L’economia del Dragone cambia registro: che cosa succede in Cina

Tecnologia, investimenti, ripresa dei consumi. Terminate le festività legate al Capodanno cinese, gli alti funzionari della Cina sono tornati in cabina di regia in vista di un 2024 complicatissimo sotto tutti i punti di vista.

Sul fronte internazionale sono in corso almeno due crisi regionali con ripercussioni globali (guerra in Ucraina e conflitto tra Israele e Hamas), in aggiunta a molteplici aree di tensioni pronte ad esplodere da un momento all’altro (Mar Cinese Meridionale e penisola coreana su tutte). Sul fronte interno, invece, Pechino deve fare i conti con l’economia, dossier che calamiterà la massima attenzione della leadership del Partito Comunista Cinese guidato da Xi Jinping.

In una recente riunione del Consiglio di Stato cinese, il premier Li Qiang ha chiesto ai presenti “risultati rapidi” nell’affrontare, appunto, i problemi economici interni. “Tutti i dipartimenti devono entrare rapidamente in modalità operativa e prestare molta attenzione. (Dobbiamo) intraprendere un’azione pragmatica e potente per aumentare la fiducia dell’intera società”, ha spiegato l’agenzia di stampa statale Xinhua. [...]