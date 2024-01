Lavorare in banca, le ultime offerte di lavoro anche per diplomati con poca esperienza

È possibile lavorare in banca rispondendo agli annunci di lavoro online o attraverso le candidature sui siti del singolo istituto bancario. Quasi tutti presentano infatti una sezione del sito dedicata a “Lavora con noi”, luogo nel quale sono inserite le posizioni aperte e la possibilità di inviare una candidatura spontanea.

Lavorare in banca, soprattutto se non ha si ha esperienza pregressa o formazione specifica, potrebbe non essere facile. In molti casi le selezioni prevedono requisiti stringenti, come il possesso di laurea magistrale (specialistica) in un percorso economico o gestionale. Succede anche di trovare opportunità di lavoro senza la necessità di esperienza pregressa e ancora, si possono trovare annunci di lavoro che richiedono solo il diploma di Maturità.

Quali sono le offerte per lavorare in banca: posizioni in Unicredit

Unicredit apre spesso a possibilità di lavoro presso le sue sede anche a chi ha il diploma di Maturità e poca o nulla esperienza. Si tratta spesso di percorsi di formazione o di nuove assunzioni riservate agli appartenenti alle categorie protette.

Le ultime offerte di lavoro vedono proprio posizioni per “categorie protette” in Unicredit. Nello specifico è possibile fare richiesta per ricoprire il ruolo di consulente per la filiale in provincia di Cremona (Lombardia). La posizione è quella di consulente bancario, ossia colui o colei che gestisce e sviluppa la relazione con i clienti, offrendo servizi e prodotti bancari adeguati.

Per poter partecipare alla selezione è necessario essere in possesso dei requisiti ai sensi della Legge 68/99 per le categorie protette. I requisiti sono:

diploma tecnico o di liceo // laurea di I o II livello

madrelingua italiana

buona conoscenza dell’inglese

Per candidarsi basterà selezionare l’annuncio “Consulente di Filiale - piazza Cremona | Posizione riservata alle categorie protette (ex legge 68/99)” dal sito “Lavora con noi” della banca Unicredit e inviare il curriculum attraverso il tasto “Candidati”. Dopo un primo contatto telefonico da parte di un reclutatore, si procederà con la prova online, un test scritto su base digitale. Superata la fase, si va verso l’intervista finale di orientamento.

Quali sono le offerte per lavorare in banca: posizioni in Banca Popolare di Sondrio

La Banca Popolare di Sondrio è alla ricerca di personale per assunzioni nelle sedi in Lombardia, ma anche in altre località. La ricerca di nuovi talenti prevede l’apertura di stage di formazione anche per chi non ha esperienza.

La banca offre opportunità di lavoro nella sede di Sondrio e nelle filiali dislocate su tutto il territorio. Per quanto riguarda i profili ricercati, trovano spazio requisiti per giovani neodiplomati e neolaureati in discipline economiche. L’esperienza pregressa non è necessaria. Nello specifico si cercano figure professionali nella sede di Sondrio con ruoli:

Analista coordinamento controllo rischi di gruppo (junior)

Componente del team architetture applicative e metodologia

Componente del team di governance della sicurezza

Consulente junior di filiale – Lombardia

Referente tecnico area monetica

Referente tecnico area nodo dei pagamenti / tesorerie enti

Referente tecnico funzionale area crediti

Senior internal auditor

Tecnico applicativo – operativo area segnalazioni

Nelle altri sedi invece si ricercano:

Operatori sportello – Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia