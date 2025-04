LinkedIn Premium, costi e vantaggi rispetto al piano gratuito

LinkedIn, con oltre 830 milioni di utenti iscritti, è il social network professionale più utilizzato al mondo. La piattaforma è pensata per mettere in contatto lavoratori, aziende, recruiter e freelance, puntando soprattutto sull’agevolazione dei processi di ricerca professionale, selezione e recruiting, ma non solo.

LinkedIn, infatti, permette di creare un vero e proprio profilo che rispecchi al meglio la propria identità lavorativa, descriva le proprie esperienze in merito, gli interessi e offra spunti di riflessione e conversazione.

Tuttavia, per chi vuole avere un vantaggio competitivo in ambito lavorativo o ha specifiche esigenze, la piattaforma propone una serie di piani a pagamento che rientrano in LinkedIn Premium . Questi abbonamenti offrono una serie di funzioni aggiuntive, non disponibili nella versione standard gratuita.

Tra le funzioni più utili, c’è anche la possibilità di individuare candidati con collegamenti in azienda, velocizzando l’identificazione dei talenti con referenze interne. Nel piano sono inclusi 30 messaggi InMail al mese, utili per contattare direttamente i profili più interessanti.

Recruiter Lite è il piano più avanzato, pensato appositamente per chi lavora nella selezione del personale . Questo permette di cercare e filtrare candidati con oltre 20 filtri di ricerca avanzati (anche se sono meno rispetto a Sales Navigator), ricevendo anche suggerimenti giornalieri di profili potenzialmente in linea con le proprie esigenze.

A differenza dei piani descritti in precedenza, Sales Navigator è disponibile in tre versioni pensate per esigenze diverse. Ecco quali sono e quanto costano:

Ogni abbonato, infatti, ha a disposizione 50 crediti InMail al mese per avviare nuove conversazioni, e può contare su strumenti come il Relationship Explorer , che aiuta a scoprire alleati strategici all’interno degli account target. Inoltre, le segnalazioni intelligenti hanno la funzione di suggerire i lead più rilevanti in base alla propria attività.

Sales Navigator è un pacchetto ottimo per chi lavora nel settore delle vendite, in particolare nella lead generation , ovvero quel processo che consiste nell’individuare e contattare potenziali clienti aziendali interessati ai propri prodotti o servizi.

Con Business si ricevono 15 messaggi InMail al mese , triplicando così la possibilità di iniziare conversazioni utili e strategiche con persone che non sono all’interno della propria rete. Inoltre, si ottiene automaticamente maggiore visibilità sui profili degli utenti (oltre il 3° grado di connessione) e strumenti di monitoraggio avanzati per chi visualizza il tuo profilo.

Oltre a tutte le funzionalità già presenti in Career, include strumenti per personalizzare in modo avanzato il proprio profilo, mettendo in risalto tutte le sezioni più importanti e aggiungendo una call to action ai post, al profilo stesso e ad altre sezioni visibili pubblicamente.

Duo, infatti, permette l’accesso a 2 account Premium per 2 persone diverse . Il procedimento è semplice; basta invitare un’altra persona via email: una volta accettato l’invito, entrambe saranno sullo stesso piano ma non preoccuparti. Gli account, infatti, restano completamente separati e privati , ma la fatturazione sarà unificata .

Inoltre, è possibile segnalare fino a 3 offerte al mese come “prima scelta” , una strategia utile per distinguersi dagli altri al momento della candidatura, aggiungendo anche un messaggio al momento di invio della stessa.

Tra tutti, è il piano più economico ed è pensato per chi sta cercando lavoro attivamente. Con Career è possibile vedere in anticipo le offerte in cui si ha più possibilità di essere selezionati, in base alle competenze indicate nel proprio profilo.

In particolare, queste 4 opzioni sono pensate per specifiche classi di utenti:

LinkedIn premium non è un servizio unico, ma è strutturato in 4 diversi piani di abbonamento , ognuno con funzionalità aggiuntive e prezzi differenti.

LinkedIn Premium: la prova gratuita

Al momento dell’iscrizione, o poco dopo, è possibile che venga attivata la possibilità di effettuare un periodo di prova gratuito della versione Premium di LinkedIn.

Generalmente, ha la durata di un mese al termine del quale sarà convertita in abbonamento a pagamento se non viene annullata prima del termine. Per tale ragione, è opportuno ricordarsi di interrompere l’iscrizione Premium il giorno prima della scadenza, altrimenti i costi completi verranno addebitati per il mese successivo.

Questa prova è una buona opportunità per testare alcune delle funzionalità avanzate della piattaforma senza spendere soldi. Inoltre, è probabile che finita la prova - se l’utente decide di non proseguire con il pagamento del mese successivo - LinkedIn offra la possibilità di riattivare l’abbonamento cliccando su un link apposito che consente di accedere a degli sconti vantaggiosi (anche del 50%) per ulteriori due mesi.

Inoltre, per alcuni utenti potrebbe essere disponibile una seconda prova gratuita di un mese, anche dopo la conclusione della prima, ma i criteri di questa assegnazione non sono ben chiari. Come specificato sulla pagina ufficiale dell’azienda, infatti, l’idoneità alla prova gratis dipende da un’ampia gamma di fattori e non è concessa a tutti gli utenti LinkedIn. Infine, viene specificato che non è possibile passare gratuitamente da un piano a un altro durante tale fase di prova.