti, hotel e altri luoghi di interesse ricoprono da tempo un ruolo rilevante all’interno delle app di navigazione. Milioni di utenti le consultano ogni giorno per decidere dove andare a mangiare o dove soggiornare per la notte. Per tutte le app più diffuse, di norma si fa affidamento solo ai commenti scritti da altri utenti, ma le cose sono destinate a cambiare. Grazie a una partnership stretta di recente, infatti, Mappe di Apple si aggiorna e aggiunge le recensioni provenienti da fonti “prestigiose” quali la Guida Michelin, The Infatuation e Golf Digest. In questo modo, per ogni consumatore ci sarà modo di leggere non solo le opinioni di altre persone, ma anche quelle di esperti che si recano sul luogo per valutazioni più attente su ogni singolo aspetto che compone l’esperienza. Per rendere il tutto ancor più intuitivo, Apple ha deciso di inserire eventuali riconoscimenti direttamente nella barra di ricerca. Se per esempio stai cercando un ristorante di pesce nella zona in cui ti trovi, tra i risultati potrebbe uscirti il simbolo delle stelle Michelin. Se invece hai bisogno di un hotel per la notte, non è da escludere che te ne spunti uno con la distinzione Michelin Key.