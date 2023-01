Lavorare come assistente di volo per Netflix, fino a 385 mila dollari di stipendio: come fare?

L’annuncio di lavoro di Netflix è da sogno. Almeno per quanto riguarda lo stipendio che va dai 60.000 ai 385.000 dollari (circa 355.000 euro con il cambio attuale). La cifra ha un range molto ampio ed dovuto alle nuove regole di trasparenza per gli annunci di lavoro negli Stati Uniti. Ma cosa bisogna fare per un simile stipendio? L’assistente di volo.

L’annuncio è diventato subito virale perché rappresenta uno stipendio circa sei volte superiore a quello medio di un assistente di volo negli Stati Uniti. A fare la differenza è l’azienda, non il lavoro. Infatti oltre a una richiesta di flessibilità maggiore, con possibili viaggi anche di più giorni, il lavoro in sé rispetta tutte le mansioni tipiche di cura dell’assistente di volo.

Al posto di un volo di linea un jet privato e al posto dei passeggeri comuni dei vip, attori e i top manager di Netflix.

Assistente di volo per Netflix: la stima dello stipendio

Assistente di volo per 385.000 dollari l’anno? Qualcuno direbbe “Dove si firma?” e non avrebbe tutti torti. Infatti lo stipendio annuale è ben sei volte superiore al salario medio di un assistente di volo negli Stati Uniti. Questi, interrogati solo stipendio annuale delle normali compagnie di volo, hanno ammesso che un simile stipendio non l’avevano mai visto o sentito nel settore.

Ovviamente la ricerca di lavoro fuori è fuori dal normale e permette a chi ha esperienza come assistente di volo di fare un vero e proprio salto di qualità.

Qual è il luogo di lavoro dell’offerta di Netflix?

Con luogo di lavoro per un assistente di volo si intende un mezzo aereo. Non si tratta però di un classico aereo di linea, ma di un jet Gulfstream G550. Di questo modello ne esistono 600 esemplari in tutto il mondo e hanno un costo di 50 milioni di dollari.

A governarlo due piloti e a gestire i 30 metri e i 19 posti passeggero servono almeno due assistenti di volo. Ed è proprio uno dei due assistenti di volo quello ricercato attraverso l’annuncio di lavoro di Netflix.

Sarà il jet il luogo di lavoro nel quale l’assistente di volo dovrà accompagnare le riunioni e intrattenere allo stesso tempo i viaggiatori durante i lunghi spostamenti verso gli eventi cinematografici.

Tra le mansioni e i requisiti:

disponibilità a lavorare nel weekend e durante i giorni festivi;

giudizio indipendente;

discreto e dotato di capacità di servizio al cliente;

deve essere in grado di alzare fino a 13,6 chilogrammi.

Netflix cerca un ingegnere di software: stipendio e posizione

Netflix ha pubblicato anche un’altra ricerca per una figura professionale: ingegnere di software. L’annuncio è alla ricerca di un ingegnere di software che possa lavorare da remoto o nella Silicon Valley, negli uffici di Netflix.

In questo caso lo stipendio è piuttosto alto e va dai 90.000 ai 900.000 dollari all’anno. Una cifra anche qui dal range ampio sempre per via della regola sulla trasparenza negli annunci. Si tratta di una paga piuttosto alta, anche nel suo minimo dichiarato e che trasporta direttamente nella sede della tecnologia mondiale un nuovo giovane dipendente.

In entrambi casi, sia per l’assistente di volo che per l’ingegnere di software, lo stipendio più o meno elevato sarà deciso in base a competenze, background, capacità ed esperienza delle persone che presenteranno il proprio curriculum.