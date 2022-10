Lionsgate+ Amazon: catalogo, prezzo, promozioni, come funziona

Chi guarda serie tv e film in streaming su Amazon Prime avrà sentito parlare di Lionsgate+, conosciuto in precedenza con il nome StarzPlay, disponibile su Amazon Prime Video Channels e interamente dedicato a film e serie tv.

A fronte di una scelta di rebranding, il 29 settembre 2022, StarzPlay ha cambiato nome ed è diventata Lionsgate+. Questa operazione ha coinvolto 35 Paesi tra Europa, Asia e America Latina. Al momento non sembrano esserci differenze sostanziali, a parte il nome.

Si può ottenere Lionsgate+ collegandosi al sito web o scaricando l’app da App Store e Google Play Store, ma chi è cliente Prime può accedere comodamente al catalogo di Lionsgate+ dai Canali Amazon Prime Video, senza dover fare ulteriori iscrizioni, usufruendo di una prova gratuita di 30 giorni al termine della quale si può decidere di continuare a guardare Lionsgate+ o annullarlo.

Se vuoi ampliare il tuo catalogo dei contenuti in streaming, recuperare vecchi film e avere la possibilità di guardare nuove stagioni in uscita lo stesso giorno degli Stati Uniti, abbonarti a Lionsgate+ da Prime potrebbe essere un’opzione valida.

Ecco una guida utile e completa su Lionsgate+ su Amazon: come funziona, quanto costa, come attivare e disattivare il servizio e cosa guardare.

Cos’è Lionsgate+ su Amazon

Lionsgate+ è una piattaforma di contenuti televisivi, film e serie tv, disponibile per PC e dispositivi mobile in tutto il mondo, in precedenza conosciuta come StarzPlay. I contenuti possono essere anche scaricati per poterli guardare offline in qualsiasi momento. Per accedere a Lionsgate+ bisogna andare sul sito o l’app e cliccare su Accedi, inserire l’indirizzo email e scegliere una password per creare un account.

Per usufruire del servizio bisogna sottoscrivere un abbonamento, il cui costo può dipendere in base al provider che si utilizza, che può proporre diverse offerte e piani. Infatti Lionsgate+, oltre a essere accessibile dal proprio sito o dalla propria applicazione, è disponibile via Prime Video Channels, Apple TV e Rakuten TV. Qui di seguito vediamo come funziona Lionsgate+ su Amazon.

Lionsgate+ su Amazon Prime: come iscriversi

Per guardare Lionsgate+ su Amazon Prime Video bisogna avere un account Prime, che al costo di 3,99 euro al mese o 36 euro l’anno offre vantaggi come spedizioni in 1 giorno lavorativo, accesso a Prime Video, Prime Now, Prime Foto e tanto altro.

Ma attenzione, perché Lionsgate+ non è incluso con Prime Video. Come tutti gli altri Prime Video Channels, si tratta di un abbonamento supplementare che dà accesso a contenuti desiderati da reti premium di terze parti e da altri canali di intrattenimento in streaming. Pertanto richiede un’iscrizione a pagamento aggiuntiva.

Per iscriversi a Lionsgate+ da Amazon Prime bisogna accedere ad Amazon Prime Video con le proprie credenziali. Lo si può fare da qualsiasi dispositivo, sia da browser che da app. A questo punto si deve selezionare la voce Canali, dove si aprirà una sezione dedicata a tutti i nuovi contenuti di Prime Video. Premere su Lionsgate+. L’iscrizione al servizio è gratuita per 30 giorni. Prima della scadenza si può disattivare l’abbonamento, altrimenti continuare a usarlo (terminato il periodo gratuito verranno scalati i soldi dal metodo di pagamento inserito al momento dell’iscrizione a Prime).

Come funziona Lionsgate+ su Amazon

Per guardare film e serie tv su Lionsgate+ su Prime bisogna fare il login su Prime Video come sempre (per chi non ha ancora un account, ecco come iscriversi ad Amazon Prime Video).

Il servizio è raggiungibile da sito e da app via PC, Mac, smartphone, tablet, smart tv. Per guardare Lionsgate+ serve un computer o un dispositivo mobile con connessione dati ad alta velocità, tramite connessione diretta a Internet, WiFi, ma è possibile anche scaricare i contenuti per poterli guardare offline ovunque e quando si desidera.

È possibile guardare Lionsgate+ su un massimo di 4 dispositivi contemporaneamente.

Catalogo Lionsgate+: lista serie tv e film

Il catalogo di Lionsgate+ si rinnova ogni mese con nuovi film e serie tv originali. Al momento il titolo di punta è indubbiamente Dr. Death, la serie con protagonista Joshua Jackson (Pacey di Dawson’s Creek) che racconta la scioccante storia vera del Dr. Christopher Duntsch, un giovane neurochirurgo apparentemente brillante con una fiorente carriera medica ma le cui operazioni provocano sempre più spesso danni permanenti o morte ai suoi pazienti.

Ma la lista di serie tv e film popolari visibili su Lionsgate+ è lunga. Oltre a Dr. Death, attualmente in catalogo troviamo anche:

Gaslit

Shining Vale

Confronting a Serial Killer

Power Book IV: Force

La tentazione di Tyler Perry

Scarface

Fighting

Secretary

Normal People

The Great

The Act

The White Princess

The Girlfriend Experience

BMF

Hightown

Heels

Power Book III: Raising Kanan

Blindspotting

It’s A Sin

Run the World

Pennyworth

The Attaché

The Stand

The Night Manager

Ramy

Brave New World

SEDUCED: INSIDE THE NXIVM CULT

P-Valley

Power Book II: Ghost

No Man’s Land

Castle Rock

The Spanish Princess

Mr. Mercedes

The Feed

Flesh And Bone

Quanto costa Lionsgate+ su Amazon

In Italia l’abbonamento a Lionsgate+ costa 4,99€ al mese. I primi 30 giorni è gratis. Una volta terminato il periodo d’uso gratuito inizia il normale ciclo di fatturazione. L’abbonamento del mese/dei mesi sottoscritti si paga in anticipo. Per evitare l’addebito si può annullare l’iscrizione al servizio prima del termine della prova.

Come annullare l’iscrizione

L’iscrizione a Lionsgate+ su Prime può essere annullata in qualsiasi momento. Basta andare su Account e impostazioni e selezionare Canali dal menu in alto; trovare l’iscrizione a Lionsgate+ e selezionare Annulla canale e confermare.