Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Le 4 azioni più vendute allo scoperto in Italia (che non ti immagini nemmeno)

Tommaso Scarpellini

22 Ottobre 2025 - 20:41

Dietro ai simboli del lusso e dell’industria italiana si nasconde un inatteso record di vendite allo scoperto. Cosa sanno i fondi che noi non vediamo?

Le 4 azioni più vendute allo scoperto in Italia (che non ti immagini nemmeno)

Seguici su

Sapere cosa stanno facendo i fondi istituzionali può essere un vantaggio operativo che molti invidierebbero. In Italia è possibile, e questo offre una finestra privilegiata sulle strategie di chi muove i mercati. Secondo lo strumewnto di screening di Whales Wisdom, emerge un dato sorprendente: 4 società italiane si trovano oggi nel mirino degli short seller.

Le prime due forse te le aspetti, ma le ultime due difficilmente le avresti immaginate, perché rappresentano veri e propri simboli del “Made in Italy”. Vediamole insieme.

I fondi più attivi nel mondo dello short selling

[...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora oppure Prova senza abbonamento

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Analisi del sentiment
# Borse Europee
# Analisi tecnica

Iscriviti a Money.it

Money Awards Logo

Le votazioni ai Money Awards sono aperte!

Registrati su Money.it e vota la tua azienda preferita ai People's Money Awards 2025!

Vota ora
FT logo

Perché siamo sempre più pessimisti?

Il pessimismo è ormai una scorciatoia per la rispettabilità intellettuale. (…)

21 ottobre 2025

Social media, la fine dei gatekeepers

Le comunità in Italia e Germania che avevano avuto accesso anticipato alla (…)

17 ottobre 2025

Ecco come i brand emergenti stanno conquistando quote di mercato a danno delle aziende del lusso

Inditex cresce più del rivale H&M e vanta un margine EBITDA oltre il (…)

14 ottobre 2025

Perché i progressisti dovrebbero preoccuparsi del calo dei tassi di natalità?

Studi recenti mostrano che la mancanza di preoccupazione della sinistra per (…)

10 ottobre 2025

L’intelligenza artificiale può davvero riscrivere le regole della ricerca farmaceutica?

Tra costi crescenti e fallimenti clinici, l’IA promette di accelerare i (…)

7 ottobre 2025

Prepararsi al crash prima dell’età dell’oro dell’intelligenza artificiale

La storia delle rivoluzioni tecnologiche mostra un ciclo di bolle, (…)

3 ottobre 2025

SONDAGGIO
Termina il 25/10/2025 Comprerai il nuovo BTP Valore?
VOTA ORA

Selezionati per te

Se Draghi ha ragione, i BTP lunghi sono una trappola

Piazza Affari

Se Draghi ha ragione, i BTP lunghi sono una trappola
Leonardo, perché le azioni vanno KO a Piazza Affari

Piazza Affari

Leonardo, perché le azioni vanno KO a Piazza Affari

Correlato

3 titoli a Piazza Affari su livelli tecnici critici

Piazza Affari

3 titoli a Piazza Affari su livelli tecnici critici