I manager più pagati d’Italia (tra le società quotate in borsa), la classifica

Chi sono e quanti sono i top manager d’Italia? Alla fine del 2023 emergono i dati dei guadagni dei manager del 2022. Si tratta dei manager delle società quotate in borsa per l’Italia. Queste società sono cresciute e hanno ripreso il ritmo perso durante la pandemia Covid. In molti casi i guadagni lordi dei primi 10 top manager hanno raggiunto il +17% in più rispetto ai dati del 2021.

Il Sole 24 Ore ha elaborato l’analisi grazie ai documenti pubblicati dalle società italiane citate.nel calcolo sono esclusi i benefici non monetari, i Fringe benefit (come polizze di assicurazione sanitaria e previdenziali, utilizzo di automobili, case o aerei pagati dall’azienda) e tutte le cifre sono al lordo di tasse e contributi.

La classifica dei manager più pagati: le posizioni

Come ogni anno, il Sole 24 Ore ha realizzato una classifica dei manager delle società italiane quotate in borsa più pagati. Per il 2022, grazie ai dati resi noti dalle stesse aziende e imprese, i top manager risultano essere i seguenti:

Mike Manley

Fulvio Montipò

Marco Tronchetti Provera

Patrizio Bertelli e Miuccia Prada

Carlo Cimbri

Carlo Tavares

Giovanni Tamburi

Scott Wine

Marco Gobbetti

La classifica dei manager più pagati: Mike Manley

Il manager più pagato tra le società italiane è Mike Manley. I suoi guadagni, al lordo delle tasse, sono di 51,18 milioni di euro. Si tratta però di un indennizzo per la mancata conferma alla guida del gruppo Stellantis nella fusione tra Fca e Psa. Manley è stato, infatti, amministratore delegato di Fca fino al 31 ottobre 2021.

La classifica dei manager più pagati: Fulvio Montipò

Subito dopo Mike Manley, il manager più pagato tra le società italiane quotate nel 2022 è Fulvio Montipò. Si tratta del presidente e amministratore delegato di Interpump, la maggior produttrice mondiale di pompe a pistoni professionali ad alta pressione. Montipò ha dichiarato di aver guadagnato 49,12 milioni di euro nel 2022.

La classifica dei manager più pagati: Marco Tronchetti Provera

Continuando a scendere nella classifica troviamo al terzo posto Marco Tronchetti Provera. Questo è amministratore delegato di Pirelli, con la quale guadagna 19,97 milioni di euro.

La classifica dei manager più pagati: Patrizio Bertelli e Miuccia Prada

Al quarto e al quinto posto della classifica si trovano Miuccia Prada e il marito Patrizio Bertelli. Come top manager italiani, entrambi nel 2022 hanno guadagnato 18,14 milioni di euro.

La classifica dei manager più pagati: Carlo Cimbri

A seguire, al quinto posto è presente il presidente di Unipol. Carlo Cimbri, nel settore delle banche e delle assicurazioni, spicca per il suo guadagno da 16,4 milioni di euro.

La classifica dei manager più pagati: Carlo Tavares

Alla sesta posizione il CEO di Stellantis. Nel 2022 Carlo Tavares ha guadagnato 14,9 milioni di euro.

La classifica dei manager più pagati: Giovanni Tamburi

A seguire, nella settima posizione della classifica, si trova Giovanni Tamburi. È un banchiere milanese che ha costruito la piattaforma di sviluppo per altre eccellenze nell’industria. Si tratta della Tamburi Investment Partners. Come vice presidente di Ovs e Interpump, Tamburi nel 2022 ha guadagnato oltre 15 milioni di euro.

La classifica dei manager più pagati: Scott Wine

Alla penultima posizione troviamo Scott Wine, amministratore delegato di Cnh Industrial che nel 2022 ha guadagnato oltre 14 milioni di euro. Si tratta di un vero e proprio colosso quotato in borsa del settore dei macchinari agricoli e pesanti. La società lascerà presto, a partire dal 2024, la borsa di Milano per restare quotata solo sulla borsa della piazza di New York.

La classifica dei manager più pagati: Marco Gobbetti

Al decimo e ultimo posto della classifica, tra i manager più pagati delle società italiane quotate in borsa, c’è Marco Gobbetti. Questo è amministratore delegato e direttore generale di Ferragamo. I suoi guadagni per il 2022 risultano essere poco inferiori ai precedenti, ovvero di 13,9 milioni di euro.