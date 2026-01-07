La meta imperdibile per un viaggio nel 2026 secondo gli esperti. E costa pochissimo

Il settore del turismo è in una fase di profondo cambiamento. Le mete tradizionali devono fare i conti con la difficile gestione dei flussi turistici e moltissimi viaggiatori iniziano a cambiare le proprie preferenze a causa di prezzi di servizi e trasporti ormai fuori controllo.

Una situazione in cui stanno emergendo destinazioni che fino a pochi anni fa erano quasi completamente escluse dai principali itinerari di viaggio. È questo il caso dell’Uzbekistan, recentemente classificato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo come una delle sette destinazioni in più grande crescita a livello mondiale.

Scopriamo il perché, cosa vedere in questo meraviglioso Paese e quanto costa visitarlo.

I numeri del turismo in Uzbekistan

Tra il 2019 e il 2025 i flussi turistici in Uzbekistan sono cresciuti di un incredibile 73%. E non si tratta soltanto di un caso o di una moda passeggera. È il risultato di un piano di crescita studiato in ogni minimo dettaglio.

Basti pensare che solo nel 2025 nel Paese dell’Asia Centrale ci sono stati 421 nuovi progetti di sviluppo turistico. Un investimento di quasi 1,5 miliardi di euro.

Sono arrivati nuovi hotel a cinque stelle di brand internazionali come JW Marriott e Azimut e resort di montagna, sono state create da 0 nuove zone turistiche lacustri e sono state aperte quasi 1.000 nuove strutture ricettive di ogni tipo.

E l’accoglienza è soltanto uno dei settori in cui si è investito. Buona parte della crescita è frutto dell’attenzione agli eventi, se pensiamo che nel solo 2025 in Uzbekistan si sono tenuti oltre 120 appuntamenti di livello internazionale suddivisi tra festival, forum e manifestazioni sportive.

Cosa vedere in Uzbekistan

L’Uzbekistan è una meta in grado di accontentare ogni tipo di viaggiatore. Situato lungo l’antica Via della Seta, il Paese vanta città incredibili come Samarcanda, soprannominata “la Roma d’Oriente” per il patrimonio culturale e architettonico, Khiva e Bukhara, splendide città-oasi medievali e paesaggi spettacolari come quelli del deserto del Kyzylkum e delle verdissime valli di Fergana.

Un paradiso per chi ama il contatto con la natura e l’avventura. Tra percorsi escursionistici, gite in cammello e notti sotto il cielo stellato in yurta, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Quanto costa un viaggio in Uzbekistan

I periodi migliori per un viaggio in Uzbekistan sono la primavera e l’autunno, stagioni in cui le temperature miti permettono di ammirare senza problemi le città e i principali punti di interesse naturalistico.

Per entrare nel Paese non serve il visto e i prezzi sono davvero incredibili. I voli dall’Italia hanno prezzi medi compresi tra i 400 e gli 800 euro, mentre per un hotel o per un ostello si superano difficilmente i 30-40 euro a notte.

Bassissimi anche i costi dei trasporti e del cibo. Un viaggio in taxi o in autobus costa tra 1 e 3 euro. Il budget giornaliero medio per due pasti a base delle ottime specialità locali oscilla tra i 10 e i 30 euro a seconda della zona.

Se sogniamo di visitare questo luogo magico c’è una ottima notizia. A partire da aprile e fino a novembre la Qanot Sharq Airlines aprirà un servizio di voli diretti da Milano Malpensa verso la capitale Tashkent e verso Urgench.