Lavoro con stipendio da 2.000 euro, imprenditore cerca urgentemente personale: come candidarsi

Ancora una volta un imprenditore italiano è salito alla ribalta nazionale per la sua difficoltà nel trovare personale per la sua azienda. Si tratta di un problema che stanno riscontrando sempre più aziende, soprattutto quelle attive nel ramo dei trasporti; un lavoro che a quanto pare nessuno vuole più fare nonostante l’ottimo stipendio, un contratto regolare e diversi benefit aziendali messi a disposizione.

L’ultimo in ordine cronologico a segnalare la difficoltà è stata la Plastic Puglia srl, azienda pugliese con sede a Monopoli leader nel ramo dell’irrigazione a goccia. Il proprietario, l’imprenditore e barone Vitantonio Colucci, intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, ha denunciato la difficoltà da sei mesi nel trovare personale visto che le offerte di lavoro vanno puntualmente a vuoto nonostante l’ottima fama di cui gode l’azienda.

La Plastic Puglia cerca meccanici, elettricisti, carpentieri, manovali generici e autisti. Proprio quest’ultima figura professionale sembra essere quella più difficile da ricercare. Vediamo di che offerta di lavoro si tratta e come candidarsi.

Azienda pugliese cerca personale con stipendio da 2.000 euro al mese: come candidarsi

La Plastic Puglia è un’azienda fondata nel 1967 che si occupa della realizzazione di impianti completi d’irrigazione sino alla progettazione di software per la gestione remota dell’impianto di irrigazione e fertirrigazione. Diventata leader a livello mondiale in questo settore, ad oggi vanta circa 200 dipendenti che lavorano in una struttura di 100.000 mq, con 8 magazzini, 6 dipartimenti produttivi e 35 linee di estrusione. Ogni anno trasforma 50.000 tonnellate di materie prime.

Un’azienda che gode di ottima fama anche da un punto di vista del trattamento dei suoi dipendenti. Ad esempio eroga un bonus da 6mila euro ai dipendenti per la nascita di un figlio più un assegno da 350 euro al mese per un anno. «Abbiamo dipendenti in servizio da 40 anni, siamo come una grande famiglia, si trovano bene e siamo tutti felici» - ha detto l’imprenditore e barone Vitantonio Colucci.

Eppure le offerte di lavoro puntualmente vanno a vuoto da mesi. «Non conosco i motivi precisi di questa situazione, ma evidentemente c’è qualcosa che non funziona. Da una parte ci sono gli imprenditori che offrono lavoro, dall’altra c’è chi lo cerca, ma queste due categorie non si incontrano. Lo Stato dovrebbe attivarsi e fare in modo che ci sia un punto di contatto» - ha spiegato Colucci.

In azienda lavorano meccanici, elettricisti, carpentieri, manovali generici e autisti. E sono proprio gli autisti quelli più difficilmente reperibili nonostante un’ottima paga. La Plastic Puglia paga da 1.600-1.700 euro al mese, che possono arrivare fino a 2.200 euro se ci sono straordinari o trasferte per gli autisti. Il tutto con regolare contratto in linea con quello nazionale ed inserimento immediato.

«Siamo alla ricerca prevalentemente di autisti in possesso di patenti C+CQC, disponibili alla mobilità nazionale per trasportare le merci fino al luogo di destinazione. Si tratta di spostarsi specialmente nel Mezzogiorno, si rientra a casa tutte le sere» - ci ha tenuto a specificare Colucci. L’ultima volta sono stati assunti 10 autisti, ma dalla Plastic Puglia fanno sapere che ne servirebbero almeno altri 10.

Come inviare la propria candidatura? Basta visitare il sito www.plasticpuglia.it, navigare fino alla sezione contatti per inviare una mail all’indirizzo indicato o compilare il modulo con tutti i propri dati indicando specificatamente in oggetto la volontà di candidarsi per la posizione ricercata.