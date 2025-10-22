Le 4 azioni più vendute allo scoperto in Italia (che non ti immagini nemmeno)

Sapere cosa stanno facendo i fondi istituzionali può essere un vantaggio operativo che molti invidierebbero. In Italia è possibile, e questo offre una finestra privilegiata sulle strategie di chi muove i mercati. Secondo lo strumewnto di screening di Whales Wisdom, emerge un dato sorprendente: 4 società italiane si trovano oggi nel mirino degli short seller.

Le prime due forse te le aspetti, ma le ultime due difficilmente le avresti immaginate, perché rappresentano veri e propri simboli del “Made in Italy”. Vediamole insieme.

I fondi più attivi nel mondo dello short selling

[...]