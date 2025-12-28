Le 10 migliori newsletter da seguire nel 2026

Una newsletter è una forma di comunicazione periodica, che viene inviata via email previa iscrizione. Solitamente sono testate giornalistiche, aziende o creatori di contenuti a prepararle, per poi inviarle tramite mailing list a tutte le persone iscritte.

Al loro interno, è possibile trovare articoli, novità, eventi, offerte, contenuti di interesse, rubriche e molto altro. Ora che il 2026 è alle porte, potresti pensare di iscriverti a nuove newsletter per avere tutto sempre a portata di clic.

In questo articolo, abbiamo selezionato per te le 10 migliori newsletter a cui iscriversi. Sono divise per tematiche affrontate, così da poter scegliere solo quelle più vicine alle tue esigenze.

Money.it

La newsletter di Money Premium offre agli abbonati articoli esclusivi che approfondiscono i temi più rilevanti dell’economia, della finanza e della tecnologia. Ogni contenuto è pensato per fornire informazioni chiare e analisi dettagliate, consentendo di comprendere a fondo le dinamiche che influenzano mercati, settori strategici e scelte economiche.

Tra i temi trattati vi sono i mercati finanziari, con focus su azioni, obbligazioni, materie prime e trend emergenti e le evoluzioni macroeconomiche che impattano su imprese e cittadini. Gli articoli offrono anche approfondimenti su innovazione e tecnologia, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale, alle startup e ai settori in crescita.

La newsletter presenta le notizie con un approccio analitico, consentendo al lettore di interpretare eventi complessi senza perdersi nei tecnicismi. Grazie a una selezione accurata dei contenuti e a spiegazioni sintetiche ma complete, gli abbonati possono rimanere aggiornati su ciò che conta davvero e sviluppare una comprensione più consapevole dei fenomeni economici e finanziari.

Pagella Politica

Pagella Politica è una newsletter suddivisa in diverse sottosezioni utili per poter tenere sempre monitorato ogni aspetto della politica italiana e internazionale. Progetto nato nel 2012, ancora oggi conta milioni di utenti iscritti.

Gestito da The Fact-Checking Factory Srl, dispone di alcune rubriche parecchio apprezzate come La Settimana Politica, ossia una rassegna del sabato con un riassunto dei principali fatti e le analisi degli ultimi sette giorni. Molto seguite anche Le notizie del giorno, un aggiornamento quotidiano sulle news di giornata e Podcast, con contenuti audio che analizzano retroscena e dinamiche della politica italiana.

L’iscrizione è completamente gratuita. Basta recarsi sul sito web ufficiale, scegliere a quale rubrica iscriversi e inserire il proprio indirizzo email per completare la registrazione alla newsletter.

The Morning (NYT)

The Morning è una newsletter curata dal New York Times, considerata la più letta e influente al mondo con oltre 17 milioni di iscritti nel 2025. A differenza di altre rassegne, oltre ai link dei principali articoli ci sono mini-saggi che approfondiscono i temi più importanti del giorno.

La penna principale è David Leonhardt, giornalista che ha vinto il Premio Pulitzer. La newsletter è suddivisa in The Big Story con l’approfondimento in apertura, International News con un riassunto di ciò che succede nel mondo, Daily Business per aggiornamenti su mercati ed economia, The Arts & Great Reads con suggerimenti culturali e Life Hack Games dove si trovano ricette, consigli di benessere e cruciverba.

Si tratta di una newsletter dal costo di 0,50 dollari a settimana, basta iscriversi all’interno del sito dedicato. Alcuni link rimandano però ad articoli che potrebbero richiedere un abbonamento al New York Times. È scritto in lingua inglese.

The Rundown AI

The Rundown AI è la newsletter punto di riferimento per tutti coloro che vogliono restare aggiornati sull’intelligenza artificiale in maniera tecnica. Nel 2025 è stata molto seguita, principalmente per la sua capacità di sintesi: elenca le novità più importanti in meno di 5 minuti.

Il taglio è molto pratico, poiché oltre a riportare le notizie spiega perché sono importanti e come poter usare gli strumenti trattati nel lavoro quotidiano. Al suo interno, trovi breaking news, tutorial, selezione di strumenti utili e opportunità lavorative.

