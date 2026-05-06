Le 10 società con la più alta capitalizzazione del mondo (maggio 2026)

La capitalizzazione di mercato rappresenta il valore complessivo di una società quotata in borsa, calcolato moltiplicando il prezzo corrente delle azioni per il numero totale dei titoli in circolazione.

È uno degli indicatori più osservati dagli investitori perché sintetizza dimensioni, solidità e peso economico-finanziario di un’azienda sui mercati internazionali. Le società con i più alti valori di market cap guidano infatti le trasformazioni tecnologiche, industriali ed energetiche globali.

L’aggiornamento di maggio 2026 conferma il predominio delle big tech statunitensi e la centralità dell’intelligenza artificiale, ma evidenzia anche una nuova accelerazione delle valutazioni, con diverse società che raggiungono nuovi massimi storici.

Tra le novità più rilevanti del mese si segnalano la ripresa di NVIDIA, il rafforzamento di Alphabet sopra i 4.600 miliardi e la crescita significativa di Broadcom, che supera i 2.000 miliardi. Fuori dalla top 10, Samsung accelera in undicesima posizione con 1.190 miliardi di dollari, Walmart si consolida sopra i 1.000 miliardi e Berkshire Hathaway appena oltre soglia dei 1.000 miliardi in tredicesima posizione.

Di seguito la classifica aggiornata.

Classifica delle 10 società con la più alta capitalizzazione (maggio 2026)

Rispetto alla rilevazione precedente si osserva un deciso aumento delle capitalizzazioni, trainato soprattutto dal settore tecnologico e dall’AI.

NVIDIA amplia ulteriormente il proprio vantaggio al primo posto, mentre Alphabet e Apple restano saldamente sul podio con valori in forte crescita. Anche Amazon e Microsoft registrano un’espansione significativa.

La principale novità nella parte centrale della classifica è il sorpasso di Broadcom su Saudi Aramco, che scende all’ottavo posto. Meta e Tesla completano la top 10 con valori in crescita.

La presenza statunitense resta dominante con otto aziende su dieci, mentre Taiwan e Arabia Saudita continuano a rappresentare poli strategici per semiconduttori ed energia.

Classifica Società Ticker Capitalizzazione di mercato Prezzo per azione (maggio 2026) Paese 1 NVIDIA (NVDA) $4.775 miliardi $196,50 🇺🇸 USA 2 Alphabet (Google) (GOOG) $4.655 miliardi $384,27 🇺🇸 USA 3 Apple (AAPL) $4.173 miliardi $284,18 🇺🇸 USA 4 Microsoft (MSFT) $3.055 miliardi $411,38 🇺🇸 USA 5 Amazon (AMZN) $2.942 miliardi $273,55 🇺🇸 USA 6 TSMC (TSM) $2.045 miliardi $394,41 🇹🇼 Taiwan 7 Broadcom (AVGO) $2.023 miliardi $427,36 🇺🇸 USA 8 Saudi Aramco (2222.SR) $1.785 miliardi $7,38 🇸🇦 Arabia Saudita 9 Meta Platforms (META) $1.535 miliardi $604,96 🇺🇸 USA 10 Tesla (TSLA) $1.462 miliardi $389,37 🇺🇸 USA

Tabella aggiornata al 6 maggio 2026

Subito fuori dalla top 10 troviamo Samsung, che raggiunge i 1.190 miliardi con una crescita mensile particolarmente sostenuta (+14% circa in 30 giorni), seguita da Walmart, stabilmente sopra i 1.000 miliardi, e Berkshire Hathaway, anch’essa appena sopra la soglia dei 1.000 miliardi. Seguono Eli Lilly e JPMorgan Chase.

La prima azienda europea per capitalizzazione resta ASML (Paesi Bassi, $556 miliardi), seguita dalla svizzera Roche ($338 miliardi) e dalla britannica HSBC ($299 miliardi).

leggi anche È appena nata un’alleanza destinata a dominare il mercato globale dei semiconduttori

1) NVIDIA

Fondata nel 1993, NVIDIA consolida il proprio ruolo dominante nell’economia dell’intelligenza artificiale con una capitalizzazione che sfiora i 4.800 miliardi di dollari. La crescita è alimentata dalla domanda globale di GPU per data center, AI generativa e supercalcolo, con investimenti sempre più rilevanti da parte delle grandi piattaforme tecnologiche. Il titolo mostra una performance mensile positiva, confermando la fiducia del mercato nella traiettoria di lungo periodo.

