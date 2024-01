L’ETF su Bitcoin ha questi (gravi) problemi di fondo

Il mondo delle criptovalute è in continua evoluzione e l’introduzione degli ETF su Bitcoin potrebbe non rappresentare il segnale positivo che molti attendevano con grande ansia.

Questi nuovi strumenti finanziari hanno suscitato molto interesse ma, nonostante le intense campagne promozionali delle case emittenti, alcuni importanti investitori nel campo delle criptovalute e altri esperti del settore non hanno esitato a esprimere il loro scetticismo.

Il lancio di questi ETF, sebbene sia stato presentato da molti come una rivoluzione nel mondo delle criptovalute, per alcuni rappresenta in parte un fallimento della finanza decentralizzata. Questi ETF, infatti, reintroducono il Bitcoin nell’ambito delle strutture finanziarie tradizionali, legandolo strettamente al sistema delle valute fiat, come il dollaro. Ciò contrasta con l’ideale di indipendenza e distacco dalle banche tradizionali, aspetti che molti sostenitori delle criptovalute hanno sempre apprezzato nel Bitcoin. [...]