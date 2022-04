Investing Napoli 2022: Giorgio Salvato (Trader)

I trader sono operatori finanziario che effettuano compravendite di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni e derivati sulle varie borse valori e su mercati mobiliari. I trader effettuano delle scelte autonome in base agli strumenti di analisi e in questo si differiscono dagli intermediari, oltre al fatto che gli operatori finanziari effettuano operazioni di scalping, ossia compravendita di titoli in pochi secondi.

In occasione dell’appuntamento con Investing Napoli, l’evento gratuito dedicato al mondo del trading, dove è possibile incontrare analisti, consulenti finanziari, professori universitari e molte altre figure professionali interessate a discutere di tecniche e strategie per affrontare i mercati finanziari. Abbiamo chiesto a Giorgio Salvato cosa vuol dire essere un trader e se il trading può essere alla portata di tutti.

Sicuramente il fattore psicologico è importantissimo nell’attività di trading, come del resto per qualsiasi investimento, perché vedere un portafoglio tutto negativo può avere un forte impatto sul singolo. Chi ha acquisito esperienza nel settore è consapevole di quello che accade e non rischia, a differenza di chi è alle prime armi, di farsi prendere dalle emozioni e dalle scelte avventate. Come ci spiega Giorgio Salvato, chi si avvicina per la prima volta all’attività di trading è importante che utilizzi le dovute accortezze e le coperture. È importante riuscire a trovare un equilibrio nel proprio comportamento evitando così di farsi guidare dagli umori e prendere decisioni sbagliate e istintive.