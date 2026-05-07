Il grande Stephen King una volta disse: “Gli amici non spiano; la vera amicizia è anche privacy”. Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679, se un amico ti spia non rispettando la tua privacy, non solo non è un amico ma sarà soggetto a sanzioni anche molto pesanti.

Il Regolamento Europeo ha segnato una svolta epocale nella tutela dei dati personali; il GDPR ha costruito un sistema sanzionatorio fortemente dissuasivo, fondato sull’art. 83 GDPR, che prevede multe fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale annuo.

Questo impianto normativo, integrato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e dalle linee guida dell’European Data Protection Board (EDPB), ha prodotto un corpus di decisioni sanzionatorie senza precedenti.

Il quadro normativo europeo e la funzione delle sanzioni

Il GDPR si fonda su principi cardine quali liceità, correttezza, trasparenza (art. 5), accountability (art. 24) e tutela dei diritti dell’interessato (artt. 12-22). Il sistema sanzionatorio non ha mera funzione punitiva, ma preventiva e armonizzatrice. L’art. 83 stabilisce che le sanzioni debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive; criteri ribaditi anche dalla giurisprudenza europea.

Il ruolo interpretativo della Corte di giustizia è stato determinante. Infatti in diverse pronunce, la Corte ha chiarito che la responsabilità per violazione del GDPR può sorgere anche in assenza di dolo, purché vi sia una condotta negligente. Inoltre, il diritto al risarcimento del danno (art. 82 GDPR) è stato interpretato in senso ampio, includendo anche il danno immateriale.

Le maxi-sanzioni: il predominio delle Big Tech

Ma veniamo a noi. Le sanzioni più elevate in Europa hanno riguardato principalmente le grandi piattaforme digitali, evidenziando criticità sistemiche nei trasferimenti internazionali di dati e nei modelli di business basati sulla profilazione.

Il caso più eclatante è la multa da 1,2 miliardi di euro inflitta a Meta nel 2023 dall’autorità irlandese. La violazione riguardava il trasferimento dei dati personali degli utenti europei verso gli Stati Uniti senza adeguate garanzie.

Questo provvedimento si inserisce nel solco della giurisprudenza inaugurata dalla sentenza “Schrems II” della Corte di giustizia, che aveva invalidato il Privacy Shield proprio per insufficienza delle tutele contro la sorveglianza statunitense.

Analogo rilievo ha avuto la sanzione da 746 milioni di euro inflitta ad Amazon nel 2021 dall’autorità lussemburghese (CNPD), relativa all’uso illecito dei dati per finalità di pubblicità comportamentale. Anche in questo caso emerge la centralità del consenso informato e della base giuridica del trattamento.

Più recentemente, nel 2025, una sanzione da 530 milioni di euro è stata inflitta a TikTok per trasferimenti di dati verso la Cina e violazioni degli obblighi di trasparenza. Questi casi dimostrano come il GDPR operi come strumento di regolazione del capitalismo digitale, incidendo direttamente sui modelli economici delle grandi piattaforme.

La giurisprudenza europea: tra diritti fondamentali e mercato

Le decisioni della Corte di giustizia hanno avuto un ruolo cruciale nell’interpretazione del diritto alla privacy come diritto fondamentale, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Nel caso “Schrems II” (C-311/18), la Corte ha stabilito che il trasferimento di dati verso Paesi terzi è lecito solo se garantisce un livello di protezione “sostanzialmente equivalente” a quello europeo. Questo principio ha avuto effetti diretti sulle sanzioni, imponendo alle aziende una revisione delle clausole contrattuali standard.

Un ulteriore sviluppo giurisprudenziale riguarda il riconoscimento del danno non patrimoniale. La Corte ha chiarito che anche una violazione “non grave” può generare diritto al risarcimento, rafforzando la tutela degli interessati.

Di particolare rilievo è anche una recente decisione del Tribunale dell’Unione europea, che ha condannato la stessa Commissione europea per violazione delle norme sulla protezione dei dati, evidenziando come il GDPR vincoli anche le istituzioni europee.