Oltre alla newsletter, ci sono anche piattaforme dedicate per professionisti, un podcast e rassegne verticali specializzate.

Morning Brew

Se vuoi rimanere aggiornato sul mondo dell’economia, Morning Brew è ciò che fa per te. Si tratta di una newsletter che parla di business in maniera pop, con oltre 4 milioni di iscritti per l’edizione principale.

Il suo stile è molto ironico e colloquiale, con diversi contenuti suddivisi per marketing, HR, Retail, IT e persino finanza personale. Oggi al suo interno si trovano anche podcast, video su youtube e ricerche di mercato.

La maggior parte degli iscritti fa parte della Gen Z, ma anche molti adulti si sono iscritti gratuitamente per poter rimanere informati sul mondo del business a livello globale.

Cucina (Corriere della Sera)

La newsletter Cucina del Corriere della Sera è tra le più seguite in Italia all’interno del mondo del food. Oltre alle semplici ricette, infatti, ci sono una serie di contenuti riguardanti tecnica, cultura e attualità.

Di norma, la struttura di base prevede innanzitutto la ricetta del giorno, con ingredienti di stagione, seguita dai consigli di alcuni dei migliori chef, da scelte che si possono fare per la propria salute e da una sezione finale per vini e drink.

È possibile iscriversi gratuitamente tramite la pagina newsletter del Corriere della Sera. Si trovano anche edizioni speciali, come quelle dedicate a Natale, Pasqua e sagre estive.

La Colazione

La Colazione è una newsletter a cadenza settimanale curata da Annamaria Testa. Più che una rassegna stampa, si tratta di una riflessione completa sul mondo della scrittura, della creatività e del pensiero critico.

Ogni lunedì mattina, tutti gli iscritti ricevono articoli di approfondimento per migliorare scrittura, creatività e analisi dei cambiamenti sociali. Ma anche esercizi di pensiero, come rompicapi e sfide mentali, seguiti da segnalazioni di libri e mostre.

Ci si può abbonare gratuitamente sul sito web di Annamaria Testa Nuovo e Utile. È pensata per professionisti della comunicazione, insegnanti e studenti, ma anche semplici curiosi.

The Bittman Project

Restando in tema cucina, c’è la newsletter The Bittman Project curata dallo storico critico del New York Times Mark Bittman. A differenza delle newsletter più tradizionali, questa fornisce un focus sul sistema alimentare globale.

Si parla, per esempio, di come le scelte fatte possano influenzare il cambiamento climatico, la salute pubblica e i diritti dei lavoratori. Al suo interno, ci sono una lunga serie di contenuti interessanti come The Bittman Recipe con ricette facili e veloci, Kitchen Wisdom con per ridurre gli sprechi organizzando la dispensa, ma anche interviste, podcast e analisi critiche.

La versione gratuita propone contenuti settimanali. Per poter accedere all’archivio di ricette, ai commenti e alla community, è richiesto un abbonamento mensile a pagamento.

Hot Corn

Se sei un amante del cinema e cerchi una newsletter che possa parlarti in maniera approfondita della “settima arte”, allora Hot Corn fa al caso tuo. Al suo interno, puoi trovare recensioni e anteprime sulle novità in arrivo, interviste esclusive con attori e registi, una sezione su grandi classici, film cult e un focus sulle serie TV.

Nel 2025, sono state consolidate numerose rubriche come Hot Corn Special, in cui si parla di come il cinema impatta sulla cultura pop, oppure Soundtrack incentrata sulle colonne sonore. Infine Speciale Festival, che arriva in occasione di grandi eventi come Venezia, Cannes o Roma.

È una newsletter completamente gratuita, disponibile sul sito ufficiale di Hot Corn. Tutti i contenuti sono scritti in italiano, con un linguaggio fresco e pop.

Rockit

Rockit è una newsletter dedicata al mondo della musica, con approfondimenti e recensioni su tutte le ultime uscite. A differenza di altre testate, questa si concentra quasi interamente sulla musica italiana, sia pop sia underground.

Al suo interno, puoi trovare il disco della settimana, il bollettino con le nuove uscite, una sezione dedicata ai nuovi talenti e una a live e festival.

Una volta iscritto, entri a far parte di una community in cui si possono vincere premi e contest, oltre all’accesso a contenuti premium sull’industria musicale italiana.