Israele, accordo storico con un Paese UE per l’esportazione di armi

Israele è considerata una delle più grandi potenze militari e tecnologiche al mondo. Basti pensare che, secondo il Global Firepower Index, nel 2025 si classifica al 15º posto tra le potenze militari. Una posizione tutt’altro che marginale. Israele eccelle in particolare nella tecnologia militare, soprattutto nella guerra cibernetica, nell’intelligence e nei sistemi d’arma avanzati. Il Paese vanta uno dei migliori sistemi di difesa aerea al mondo, in grado di intercettare razzi e missili con una percentuale di successo elevatissima.

Proprio il suo sistema di difesa aerea all’avanguardia è finito nel mirino di diversi Paesi europei per la protezione dei propri confini. In particolare, è la Germania a mostrarsi molto interessata al sistema Arrow 3. Dopo aver ricevuto il suo primo sistema di difesa aerea Arrow 3 da Israele, il governo tedesco ha approvato un’estensione del contratto per un valore di circa 3,1 miliardi di euro, che si aggiunge all’accordo iniziale firmato due anni fa per circa 3,5 miliardi. Con un’intesa complessiva da 6,5 miliardi di euro, quello tra Israele e Germania rappresenta il più grande accordo di esportazione nella storia dello Stato ebraico.

Siglato accordo Israele-Germania per la fornitura del sistema Arrow 3

In seguito all’invasione russa dell’Ucraina, i Paesi europei si sono resi conto che, soprattutto dal punto di vista della difesa aerea, i propri confini risultavano carenti e fortemente a rischio. Da qui la necessità di dotarsi di sistemi all’avanguardia come quelli prodotti da Israele. La Germania è uno dei Paesi più interessati a rafforzare il proprio sistema di difesa antiaerea ed è il primo Stato al di fuori di Israele a utilizzare il sistema Arrow 3, che risulta molto più efficace e dotato di una capacità nettamente superiore rispetto a quella posseduta finora dalle forze armate tedesche. Lo stesso ministro della Difesa, Boris Pistorius, ha dichiarato che con l’Arrow 3 la Germania ottiene una capacità di protezione contro i missili balistici a lungo raggio mai avuta prima.

Cos’è il sistema Arrow 3

Il sistema Arrow 3 è stato sviluppato da Israel Aerospace Industries insieme alla U.S. Missile Defense Agency, all’interno di una partnership tra Israele e Stati Uniti. Si tratta di un sistema in grado di intercettare missili balistici nello spazio ed è capace di neutralizzare raffiche di oltre cinque missili in soli 30 secondi. Rappresenta il livello più alto di difesa aerea prodotto da Israele e ha dimostrato, soprattutto nel recente conflitto con Hamas, un buon livello di efficacia. I missili intercettori Arrow 3 viaggiano a velocità ipersoniche, cinque volte superiori a quella del suono, con una gittata di 2.400 chilometri e la capacità di neutralizzare minacce fino a un’altitudine di 100 chilometri.

I primi sistemi sono stati attivati lo scorso 3 dicembre presso la base aerea di Holzdorf, a sud di Berlino. La piena capacità operativa è prevista entro il 2030, con la Germania che intende installare tre sistemi Arrow 3 in tre sedi differenti.

La notizia dell’accordo da 6,5 miliardi di euro dimostra come le esportazioni israeliane di prodotti per la difesa siano in costante crescita. Già a gennaio 2024 avevano raggiunto livelli record, ma nel 2025 si prevede un’ulteriore espansione. I proventi derivanti dalla vendita di questi sistemi consentiranno al ministero della Difesa di rafforzare in modo significativo l’industria e l’economia della difesa israeliana.