Il ruolo delle autorità nazionali e il meccanismo dello “one-stop-shop”

Il sistema di applicazione del GDPR non è gestito da un’unica autorità centrale europea, ma si fonda sulle autorità nazionali di protezione dei dati, note come DPA (Data Protection Authorities). Ogni Stato membro dell’Unione Europea ha quindi la propria autorità competente, incaricata di vigilare sul rispetto delle norme, ricevere reclami e, se necessario, irrogare sanzioni. Per evitare frammentazioni e conflitti tra decisioni nazionali, il GDPR ha introdotto il cosiddetto meccanismo dello “sportello unico” (one-stop-shop): in pratica, quando un’azienda opera in più Paesi dell’UE, l’autorità capofila è quella dello Stato in cui si trova la sua sede principale, che coordina le altre autorità coinvolte.

Questo sistema mira a garantire coerenza e uniformità nell’applicazione delle regole, ma nella pratica ha fatto emergere alcune criticità. In particolare, i procedimenti possono diventare lunghi e complessi, perché richiedono il coinvolgimento e il confronto tra più autorità nazionali. Inoltre, non sempre è facile raggiungere un accordo condiviso, e questo può generare tensioni o ritardi nelle decisioni finali.

Un caso emblematico è quello dell’Irlanda, che ospita le sedi europee di molte grandi aziende tecnologiche. Di conseguenza, l’autorità irlandese ha assunto un ruolo centrale nella gestione di numerosi procedimenti rilevanti, emettendo alcune delle sanzioni più significative. Tuttavia, proprio questa centralità ha attirato critiche, soprattutto per la percepita lentezza delle indagini e per le difficoltà nel coordinamento con le altre autorità europee.

Nonostante questi limiti, i numeri mostrano che il sistema è tutt’altro che inattivo. Solo nel 2025 sono state inflitte oltre 300 sanzioni, per un valore complessivo superiore a 1,1 miliardi di euro. Se si guarda al periodo successivo all’entrata in vigore del GDPR nel 2018, l’ammontare totale delle multe raggiunge diversi miliardi di euro. Questi dati indicano che, pur con alcune difficoltà operative, il sistema europeo sta diventando sempre più incisivo nel far rispettare le norme sulla protezione dei dati personali.

Le principali violazioni: trasparenza, consenso e sicurezza

Le sanzioni più gravi si concentrano su alcune categorie ricorrenti di violazioni:

assenza di una base giuridica valida per il trattamento;

mancata trasparenza nelle informative;

trasferimenti illeciti di dati verso Paesi terzi;

carenze nelle misure di sicurezza.

Queste violazioni riflettono la difficoltà delle imprese nel conformarsi a un sistema normativo complesso e in continua evoluzione. In particolare, i trasferimenti internazionali rappresentano uno dei nodi più critici, come dimostrano le sanzioni milionarie alle Big Tech.

Il caso italiano nel contesto europeo

L’Italia si colloca tra i Paesi più attivi sul fronte sanzionatorio. Pur non raggiungendo i livelli delle grandi autorità europee in termini di importo, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato numerosi provvedimenti, contribuendo allo sviluppo di una prassi applicativa significativa.

Le sanzioni italiane si concentrano spesso su violazioni in ambito marketing, videosorveglianza e trattamento illecito dei dati dei lavoratori. Il sistema nazionale integra le disposizioni del GDPR con il Codice Privacy (d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018), prevedendo anche sanzioni penali.

È evidente che il sistema europeo di tutela della privacy si trova oggi di fronte a nuove sfide, legate all’intelligenza artificiale, al trattamento dei big data e alla crescente interconnessione globale. Le istituzioni europee stanno lavorando a nuovi strumenti normativi, come il Data Act e l’AI Act, che si affiancheranno al GDPR. In questo contesto, le sanzioni continueranno a svolgere un ruolo centrale, non solo come deterrente, ma come leva di regolazione dei mercati digitali.

Le più gravi sanzioni per violazione della privacy in Europa rappresentano non solo episodi di enforcement, ma veri e propri precedenti giuridici che contribuiscono alla costruzione di un diritto europeo della protezione dei dati.

Certamente, il GDPR ha dimostrato di essere uno strumento efficace, capace di incidere sui comportamenti delle imprese e di affermare la centralità dei diritti fondamentali nell’economia digitale. Tuttavia, restano aperte questioni cruciali, legate all’effettività delle sanzioni, alla cooperazione tra autorità e alla capacità di adattarsi a un contesto tecnologico in continua evoluzione.

In definitiva, la tutela della privacy in Europa si configura sempre più come un laboratorio giuridico globale, in cui diritto, tecnologia e mercato si intrecciano in modo complesso e dinamico.