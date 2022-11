Maltempo, weekend di pioggia, temporali e raffiche di vento: «Allerta in 18 regioni». Ecco quali

Si sta per concludere la lunga coda estiva del bel tempo. Nel primo fine settimana di novembre in arrivo piogge e temporali sull’Italia. Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che coinvolge 18 regioni: per Lombardia e Friuli Venezia Giulia l’allerta è arancione, per tutte le altre gialla. Come segnalato dal bollettino per le criticità.

Dalla serata di giovedì sono previste precipitazioni diffuse, anche molto intense, accompagnate da grandine, fulmini e forti raffiche di vento su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Nella mattinata di venerdì, 4 novembre, i fenomeni temporaleschi interesseranno anche Campania, Basilicata e Calabria, specie sui versanti tirrenici.

Attesi, inoltre venti da forti a burrasca su Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche, con mareggiate lungo le coste esposte.

Come sarà il tempo nel weekend 5-6 novembre

Già nella giornata di domenica la perturbazione abbandonerà l’Italia puntando l’Egeo, il maltempo quindi dovrebbe essere piuttosto rapido. Nella giornata di sabato 5 novembre si prevedono fenomeni intensi sulle regioni adriatiche e meridionali, mentre nella giornata di domenica le ultime piogge si attenueranno al Sud.

Sul resto del territorio, invece, il rinforzo dell’anticiclone determinerà un miglioramento del tempo con schiarite.

Il meteo per sabato 5 novembre

Tempo in prevalenza soleggiato al nord, salvo una residua instabilità al mattino sull’Emilia orientale e la Romagna con ultime piogge. Già nella giornata sono previste schiarite. Sulle regioni centrali schiarite su Toscana e alto Lazio, dopo piogge e temporali anche intensi sul versante adriatico, in particolar modo in Abruzzo dove i fenomeni potrebbero essere accompagnati da grandine. Previste nevicate sull’Appennino, dai 1900 metri circa.

Sulle regioni meridionali il tempo sarà instabile con piogge e temporali forti. Sulla Sardegna inizialmente instabile con piogge e rovesci, in attenuazione in giornata con schiarite in serata. Venti forti a rotazione ciclonica, temperature in brusco calo al Sud.

Per la giornata di domenica, 6 novembre, tempo prevalentemente soleggiato al nord, in Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche. Nuvoloso sul medio Adriatico con schiarite graduali previste nel corso della giornata. Al Sud previste schiarite sulla costa campana, mentre ancora instabilità in Puglia con piogge e temporali frequenti. Temperature in ulteriore calo e ventilazione testa.

Previsioni meteo per la prossima settimana

Passata la perturbazione atlantica con i suoi effetti, la pressione tornerà ad aumentare e il tempo gradualmente si stabilizzerà su tutto il territorio. L’inizio della prossima settimana, secondo le previsioni di 3bmeteo, sarà caratterizzato da una residua instabilità al sud, con possibili rovesci che però saranno in esaurimento. Sul resto d’Italia le condizioni saranno più stabili.