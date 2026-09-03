Pandina prima in Italia, ma i giganti cinesi avanzano. Stellantis rischia il sorpasso?

La Fiat Pandina chiude agosto 2026 ancora saldamente in cima alla classifica delle auto più vendute in Italia, con 4.686 immatricolazioni e una quota del 6,8% del mercato totale nel solo mese: ma quanto a lungo potrà resistere un’utilitaria di casa nostra quando un marchio cinese come BYD cresce quasi del 200% in un anno ? Qualcosa di grosso potrebbe cambiare, e c’è chi sarà preparato e chi invece no.

Senza margini di dubbio interpretativo, Fiat Pandina è l’auto più venduta d’Italia. I dati di agosto 2026 elaborati da Dataforce confermano 4.686 unità immatricolate e una quota del 6,8% sul mercato totale, davanti a Toyota Yaris, Citroën C3, Jeep Avenger e Fiat Grande Panda. Nel cumulato gennaio-agosto, il marchio Fiat nel suo complesso avrebbe totalizzato 128.582 immatricolazioni con una quota dell’11,4%, consolidando una posizione di rilievo anche nel canale privati, dove il peso sembrerebbe attestarsi all’11,5% del mercato. Presi isolatamente, sono numeri che raccontano una storia di tenuta industriale. Il problema è che i numeri, da soli, rischiano di ingannare.

Un mercato che regge, ma su fondamenta incerte

Il contesto in cui questa leadership si esercita è quello di un mercato italiano ancora lontano dal 22,2% rispetto ai volumi pre-pandemia di agosto 2019.

Per chi osserva i mercati con attenzione al rischio, questo tipo di distorsione potrebbe ricordare dinamiche già viste in altri settori: Stellantis ne sa qualcosa: il titolo ha perso il 35% solo tra giugno e agosto 2026, con un ribasso annuo che sembrerebbe avvicinarsi al 52,8%, il peggior risultato dell’estate a Piazza Affari. L’utile netto del secondo trimestre si è fermato a €293 milioni contro attese di €464 milioni, con scorte dei rivenditori americani che avrebbero raggiunto una copertura di 92 giorni e richiami globali per circa 2,45 milioni di veicoli.

La variabile cinese: perché questa volta è strutturalmente diversa

BYD avrebbe immatricolato 2.580 vetture ad agosto, con una crescita del 194,9% rispetto allo stesso mese del 2025. Nei primi otto mesi dell’anno, il totale avrebbe raggiunto 36.539 unità, quasi tre volte quelle dello stesso periodo dell’anno precedente. La Seal U DM-i, il modello ibrido plug-in di punta, avrebbe conquistato la leadership nel comparto PHEV con 1.490 immatricolazioni nel solo agosto. BYD non sembrerebbe più un fenomeno di nicchia: potrebbe già collocarsi stabilmente tra i primi dieci marchi per volumi in Italia, davanti a diversi costruttori europei e americani storicamente radicati.

Vale la pena capire perché questa ondata cinese potrebbe rivelarsi strutturalmente diversa da quella giapponese o coreana degli anni passati. Toyota e Hyundai avevano dovuto costruire la propria competitività su qualità, affidabilità e prezzo, ma all’interno di un paradigma tecnologico condiviso con i costruttori europei: motori termici, reti di fornitura analoghe, vincoli normativi comparabili.

I costruttori cinesi come BYD partirebbero invece da un vantaggio nella catena di fornitura delle celle agli ioni di litio che non avrebbe equivalenti in Europa, avendo integrato verticalmente la produzione attraverso la propria divisione FinDreams Battery. Questa integrazione verticale consentirebbe loro di praticare prezzi sui veicoli elettrici e ibridi plug-in che i costruttori europei non sembrerebbero in grado di replicare senza margini negativi, almeno nel breve periodo.

Il paradosso Leapmotor e la partita sull’elettrificazione

Leapmotor, il marchio cinese distribuito in joint venture con Stellantis stessa, offrirebbe un caso di studio particolarmente rivelatore. Ad agosto avrebbe raggiunto una quota del 14,7% nel canale privati del mercato BEV, collocandosi al primo posto assoluto tra tutti i brand elettrici sul mercato italiano. Stellantis, il gruppo proprietario della Pandina, sembrerebbe quindi guadagnare quota di mercato in parte grazie a un marchio cinese che compete direttamente con i propri modelli italiani sul fronte dell’elettrificazione: una tensione interna che potrebbe complicare qualsiasi strategia di posizionamento di lungo periodo.

Il piano FaSTLAne 2030 di Stellantis prevederebbe un ritorno al flusso di cassa positivo non prima del 2027, un orizzonte che il mercato sembrerebbe considerare condizione necessaria ma non sufficiente per una stabilizzazione credibile. Nel frattempo, la pressione cinese potrebbe non arrestarsi: con una quota complessiva che si avvicinerebbe al 15% e un tasso di crescita quasi doppio rispetto alla media del mercato, i costruttori d’Oltre Muraglia potrebbero raggiungere una posizione di influenza strutturale nel mercato italiano prima che le contromisure europee, in termini di dazi o incentivi nazionali, riescano a riequilibrare il terreno competitivo.

Per chi monitora il rischio industriale nell’ambito di un portafoglio diversificato, la vicenda Stellantis potrebbe offrire uno spunto di riflessione più ampio: la leadership di mercato su un singolo modello non sembrerebbe necessariamente una garanzia di solidità finanziaria del gruppo che lo produce, soprattutto quando la struttura di costo sottostante potrebbe risultare meno competitiva di quella dei nuovi entranti.