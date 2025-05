Festa della Mamma 2025, le frasi perfette per gli auguri

I robot che prendono il sopravvento, non possono più venire controllati dall’essere umano e si ribellano alla società: possiamo ancora catalogarlo come futuro distopico? Per il momento sì, a primo impatto potrebbe sembrare la trama di un film di fantascienza.

Quello che però è successo, durante un recente test avvenuto lo scorso aprile, ha preoccupato (e non poco) i presenti. Sembra infatti che l’intelligenza artificiale di ChatGPT sia riuscita a “ribellarsi” al volere dell’essere umano, rifiutandosi di compiere uno dei comandi proposti e ingegnando uno script alternativo. Se si tratti di un caso isolato, di un bug o di una possibile evoluzione futura dell’AI non ci è ancora dato saperlo. Ma è chiaro che l’episodio ha fatto e continuerà a far parlare.

L’AI che si ribella all’essere umano, ecco cos’è successo Il grande protagonista di questa vicenda è l’o3 di OpenAI, annunciato dall’azienda proprietaria di ChatGPT come il modello di ragionamento più potente di sempre, capace di superare i suoi predecessori in tutti i settori (codifica, matematica, scienza, percezione visiva e molto altro). Gli esperti di Palisade Research sono stati tra i primi a poterlo testare e si sono ritrovati davanti a un comportamento sconvolgente. Nello specifico, un ricercatore aveva inserito un prompt di comando per eseguire l’arresto del sistema. Ed è qui che è avvenuto l’impensabile: il modello o3 ha riscritto con successo uno script per impedire di spegnersi, nonostante le istruzioni dell’essere umano. Palisade Reserach è in realtà un’azienda che si occupa proprio di testare le capacità offensiva degli attuali sistemi di intelligenza artificiale, al fine di comprendere meglio se ci sono e quali sono i rischi di perdere per sempre il controllo della suddetta tecnologia. Dunque l’obiettivo dei test era proprio trovare evidenze su questo tema, ma la risposta di ChatGPT non era preventivata.