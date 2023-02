Lucio Presta, chi è il manager di Amadeus?

Oggi è iniziato il Festival di Sanremo, ormai la ben nona edizione che coinvolge Lucio Presta, il manager che ha accompagnato Amadeus e molti altri personaggi di spicco della televisione. Lucio Presta ha annunciato che la sua partecipazione a Sanremo concluderà con l’edizione del prossimo anno, quando dunque terminerà anche l’apprezzata conduzione di Amadeus. Lucio Presta, comunque, oltre alla brillante carriera che lo coinvolge, è direttamente coinvolto nel mondo dello spettacolo. Ormai dal 2011 è il marito di Paola Perego, anche se i coniugi sono riusciti sapientemente a tenere la loro storia d’amore lontana dal gossip. Una grande professionalità, e un insolito passaggio dai riflettori al mondo dietro le quinte che però non ha tenuto lontani i giornali che lo chiamano Il manager dei vip. Ecco cosa sappiamo su di lui.

Lucio Presta, da aspirante ballerino a manager e imprenditore di grande successo

Lucio Presta è ormai un affermato imprenditore e produttore televisivo, oltre a essere il manager di vari professionisti, tra cui Amadeus. Nasce il giorno di san Valentino del 1960 a Cosenza e nel corso della sua attività lavorativa ha sempre fatto parte della televisione, ricoprendo vari ruoli. Professione che però lo ha anche reso oggetto di qualche scandalo e gossip. Una piccola curiosità su di lui è che ha iniziato la sua carriera televisiva in qualità di ballerino, iniziata con Flora Torrigiani e John Lei, spiccata nella partecipazione al varietà Fantastico e agli spettacoli per Renato Zero. Nonostante il discreto successo, Lucio Presta ha ben presto cambiato strada, ma senza allontanarsi troppo dal mondo dello spettacolo e della danza. Ha quindi organizzato una tounée per Heather Parisi e Franco Miseria, e da quel momento la sua carriera professionale si è ben definita.

A Roma Presta ha fondato un’agenzia di spettacolo, Arcobaleno Tre, di cui deteneva inizialmente il 30% delle quote. Cifra che, dopo essere lievitata con l’acquisizione delle quote di altri scesi, è stata interamente donata da Presta ai suoi figli. Lucio Presta ha anche avuto a che fare con il mondo della politica, infatti nel 2016 si è candidato come sindaco di Cosenza, ma ha ritirato la candidatura per motivi di famiglia.

Nel 2017 Presta ha ottenuto la cittadinanza onoraria di Praia a Mare, ma la maggior parte dei suoi traguardi sono da rintracciarsi nell’attività di produttore. Oltre a vari show televisivi e al ruolo di co-produttore di vari Festival di Sanremo, Presta ha prodotto anche alcuni docufilm. Tra questi si ricorda Firenze secondo me con Matteo Renzi.

Il rapporto professionale fra l’ex-premier Matteo Renzi e Lucio Presta ha presto fatto scandalo, l’anno scorso entrambi sono stati indagati nello stesso procedimento legale. Presta, accusato di finanziare in modo illecito la politica, si è comunque detto innocente e ha dichiarato che la sua attività professionale è completamente trasparente.

Lucio Presta e Amadeus lasciano Sanremo?

Secondo le dichiarazioni del manager dei vip, l’edizione dell’anno prossimo sarà l’ultima a vedere Amadeus nel ruolo di conduttore del Festival di Sanremo e Presta come co-produttore. Presta ha condotto vari festival, oltre a quelli con Amadeus, anche le edizioni con Paolo Bonolis e Antonella Clerici, ma non ha deciso di cambiare per monotonia.

Secondo Lucio Presta anche il Festival di Sanremo si è ormai assoggettato alle dinamiche delle serie-tv, la serialità che ormai permea in tutti i contenuti televisivi e cinematografici. Un cambiamento di rotta che secondo Lucio Presta è inevitabile per la sopravvivenza stessa del Festival, che necessita varie modifiche e un nuovo produttore. Lucio Presta ha raccontato di aver già gettato le basi per questo nuovo modo di raccontare ed è ora pronto a dedicarsi a nuovi progetti.