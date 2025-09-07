Le 4 abitudini tipiche delle persone con un’intelligenza superiore

Definire cos’è l’intelligenza con parametri “misurabili” e validi per tutti è un’operazione quasi impossibile. Al di là del dato più o meno oggettivo del QI, c’è chi identifica il termine “intelligenza” con aspetti diversi come la capacità di leggere le situazioni sociali, l’abilità relazionale, la velocità dell’apprendimento e quella nella memorizzazione.

Ma anche se è complicatissimo stabilire se una persona è intelligente o se non lo è, molti studi scientifici hanno provato a identificare delle abitudini comuni tra le persone con il QI più alto. E, a sorpresa, ce ne sono ben 4 che accomunano i soggetti più intelligenti.

L’ascolto attivo permette di comprendere meglio il contesto sociale in cui si svolge la conversazione e di rispondere in maniera puntuale e ponderata a ogni interlocutore. Uno strumento preziosissimo per individuare i punti di forza e debolezza delle persone.

Sembra strano ma l’idea è stata confermata anche da una ricerca del Karolinska Institute svedese. Lavorare senza interferenze esterne, però, ha come effetto collaterale quello di aumentare il rischio di stress o sovraccarico mentale.

Le persone con QI superiore alla media tendono di solito a evitare le folle e a ritagliarsi spazi in cui stare da sole. Il motivo? Il bisogno di preservare le energie mentali e la concentrazione senza distrazioni provenienti dall’esterno. Un meccanismo di “difesa” per migliorare il proprio benessere emotivo e le prestazioni intellettuali.

Una delle caratteristiche più sorprendenti delle persone intelligenti è l’ amore per la solitudine . È quanto affermano alcuni ricercatori della Singapore Management University e della London School of Economics .

La ricerca di nuove sfide

La terza abitudine delle persone con intelligenza superiore è la continua e costante ricerca di nuove sfide. Chi ha un QI elevato non si accontenta quasi mai della routine e dello status quo, ma, al contrario, è sempre pronto ad affrontare nuove prove, ad acquisire nuove conoscenze e a cercare stimoli che tengano la mente attiva.

Non è un semplice desiderio di imparare ma una vera e propria sfida mentale che stimola e motiva. È proprio questo uno dei motivi per cui questi soggetti non smettono mai di studiare e continuano a iscriversi a nuovi corsi universitari o percorsi di formazione. Una sete di conoscenza che diventa un vero e proprio tratto distintivo.