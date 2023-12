Queste 5 famiglie sono le più ricche del mondo nel 2023

Quali sono le 5 famiglie più ricche del mondo? La classifica 2023 di Bloomberg ha aggiornato la lista dei gruppi familiari che detengono maggiore ricchezza nell’anno che volge al termine. Non senza interessanti sorprese.

Mentre a livello globale dominano scenari cupi a causa di guerre, disuguaglianze, povertà, ingiustizie sociali, l’altra faccia della medaglia racconta di una piccola parte di mondo che diventa sempre più ricco, nonostante i forti venti di crisi.

Nel complesso, le famiglie più facoltose sono diventate ancora più ricche per un valore aggiuntivo di 1.500 miliardi di dollari rispetto all’ultima classifica Bloomberg. Degno di nota è il debutto di due famiglie dei Paesi del Golfo. Le fortune petrolifere stanno rimodellando il business globale come mai prima d’ora. La capacità di sfruttare la potenza finanziaria personale – oltre che sovrana – rende questi gruppi familiari dei protagonisti indiscussi di una regione del mondo con una influenza strategica non indifferente.

In generale, l’analisi ha messo in evidenza che in un mondo in cui le fortune vengono regolarmente accumulate e perse in pochi secondi, i “clan” più ricchi hanno prosperato soprattutto quando rimasti uniti. Questo è stato l’ingrediente fondamentale per aiutare le dinastie a resistere nonostante guerre, recessioni, tasse, faide.

Le famiglie di maggior successo hanno traguardi generazionali, non trimestrali, ha affermato Bob Gould, partner di Creaghan McConnell Group. Di seguito, le 5 famiglie più ricche del mondo nella classifica del 2023.

1. Al Nahyan

La famiglia regnante Al Nahyan presiede da decenni l’area che oggi costituisce gli Emirati Arabi Uniti, anche prima che il petrolio trasformasse l’economia e le finanze dei reali. Nel 2023 è entrata per la prima volta nella lista guadagnando il primo posto.

Il sovrano di Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan è anche il presidente del Paese. Altri membri della famiglia ricoprono ruoli sia nel governo che nel settore privato, in un fiorente mix tra interessi statali e personali.

Il consigliere per la sicurezza nazionale Sheikh Tahnoon supervisiona i beni – sia personali che sovrani – per un valore di quasi 1.500 miliardi di dollari.

Un’azienda controllata dai reali, International Holding Co., ha visto le sue azioni aumentare di quasi il 7.000% negli ultimi quattro anni.

La ricchezza solo della famiglia ammonterebbe a 305 miliardi di dollari.

2. Walton

La famiglia Walton è proprietaria di Walmart, il più grande rivenditore al dettaglio al mondo in termini di fatturato: 611,3 miliardi di dollari nell’anno fiscale più recente con oltre 10.500 negozi in tutto il mondo.

I Walton possiedono il 46% del rivenditore con sede a Bentonville, Arkansas. La ricchezza della famiglia ammonta a 259,7 miliardi di dollari.

3. Hermès

Il lusso premia la famiglia Hermès, che possiede l’azienda francese di moda famosa - tra le altre cose - per le sue borse Kelly (all’asta possono valere centinaia di migliaia di dollari). Giunta alla sesta generazione, la sua ricchezza ammonta a 150,9 miliardi di dollari.

Tra i membri della famiglia che mantengono posizioni di rilievo nell’azienda figurano Pierre-Alexis Dumas, direttore artistico, e il presidente esecutivo Axel Dumas. La famiglia fondatrice possiede collettivamente più di due terzi del produttore di beni di lusso.

4. Mars

Frank Mars ha a vendere caramelle nel 1902 all’età di 19 anni. L’attività è meglio conosciuta oggi per le barrette M&Ms, Milky Way e Snickers, anche se i prodotti per la cura degli animali domestici rappresentano più della metà dei quasi 47 miliardi di dollari del reddito totale dell’azienda.

L’azienda con sede a McLean, in Virginia, è di proprietà di membri della famiglia Mars, che vantano una ricchezza da circa 141,9 miliardi di dollari.

5. Al Thani

Il dominio della famiglia Al Thani sul Qatar è iniziato a metà del XIX secolo e dura ancora, passando per l’imperialismo ottomano e britannico, la fondazione dello stato moderno, guerre e due colpi di Stato.

Il petrolio venne scoperto intorno al 1940, ma fu la decisione di estrarre i suoi enormi giacimenti di gas offshore che trasformò veramente il Paese e portò i suoi governanti ai vertici più alti della ricchezza globale.

I membri della famiglia occupano numerosi incarichi politici e dominano l’economia locale. Possiedono attività varie, dagli hotel alle assicurazioni fino alle società di appalto oltre a preziosi beni esteri come case a Mayfair di Londra, allevamenti di cavalli e il marchio di moda Valentino. La ricchezza familiare è di circa 133 miliardi di dollari.

La famiglia Al Thani conta migliaia di membri, sebbene il potere sia concentrato in pochi rami. Secondo una ricerca di Harvard, in alcuni periodi hanno costituito quasi la metà dei cittadini del piccolo Qatar.