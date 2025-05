Le carte bancomat scompariranno gradualmente: come preleveremo i soldi?

Si avvicina una nuova era nei prelievi agli sportelli bancomat. Con la tecnologia che fa progressi, il settore bancario è sul punto di attraversare una trasformazione che porterà gli utenti a cambiare il modo in cui prelevano allo sportello, eliminando la necessità di inserire fisicamente la carta negli sportelli.

Negli ultimi anni, l’evoluzione dei pagamenti digitali ha modificato radicalmente le nostre abitudini: dai pagamenti contactless ai portafogli digitali, fino al progressivo abbandono del contante. Ora anche le modalità di prelievo si preparano a una svolta epocale. Sempre più banche stanno introducendo sportelli bancomat dotati di tecnologia NFC, in grado di dialogare direttamente con gli smartphone degli utenti.

Questa innovazione non è più una possibilità futura, ma una realtà già in atto in diversi istituti bancari europei. Le carte fisiche, simbolo del banking tradizionale, stanno per lasciare il posto a soluzioni più agili, sicure e smart. Non servirà più ricordare il PIN o estrarre il portafoglio: basterà il proprio cellulare, e in pochi secondi si potrà completare l’operazione.

Ma cosa cambierà davvero per gli utenti? E quali vantaggi comporterà questo passaggio per le banche e per l’intero sistema? Vediamolo insieme.

Addio bancomat, come preleveremo i soldi? Il nuovo sistema di prelievo senza carta si basa sull'utilizzo del proprio smartphone, sfruttando i portafogli digitali come Apple Pay, Google Wallet o altri servizi compatibili. Per accedere a questa modalità, è sufficiente registrare la propria carta nell'apposita applicazione e assicurarsi che lo sportello bancomat supporti la tecnologia NFC (Near Field Communication), segnalata da questa icona specifica: Una volta davanti al bancomat, l'utente avvicina il telefono al lettore NFC, avvia l'autenticazione – che può avvenire tramite impronta digitale, riconoscimento facciale o codice di sblocco – e seleziona l'importo da prelevare. Il denaro viene erogato immediatamente, esattamente come in un prelievo tradizionale, ma senza l'inserimento fisico della carta. Alcune banche hanno già reso disponibile questa funzione, tra cui Eurobank, National Bank e Piraeus Bank. Gli sportelli abilitati permettono non solo il prelievo, ma anche la consultazione del saldo e altre operazioni bancarie. Inoltre, non è necessario essere clienti della banca proprietaria dello sportello: il servizio è accessibile anche ad altri utenti, ampliando così la rete e la comodità del sistema. Questo passaggio rappresenta anche un primo passo verso un ecosistema bancario completamente digitale.