2) Alphabet (Google)

Alphabet Inc. rafforza la seconda posizione con una capitalizzazione superiore ai 4.600 miliardi, in forte espansione rispetto ai mesi precedenti. L’AI è ormai integrata in tutto l’ecosistema, dalla ricerca al cloud, fino agli strumenti per imprese e sviluppatori. Il titolo registra una crescita mensile superiore all’1%, segnale di una domanda sostenuta da parte degli investitori istituzionali.

3) Apple

Apple mantiene il terzo posto con una capitalizzazione superiore ai 4.100 miliardi e una crescita mensile di oltre il 2,6%. L’azienda continua a valorizzare il proprio ecosistema, integrando funzionalità intelligenti nei dispositivi e ampliando i ricavi da servizi. Il prezzo dell’azione, oltre i 284 dollari, riflette la solidità del modello di business e la fidelizzazione della base utenti.

4) Microsoft

Microsoft Corporation resta tra i principali protagonisti globali con una capitalizzazione di oltre 3.000 miliardi. Azure e l’ecosistema Copilot trainano l’adozione dell’AI nelle aziende, rafforzando il posizionamento nel software e nel cloud. La crescita mensile contenuta (+0,5%) indica una fase di consolidamento dopo i forti rialzi dei trimestri precedenti.

5) Amazon

Amazon registra una forte crescita, avvicinandosi ai 3.000 miliardi di capitalizzazione. AWS continua a essere il pilastro principale, mentre l’intelligenza artificiale viene sempre più integrata nei processi logistici e commerciali. Anche il segmento advertising mostra segnali di espansione, contribuendo alla diversificazione dei ricavi.

6) TSMC

TSMC beneficia dell’aumento della domanda globale di semiconduttori avanzati, con una capitalizzazione che supera i 2.000 miliardi e una crescita mensile vicina al 2%. La sua posizione nella filiera tecnologica resta cruciale per lo sviluppo di AI, automotive e dispositivi elettronici. Il titolo quotato a New York supera i 394 dollari per azione, confermando l’interesse degli investitori internazionali.

7) Broadcom

Broadcom Inc. è tra i principali protagonisti del mese, con una capitalizzazione superiore ai 2.000 miliardi e una crescita mensile di oltre il 2,6%. La crescita è sostenuta dalla domanda di soluzioni per infrastrutture cloud, networking e chip dedicati all’intelligenza artificiale. Il sorpasso su Saudi Aramco rappresenta uno dei segnali più eloquenti del riorientamento del mercato verso il settore tecnologico.

8) Saudi Aramco

Saudi Aramco scende all’ottavo posto con una capitalizzazione di circa 1.785 miliardi, la crescita mensile più contenuta della top 10 (+0,3%). Il gruppo continua a beneficiare della solidità del settore petrolifero, pur in un contesto di crescente transizione energetica e di una competizione sempre più intensa da parte delle aziende tecnologiche per i vertici della classifica globale.

9) Meta Platforms

Meta resta tra i principali player tecnologici globali con una capitalizzazione di oltre 1.500 miliardi. L’azienda punta sull’intelligenza artificiale per migliorare advertising, contenuti e interazione, oltre a proseguire gli investimenti nella realtà virtuale e aumentata. Il titolo, che supera i 604 dollari per azione, è tra i più apprezzati della top 10 in termini di prezzo assoluto.

leggi anche Musk riceverà 200 milioni di azioni da SpaceX se riuscirà a portre 1 milione di persone su Marte

10) Tesla

Tesla chiude la top 10 con una capitalizzazione di circa 1.462 miliardi e una crescita mensile contenuta (+0,8%). Oltre ai veicoli elettrici, il mercato attribuisce sempre più valore alle prospettive legate a software, guida autonoma, robotica e intelligenza artificiale. Il titolo, che viaggia intorno ai 389 dollari, resta uno dei più seguiti dagli investitori retail a livello globale.