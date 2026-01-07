Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

La meta imperdibile per un viaggio nel 2026 secondo gli esperti. E costa pochissimo

Andrea Fabbri

7 Gennaio 2026 - 05:22

Gli esperti di viaggi concordano sulla meta imperdibile per una vacanza nel 2026. Ecco qual è, quanto costa visitarla e perché è un Paese davvero speciale

La meta imperdibile per un viaggio nel 2026 secondo gli esperti. E costa pochissimo

Il settore del turismo è in una fase di profondo cambiamento. Le mete tradizionali devono fare i conti con la difficile gestione dei flussi turistici e moltissimi viaggiatori iniziano a cambiare le proprie preferenze a causa di prezzi di servizi e trasporti ormai fuori controllo.

Una situazione in cui stanno emergendo destinazioni che fino a pochi anni fa erano quasi completamente escluse dai principali itinerari di viaggio. È questo il caso dell’Uzbekistan, recentemente classificato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo come una delle sette destinazioni in più grande crescita a livello mondiale.

Scopriamo il perché, cosa vedere in questo meraviglioso Paese e quanto costa visitarlo.

leggi anche

Ecco dove andare in vacanza nel 2026 spendendo poco. Le 5 mete migliori, secondo gli esperti
Ecco dove andare in vacanza nel 2026 spendendo poco. Le 5 mete migliori, secondo gli esperti

I numeri del turismo in Uzbekistan

Tra il 2019 e il 2025 i flussi turistici in Uzbekistan sono cresciuti di un incredibile 73%. E non si tratta soltanto di un caso o di una moda passeggera. È il risultato di un piano di crescita studiato in ogni minimo dettaglio.

Basti pensare che solo nel 2025 nel Paese dell’Asia Centrale ci sono stati 421 nuovi progetti di sviluppo turistico. Un investimento di quasi 1,5 miliardi di euro.

Sono arrivati nuovi hotel a cinque stelle di brand internazionali come JW Marriott e Azimut e resort di montagna, sono state create da 0 nuove zone turistiche lacustri e sono state aperte quasi 1.000 nuove strutture ricettive di ogni tipo.

E l’accoglienza è soltanto uno dei settori in cui si è investito. Buona parte della crescita è frutto dell’attenzione agli eventi, se pensiamo che nel solo 2025 in Uzbekistan si sono tenuti oltre 120 appuntamenti di livello internazionale suddivisi tra festival, forum e manifestazioni sportive.

Cosa vedere in Uzbekistan

L’Uzbekistan è una meta in grado di accontentare ogni tipo di viaggiatore. Situato lungo l’antica Via della Seta, il Paese vanta città incredibili come Samarcanda, soprannominata “la Roma d’Oriente” per il patrimonio culturale e architettonico, Khiva e Bukhara, splendide città-oasi medievali e paesaggi spettacolari come quelli del deserto del Kyzylkum e delle verdissime valli di Fergana.

Un paradiso per chi ama il contatto con la natura e l’avventura. Tra percorsi escursionistici, gite in cammello e notti sotto il cielo stellato in yurta, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Quanto costa un viaggio in Uzbekistan

I periodi migliori per un viaggio in Uzbekistan sono la primavera e l’autunno, stagioni in cui le temperature miti permettono di ammirare senza problemi le città e i principali punti di interesse naturalistico.

Per entrare nel Paese non serve il visto e i prezzi sono davvero incredibili. I voli dall’Italia hanno prezzi medi compresi tra i 400 e gli 800 euro, mentre per un hotel o per un ostello si superano difficilmente i 30-40 euro a notte.

Bassissimi anche i costi dei trasporti e del cibo. Un viaggio in taxi o in autobus costa tra 1 e 3 euro. Il budget giornaliero medio per due pasti a base delle ottime specialità locali oscilla tra i 10 e i 30 euro a seconda della zona.

Se sogniamo di visitare questo luogo magico c’è una ottima notizia. A partire da aprile e fino a novembre la Qanot Sharq Airlines aprirà un servizio di voli diretti da Milano Malpensa verso la capitale Tashkent e verso Urgench.

leggi anche

Arriva il volo per uno dei paradisi caraibici più belli al mondo. Ecco quanto costa
Arriva il volo per uno dei paradisi caraibici più belli al mondo. Ecco quanto costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Asia
# Turismo
# Vacanze
# Viaggiare

Seguici su

FT logo

Perché preferiamo parlare con le macchine piuttosto che con le persone?

Sta emergendo un nuovo modo di interagire: quando le persone scelgono le (…)

6 gennaio 2026

10 trend che rivoluzioneranno il 2026, secondo il Financial Times

Una analisi delle 10 grandi tendenze che potrebbero plasmare il 2026 e che (…)

5 gennaio 2026

Cosa non va nel sistema fiscale inglese?

Il curioso esperimento del Regno Unito di tassare pesantemente i redditi più (…)

2 gennaio 2026

Chi ha ragione sull’AI: gli economisti o i tecnologi?

La crescita della produttività potrebbe essere molto maggiore di quanto (…)

30 dicembre 2025

Altro che periferia d’Europa, l’Italia torna a splendere. L’analisi del Financial Times

Italia e Spagna riducono lo spread ai minimi da 16 anni, abbandonano (…)

29 dicembre 2025

Media, incentivi e polarizzazione: la trasformazione del conflitto politico in Occidente

Nuove ricerche mostrano come gli incentivi del moderno ecosistema mediatico (…)

26 dicembre 2025

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Altro che Germania o Austria. Il mercatino di Natale più bello è in Italia 

Viaggi & tempo libero

Altro che Germania o Austria. Il mercatino di Natale più bello è in Italia 
Questa bellissima capitale, vicina all'Italia, è la migliore città d'Europa da visitare ora

Viaggi & tempo libero

Questa bellissima capitale, vicina all’Italia, è la migliore città d’Europa da visitare ora

Correlato