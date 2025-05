Lo Stato investe in Giochi Preziosi. È la seconda azienda di giocattoli in Europa (dopo Lego)

Invitalia, l’agenzia nazionale per lo sviluppo d’impresa controllata dal Ministero dell’Economia, è pronta a sottoscrivere una quota significativa per l’aumento di capitale da 40-50 milioni di euro di Giochi Preziosi, colosso italiano dei giocattoli, secondo in Europa solo a Lego e quarto nel mondo (dopo Hasbro e Mattel).

L’operazione si inserisce in un contesto di profonda ristrutturazione finanziaria e industriale che vede coinvolti fondi di investimento e la famiglia fondatrice del gruppo, e mira a rafforzare la posizione di Giochi Preziosi nel mercato globale e a consolidare la filiera italiana del giocattolo, settore strategico per l’industria manifatturiera nazionale.

Giochi Preziosi, il colosso italiano dei giocattoli Fondata nel 1978 da Enrico Preziosi, Giochi Preziosi è diventata negli anni la seconda azienda di giocattoli in Europa, forte di una presenza in sei Paesi e di una rete di circa 400 negozi in franchising e numerosi punti vendita diretti in Italia. Il gruppo ha saputo espandersi anche all'estero, acquisendo nel 2019 la spagnola Famosa, proprietaria di marchi come Nancy, Pinypon e Nenuco, e l'italiana Trudi. Nel 2022 il gruppo aveva visto scendere il fatturato a 341 milioni di euro e aumentare le perdite a oltre 52 milioni, ma dal 2023 i ricavi sono tornati a crescere (350 milioni) con previsioni in aumento. Negli ultimi anni, la società ha infatti portato avanti una complessa ristrutturazione finanziaria, culminata nella cessione di asset non strategici e nella negoziazione di un debito di circa 300 milioni di euro con i principali istituti di credito italiani, rilevato da fondi specializzati come Dea Capital Alternative Funds ed Europa Investimenti. La proprietà è stata recentemente redistribuita tra i quattro figli del fondatore, che oggi detengono l'80% delle holding di controllo, mentre il patron ha mantenuto il 20%.