Quella del cinema è una vera e propria arte che, in tutto il mondo, appassiona decine di milioni di persone. Spesso, però, a rendere un film epocale non è solo la capacità di recitazione degli attori, ma tutto il contesto che viene ricreato.

Lo spettatore, infatti, si deve sentire coinvolto, emozionato, quasi partecipe dell’azione, come se anche lui stesso si trovasse all’interno della scena, in quel mondo dove realtà e immaginazione si fondono in un connubio perfetto.

Per far sì che questo accada, e che le scene ricreate siano effettivamente mozzafiato, le aziende cinematografiche devono far fronte a ingenti costi di produzione. D’altronde, più una scena è realistica e spettacolare, più è probabile che il budget per la sua realizzazione sia stato elevato, spesso anche di decine di milioni di dollari.

Tra set costruiti da zero, CGI all’avanguardia, distruzioni reali e centinaia (o addirittura migliaia) di comparse, l’arte del cinema ha saputo sfidare ogni limite, anche economico. Ma quali sono, in assoluto, le scene più costose mai realizzate?

Le 10 scene di film più costose di sempre

Ecco, allora, la classifica delle 10 scene cinematografiche più costose mai realizzate, ordinate dalla meno alla più dispendiosa. Alcune di queste durano solo pochi minuti, ma sono costate più dell’intero budget di altri film indipendenti. Inseguimenti automobilistici spettacolari, incidenti catastrofici, battaglie sconfinate e capolavori di fantascienza: nella classifica troverai anche il tuo film preferito?

10) Lo sbarco in Normandia - Salvate il soldato Ryan (1998) La scena d’apertura dell’illustre film di Spielberg è uno dei momenti più crudi e realistici mai girati su un campo di battaglia. La scena di guerra dello sbarco in Normandia venne ricreata al meglio: furono necessarie centinaia di comparse, effetti speciali, veicoli militari e settimane di riprese. La scena, complessivamente, dura circa 20 minuti e i costi per la realizzazione si aggirano sui 12 milioni di dollari. Gli sforzi della produzione e le spese colossali, però, sono state ripagate. Il film, infatti, è stato fortemente apprezzato dalla critica ed è diventato culto tra gli appassionati del genere.

9) Inseguimento in autostrada - Matrix Reloaded (2003) Per girare questa scena adrenalinica, le sorelle Wachowski hanno costruito un’autostrada lunga oltre 2 chilometri, appositamente per la sequenza. Le auto vengono fatte esplodere realmente, gli stunt sono estremi e gli effetti visivi avanzatissimi per l’epoca. Settimane di riprese di questo livello portarono il budget complessivo a circa 15 milioni di dollari, una cifra mostruosa per una sola scena, ma memorabile.

8) La discarica - Transformers: L’ultimo cavaliere (2017) Il regista Micheal Bay non è certo famoso per risparmiare sugli effetti speciali... anzi, tutto il contrario. Infatti, in questa scena di un capitolo della saga Transformers, ambientata in una discarica futuristica, una serie di effetti speciali e CGI avanzata hanno richiesto uno sforzo economico imponente. Il budeget necessario alle riprese di questa sequenza è stato di poco più di 15 milioni di dollari, che danno un’idea molto chiara della scala produttiva dell’intero film.

7) Autobus volante - Swordfish (2001) Questa fa parte sicuramente delle scene più spettacolari (e improbabili allo stesso tempo) del cinema action dei primi anni 2000. All’interno di questa, un autobus viene sollevato da un elicottero e trasportato sopra la città. La particolarità? Niente CGI, tutto è avvenuto realmente con effetti pratici. Per questo motivo, il dispendio di mezzi necessari e a livello logistico e organizzativo fu folle e si stima abbia superato i 15 milioni di dollari. leggi anche Qual è l’attrice più pagata al mondo? La classifica delle dive di Hollywood

6) Battaglia finale a Pandora - Avatar (2009) Al momento dell’uscita, Avatar di James Cameron lasciò tutti a bocca aperta. Con un vero e proprio capolavoro cinematografico, il noto regista ha conquistato milioni di appassionati del genere fantascientifico, regalando loro un film spettacolare, realizzato grazie all’impiego di tecnologie di ultimissima generazione. In particolare, la sequenza della battaglia finale è una delle più ambiziose e tecnologicamente avanzate mai girate. Per renderla possibile, Cameron ha utilizzato il meglio del motion capture, CGI ambientale e animazioni fotorealistiche. Ogni secondo di video ha richiesto ore di lavoro e la complessità della scena ha fatto lievitare i cosi a oltre 20 milioni di dollari. Una spesa enorme, ma consona al film con più incassi della storia del cinema, di ben 2,9 miliardi di dollari.

5) Incidente navale - Speed 2: Cruise Control (1997) Al quinto posto delle scene di film più costose di sempre troviamo l’incidente navale in Speed 2. Il sequel del cult Speed, infatti, ha una scena tanto spettacolare quanto costosa, che vede una nave da crociera schiantarsi contro un porto. Per girarla, fu costruita una replica della nave da 300 tonnellate, che venne realmente distrutta contro il set. Questa “follia produttiva” costò all’azienda di produzione circa 25 milioni di dollari, diventando il momento più discusso (ma anche criticato) dell’intero film.

4) Inseguimento in auto a Roma - Spectre (2015) In questa scena da brividi James Bond sfreccia per le vie di Roma in una sequenza d’azione da record, lasciando alle sue spalle una vera e propria catastrofe. Ben sette Aston Martin DB10 (dei modelli unici realizzate per il film) vennero distrutte, e in più vennero impiegate auto di scena, stunt complessi e location uniche nel cuore della capitale italiana, blindata per l’occasione. La scena, infatti, venne girata di notte e richiese permessi speciali e misure di sicurezza imponenti, anch’esse molto costose. Nel complesso, oltre 30 milioni di dollari vennero bruciati in pochi minuti.

3) Corsa delle bighe - Ben-Hur (1959) Sul gradino più basso del podio si posiziona la scena della corsa delle bighe, contenuta in Ben-Hur, pellicola di oltre 60 anni fa. Girata senza effetti speciali digitali, questa scena di 9 minuti è considerata una delle più epiche e rivoluzionarie del cinema classico. All’epoca costò 4 milioni, ma rivalutata con l’inflazione oggi supera i 34 milioni di dollari. Come mai è costato così tanto? Le comparse furono centinaia, in più vennero utilizzati cavalli, stunt e un colossale set costruito da zero, aspetti che contribuirono alla realizzazione di uno dei momenti più memorabili della storia del cinema. leggi anche Quanto si guadagna facendo la comparsa in film, serie Tv e programmi televisivi?

2) Neo contro gli Smiths - Matrix Reloaded (2003) Secondo posto per questa sequenza diventata iconica, dove Neo, in Matrix Reloaded, affronta decine di cloni dell’agente Smith in una battaglia surreale e spettacolare. La scena ha richiesto diversi mesi di lavoro per sviluppare tecnologie digitali completamente nuove, con animazioni e modellazioni facciali davvero all’avanguardia per l’epoca. Complessivamente, la realizzazione della scena ha impiegato un budget di 40 milioni, che ha permesso di fare la storia della CGI.